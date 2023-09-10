Зарплата Хави удвоится по новому контракту с «Барсой» до 2025-го. Он получает 3,8 млн евро до налогов

Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года.

Как пишет Marca, изначально предполагалось, что тренер подпишет новое соглашение до 2026-го, но его срок сократили на год.

Отмечается, что зарплата увеличится вдвое. Была информация, что каталонец зарабатывает в клубе 3,8 млн евро в год до вычета налогов.

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