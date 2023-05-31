Марсьяль пропустит игру «МЮ» с «Ман Сити» в финале Кубка Англии из-за травмы бедра

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Антони Марсьяль Здоровье Футбол

Антони Марсьяль не сыграет в финале Кубка Англии 3 июня.

После матча с «Фулхэмом» в последнем туре АПЛ у форварда «Манчестер Юнайтед» диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Его участие в игре против «Манчестер Сити» исключено.

В текущем сезоне француз провел 21 игру в чемпионате Англии и забил 6 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Erakha
Ему уже надо указать на дверь. Хоть бесплатно, но пусть уходит. Никогда нельзя на него положится, абсолютно не уровень МЮ.
+4
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azimkhodjaev@icloud.com
Пора ему валить из мю , вечно на костылях
+2
0
+2
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Руслан
Да уж. Обидно очень. И так в нападении поставить некого, а теперь и хрусталь опять сломался.
+1
0
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KZ IBRA
это пздц товарищи, можно считать финал кубка проиграли💔🕊️
+1
-1
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