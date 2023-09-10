Зарплата Хави удвоится по новому контракту с «Барсой» до 2025-го. Он получает 3,8 млн евро до налогов
Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года.
Как пишет Marca, изначально предполагалось, что тренер подпишет новое соглашение до 2026-го, но его срок сократили на год.
Отмечается, что зарплата Хави увеличится вдвое. Была информация, что каталонец зарабатывает в клубе 3,8 млн евро в год до вычета налогов.
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Могу предположить, что живёт безбедно
У клуба сейчас тяжёлые времена, ну как ещё объяснить, когда оптимизируют бюджет отменяя обеды в столовой, это значит всё грустно с финансами
Нет бы чтобы хотя бы работать за прежний оклад, или даже пойти навстречу клубу, работать за символический миллион, он ещё сильнее начинает доить бюджет
Только не надо мне говорить:"А вот ты сумел бы отказаться от части зарплаты и так далее " У меня зарплата не такая крупная, чтобы от неё отказываться, и я почуствую это, но когда дело касается миллионов, ситуация думаю иная