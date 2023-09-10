Маттеус о сборной Германии: «Мы футбольная нация, но не показываем этого. Где-то Флик потерял доверие»

Лотар Маттеус высказался о ситуации в сборной Германии.

Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья. 9 сентября сборная Германии уступила Японии (1:4).

– Сможет ли Флик удержаться в сборной Германии?

– Я знаю, что происходило в Немецком союзе в последние месяцы. Флика уже мало кто поддерживал, кроме Руди Феллера. Но можно ли его еще удержать? Я в этом сомневаюсь.

Да, мы должны поддерживать тренера. Но что-то не так. Где-то он потерял доверие, которое заслужил в «Баварии».

Что-то произошло. И я уже не совсем верю тем словам, которые говорят футболисты. По их словам, они должны что-то вернуть Ханси Флику. Так почему же они уже несколько месяцев ничего ему не возвращают? Это заставляет меня о многом задуматься.

Я считаю, что их отношения не такие, какими они представляются внешнему миру. Это также связано с настроением в стране. Речь идет о том, что будут сообщать медиа в ближайшие несколько дней.

Мы – футбольная нация, но мы этого не показываем, – сказал экс-игрок сборной Германии.

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