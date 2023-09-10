Маттеус о сборной Германии: «Мы футбольная нация, но не показываем этого. Где-то Флик потерял доверие»

Теги Сборная Германии по футболу Лотар Маттеус Руди Феллер Ханс-Дитер Флик Футбол

Лотар Маттеус высказался о ситуации в сборной Германии.

Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья. 9 сентября сборная Германии уступила Японии (1:4). 

– Сможет ли Флик удержаться в сборной Германии?

– Я знаю, что происходило в Немецком союзе в последние месяцы. Флика уже мало кто поддерживал, кроме Руди Феллера. Но можно ли его еще удержать? Я в этом сомневаюсь.

Да, мы должны поддерживать тренера. Но что-то не так. Где-то он потерял доверие, которое заслужил в «Баварии».

Что-то произошло. И я уже не совсем верю тем словам, которые говорят футболисты. По их словам, они должны что-то вернуть Ханси Флику. Так почему же они уже несколько месяцев ничего ему не возвращают? Это заставляет меня о многом задуматься.

Я считаю, что их отношения не такие, какими они представляются внешнему миру. Это также связано с настроением в стране. Речь идет о том, что будут сообщать медиа в ближайшие несколько дней.

Мы – футбольная нация, но мы этого не показываем, – сказал экс-игрок сборной Германии.

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25 комментариев

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Бритва Борисович
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Германия - больше не ТОП-сборная.
С первым же топ-тренером снова ей станет. Проблема не в игроках. В Европе состав круче только у французов и с большой натяжкой у англичан. Остальных немцы при нормальном тренере будут переезжать. Нагеля бы любопытно посмотреть.
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+15
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Экспертное мнение
Дело явно не в игроках как говорят некоторые, они проиграли Польше, Колумбии, Японии... будто у всех составы мощнее Германии) Очевидно Флик просто не подошел сборной.
+17
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Rus Donskoy
той Германии нет в прямом смысле этого слова
+15
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Тухель
Проблема как у бритов. В Бундеслиге слишком много немецких тренеров и тренеров воспитанных немецким футболом. Зовите иностранцев. Взлет АПЛ в нулевых произошел даже не из за денег, а из за прихода иностранных тренеров Арсен, Маур, Бенитес и т.д. Тоже самое и сейчас деньги в АПЛ это шикарно, но без Пепа, Клоппа, Артеты и иностранцев в управление клубов бриты могли бы просто британских игроков пачками по 100 млн каждый сезон друг у друга покупать.
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Тухель
Ответ Андрей
немцы отличные тренеры. но сейчас что-то ваще ж*па.
Чего отличного? Все играют одинаково. Новых идей нет. В командах Бундеслиги нет индивидуальностей. Вон пришел Алонсо и его Байер отлично смотрелся и в прошлом сезоне и в этом, а состав там и близко без Кейнов с Киммихами. А предыдущий тренер +- с теми же игроками чуть ли не на вылет был
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Бритва Борисович
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
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Да это уже Баян Бабаян. Немцы какой турнир подряд уже сливаются, а история с закрытыми ртами была только на последнем ЧМ.
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Андрей
Ответ Тухель
Чего отличного? Все играют одинаково. Новых идей нет. В командах Бундеслиги нет индивидуальностей. Вон пришел Алонсо и его Байер отлично смотрелся и в прошлом сезоне и в этом, а состав там и близко без Кейнов с Киммихами. А предыдущий тренер +- с теми же игроками чуть ли не на вылет был
у Алонсо молодые и дерзкие игроки. а у Баварии старый Мюллер, неприкасамый Киммих, дорогой Сане и ничего с этими игроками сделать нельзя. Тухель не может вот так поменять игроков на Шешко, Хофмана, Адли и Хави Симонса.
Он может заменить один пазл, но изменить все ему никто не даст такой возможности.
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Андрей
Ответ Тухель
Проблема как у бритов. В Бундеслиге слишком много немецких тренеров и тренеров воспитанных немецким футболом. Зовите иностранцев. Взлет АПЛ в нулевых произошел даже не из за денег, а из за прихода иностранных тренеров Арсен, Маур, Бенитес и т.д. Тоже самое и сейчас деньги в АПЛ это шикарно, но без Пепа, Клоппа, Артеты и иностранцев в управление клубов бриты могли бы просто британских игроков пачками по 100 млн каждый сезон друг у друга покупать.
немцы отличные тренеры. но сейчас что-то ваще ж*па.
+4
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St.7
Некогда чемпионы мира,самая сильная сборная на планете тех времен,так выступает…
Что ж,Флик не потянул
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atomio
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Комментарий удален модератором
Да выключи ты уже телевизор
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Тухель
Ответ Артём Сергеев
а зачем ты вообще тогда такой ник взял,если тренеры немецкие плохие?)
Где я написал что немецкие тренеры плохие? Или есть только отличные, а потом идут плохие? Мне не 5 лет чтобы мир делился на черное и белое. Если в Бундеслигу придут французские, испанские, итальянские, аргентинские, бразильские, может и британские тренеры, а другая половина будет немецкой, то это не сделает Бундеслигу хуже. Да и немецким тренерам придется адаптироваться и какие то идеи брать и у соперников и они будут сами становиться лучше.
Пеп стал сильнее тренером работая в АПЛ. МС первого сезона с МС последнего сезона не имеет ничего общего. Там все другое расстановка, темп, стиль всё другое.
Клопп не такой гибкий, но Ливерпуль тоже сильно изменился можно хоть на позицию Трента посмотреть.
Когда ты сталкиваешься с новыми задачами ты растешь сам и в АПЛ новые тренеры преподносят новые задачи, а в Бундеслиге все стабильно уже кучу лет. Это не развитие это стагнация.
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Maturmalai
Германия уже не футбольная нация, а баскетбольная.
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ARIGAMI ARIGAMI
Германия - больше не ТОП-сборная.
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Кавабунга Шреддоголовый
Той Германии уже давно нет. Сейчас это какая-то сборная мигрантов с немецким паспортом
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Бритва Борисович
Ответ <~Inter~>
у португальцев состав интереснее. У немцев есть проблемы с защитной линией и переводы Киммиха на фланг защиты лишнее тому доказательство
Португальцы в плену у женщины бальзаковского возраста, что стоит на дальней штанге с вытянутой ногой ради увеличения своих личных рекордов. А пока это так, сильным командам Португалия не соперник. Последний раз топовую сборную в основное время на официальном турнире они обыгрывали в 2012 году.
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Rus Donskoy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Германия - больше не ТОП-сборная.
согласен на 1000%+
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Rus Donskoy
Ответ Бритва Борисович
С первым же топ-тренером снова ей станет. Проблема не в игроках. В Европе состав круче только у французов и с большой натяжкой у англичан. Остальных немцы при нормальном тренере будут переезжать. Нагеля бы любопытно посмотреть.
не станет, лет через 10-+5 может будет топ
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Mercedes
Не нужно торопиться увольнять Флика, Мостовой ещё бумаги не получил.
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Стахович
Не помню такого длительного кризиса в сборной Германии
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Johnie
Я уже как-то писал: здесь либо Флик сборную позорит, либо сборная Флика.

При таких ресурсах непонятно, куда Германия скатилась буквально за 9 лет
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