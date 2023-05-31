Марсьяль пропустит игру «МЮ» с «Ман Сити» в финале Кубка Англии из-за травмы бедра

Антони Марсьяль не сыграет в финале Кубка Англии 3 июня.

После матча с «Фулхэмом» в последнем туре АПЛ у форварда «Манчестер Юнайтед» диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Его участие в игре против «Манчестер Сити» исключено.

В текущем сезоне француз провел 21 игру в чемпионате Англии и забил 6 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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