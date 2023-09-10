Маттеус о сборной Германии: «Мы футбольная нация, но не показываем этого. Где-то Флик потерял доверие»
Лотар Маттеус высказался о ситуации в сборной Германии.
Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья. 9 сентября сборная Германии уступила Японии (1:4).
– Сможет ли Флик удержаться в сборной Германии?
– Я знаю, что происходило в Немецком союзе в последние месяцы. Флика уже мало кто поддерживал, кроме Руди Феллера. Но можно ли его еще удержать? Я в этом сомневаюсь.
Да, мы должны поддерживать тренера. Но что-то не так. Где-то он потерял доверие, которое заслужил в «Баварии».
Что-то произошло. И я уже не совсем верю тем словам, которые говорят футболисты. По их словам, они должны что-то вернуть Ханси Флику. Так почему же они уже несколько месяцев ничего ему не возвращают? Это заставляет меня о многом задуматься.
Я считаю, что их отношения не такие, какими они представляются внешнему миру. Это также связано с настроением в стране. Речь идет о том, что будут сообщать медиа в ближайшие несколько дней.
Мы – футбольная нация, но мы этого не показываем, – сказал экс-игрок сборной Германии.
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Он может заменить один пазл, но изменить все ему никто не даст такой возможности.
Что ж,Флик не потянул
Пеп стал сильнее тренером работая в АПЛ. МС первого сезона с МС последнего сезона не имеет ничего общего. Там все другое расстановка, темп, стиль всё другое.
Клопп не такой гибкий, но Ливерпуль тоже сильно изменился можно хоть на позицию Трента посмотреть.
Когда ты сталкиваешься с новыми задачами ты растешь сам и в АПЛ новые тренеры преподносят новые задачи, а в Бундеслиге все стабильно уже кучу лет. Это не развитие это стагнация.
При таких ресурсах непонятно, куда Германия скатилась буквально за 9 лет