Зарплата Хави удвоится по новому контракту с «Барсой» до 2025-го. Он получает 3,8 млн евро до налогов

Теги Барселона Хави Ла Лига деньги Футбол

Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года.

Как пишет Marca, изначально предполагалось, что тренер подпишет новое соглашение до 2026-го, но его срок сократили на год.

Отмечается, что зарплата Хави увеличится вдвое. Была информация, что каталонец зарабатывает в клубе 3,8 млн евро в год до вычета налогов.

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35 комментариев

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Зарплата Хави удвоится, как и количество смертей от голода в академии Барселоны.
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Kemal Gul
Ответ dr. cage
Досадно.. Между тем, чтобы быть в тесном семейном кругу до 2026 года, Хави, как и в 2015-м, выбрал увеличение зп.. Но зато честно..
Даже если зп Хави увеличится вдвое до 8 млн, это будет, например, на 6 млн меньше, чем Поттер зарабатывал в Челси. Абсолютно адекватные деньги
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FIFA
Стоило бы вначале подождать результатов в ЛЧ, потом уже продлевать
+13
-5
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Kemal Gul
Ответ pit4er
То есть Хави будет получать в кризисной Барсе 7 с половиной, пока Анчелотти в богатом Реале 6? Буква Д в каталонском ДНК – это доить
У Анчелотти это зп после вычета налогов, чистыми Хави будет получать меньше. И первые полтора года он работал вообще за 4 млн, и это тоже до вычета налогов, но кому нужны эти детали, лучше накинуть ведь
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Денис Ширинов
Ответ FIFA
Стоило бы вначале подождать результатов в ЛЧ, потом уже продлевать
В ЛЕ
+12
-7
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pit4er
То есть Хави будет получать в кризисной Барсе 7 с половиной, пока Анчелотти в богатом Реале 6? Буква Д в каталонском ДНК – это доить
+7
-4
+3
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Адель Гайнуллин
Ответ Kemal Gul
Даже если зп Хави увеличится вдвое до 8 млн, это будет, например, на 6 млн меньше, чем Поттер зарабатывал в Челси. Абсолютно адекватные деньги
Сравнивать клуб, который только что получил знатную порцию бабла с клубом, который только что чуть не разорился ( в том числе и лиги , в которых деньги водятся разные) не вариант! Кажется на фоне всего что происходит мог и еще год со старой зарплатой посидеть ) Катарских денег еще должно хватать
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Avenaro
Ответ MESSIya
Причём тут академия?
Расходы на академию сокращают
+2
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Причёска Бэйла
Ответ FIFA
Стоило бы вначале подождать результатов в ЛЧ, потом уже продлевать
Каких результатов? чапи максимум выжимает из этих игроков. Со своими проблемами барса лучше тренера не найдёт.
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ParvizLNDRreal
Ответ Madrid#1
Я конечно не эксперт, но он вроде как воспитанник клуба, то есть клуб дал ему билет в жизнь по сути. За годы профессиональной карьеры он заработал не один десяток миллионов, плюс тренировал в Катаре скорее всего тоже за приличные деньги. Могу предположить, что живёт безбедно У клуба сейчас тяжёлые времена, ну как ещё объяснить, когда оптимизируют бюджет отменяя обеды в столовой, это значит всё грустно с финансами Нет бы чтобы хотя бы работать за прежний оклад, или даже пойти навстречу клубу, работать за символический миллион, он ещё сильнее начинает доить бюджет Только не надо мне говорить:"А вот ты сумел бы отказаться от части зарплаты и так далее " У меня зарплата не такая крупная, чтобы от неё отказываться, и я почуствую это, но когда дело касается миллионов, ситуация думаю иная
Ты не понимаешь. Это ДНК барсы.
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MESSIya
Ответ Иван Тымчук
все ещё очень маленькие деньги
Он сейчас зарабатывает меньше алонсо в Байере
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MESSIya
Ответ Kemal Gul
У Анчелотти это зп после вычета налогов, чистыми Хави будет получать меньше. И первые полтора года он работал вообще за 4 млн, и это тоже до вычета налогов, но кому нужны эти детали, лучше накинуть ведь
Ага 47%
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MESSIya
Ответ pit4er
То есть Хави будет получать в кризисной Барсе 7 с половиной, пока Анчелотти в богатом Реале 6? Буква Д в каталонском ДНК – это доить
Первое это до налогов, вычитай 47%. Второе папа Карло 11 получает
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#SharkTeam
Нашел способ увеличить отчисления от клуба)
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bsanchezb
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Зарплата Хави удвоится, как и количество смертей от голода в академии Барселоны.
Дебильная шутка
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MESSIya
Ответ Avenaro
Расходы на академию сокращают
Отменили лишь такси, которое было единственное из всех академик мира. Заменили рейсовыми автобусами
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Однажды в Космосе
главное победы Барселоне в разных турнирах.
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MESSIya
Ответ FIFA
Стоило бы вначале подождать результатов в ЛЧ, потом уже продлевать
То есть по твоему 2 трофея в прошлом году не заслуживают той зарплаты которую платят?
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Madrid#1
Я конечно не эксперт, но он вроде как воспитанник клуба, то есть клуб дал ему билет в жизнь по сути. За годы профессиональной карьеры он заработал не один десяток миллионов, плюс тренировал в Катаре скорее всего тоже за приличные деньги.
Могу предположить, что живёт безбедно
У клуба сейчас тяжёлые времена, ну как ещё объяснить, когда оптимизируют бюджет отменяя обеды в столовой, это значит всё грустно с финансами
Нет бы чтобы хотя бы работать за прежний оклад, или даже пойти навстречу клубу, работать за символический миллион, он ещё сильнее начинает доить бюджет
Только не надо мне говорить:"А вот ты сумел бы отказаться от части зарплаты и так далее " У меня зарплата не такая крупная, чтобы от неё отказываться, и я почуствую это, но когда дело касается миллионов, ситуация думаю иная
0
0
0
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Кузя Гитарист
Ответ Денис Ширинов
В ЛЕ
В 1/16 стадии
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Мақсат Алдаш
Заслужил, неожидал
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Scorpio
у того поколения поркелоны в днк доить альма-матер
До чего же ты глуп,раз уж коверкаешь название великого клуба,и такого великого поколения игроков.
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Rachid
Это очень важно продление контракта с Хави - нельзя забывать, что любая перестройка команды требует минимум 2-3 года (при условии нормальной экономической обстановки в клубе) , а Барса была в полной ….опе после бездарного правления бартомеу
+1
-1
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Иван Тымчук
все ещё очень маленькие деньги
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Scorpio
Ответ dr. cage
Досадно.. Между тем, чтобы быть в тесном семейном кругу до 2026 года, Хави, как и в 2015-м, выбрал увеличение зп.. Но зато честно..
у того поколения поркелоны в днк доить альма-матер
+11
-11
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