Лапорта о «Барсе»: «Мы вступаем в эру Хави. Она станет одной из лучших в истории клуба»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта считает, что «Барселона» вступила в новую эру с Хави.

«Мы вступаем в новую эру, эру Хави. Мы понимаем, что в прошлом сезоне нашей главной целью была Ла Лига, теперь мы должны поставить перед собой другую цель – Ла Лига и еще несколько важных трофеев.

Началась новая эра. И нам выпала честь жить в ней, потому что, по моему убеждению, это будет великолепная новая эра, одна из лучших в истории «Барселоны», – сказал президент каталонского клуба в документалке «Барселона», новая эра».

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24 комментария

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Никита Смолов
Зачем об этом говорить….
Докажите делом, потом трубите.
Щас в ЛЧ вылетят и Ла лигу не возьмут, и Хави пинком под зад вылетит
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Konstantin Frolov
Игры у команды как не было, так и нет, а он всё свои лозунги толкает, будто болельщики такие тупые 🤦🏻‍♂️
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ARIGAMI ARIGAMI
В 1/8 ЛЧ бы выйти...
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Pelerin
Забыл добавить в конце - "ЛЧ не главное, главное кубок бампера!"
+5
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Сергей Никитин
Лапорту нужно узнать пословицу "цыплят по осени считают".
+3
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JENNINGS
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В 1/8 ЛЧ бы выйти...
«Барса» должна выходить из группы в этом году. Другое дело, как будет в плей-офф - большой вопрос. Всё будет зависеть от соперников. И от неё самой
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ApXuMaHqPuT
Балаболит, будто на митинге😀
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v.belorussky
Ну зачем такие громкие слова? Для команды это излишнее давление, для соперников и завистников - повод для насмешек в случае неудач.
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pudic06
Очень громкое заявление, когда по факту никаких результатов ещё нет. Эру Гвардиолы наверно ни одной команде не удалось переплюнуть.
Но надеемся на лучшее
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copti_san
Ответ Никита Смолов
Зачем об этом говорить…. Докажите делом, потом трубите. Щас в ЛЧ вылетят и Ла лигу не возьмут, и Хави пинком под зад вылетит
в ЛЧ на этот раз не вылетят, Абидаль постарался
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rigobersong
Ответ PIT-BUL
старик забыл принять таблетки
Так не забывай:)
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Konstantin Frolov
Ответ Sham1664
Прикинь, команда без игры взяла Ла Лигу. Хотя чемпионат - лучшая демонстрация стабильной игры. Но куда уж Лапорте до твоего понимания
Лапорта сам все прекрасно понимает, он отвлекает внимание такими лозунгами. Чемпионат взяли, молодцы, но от этого игра не появилась. С такой игрой опять вылет на ранней стадии ЛЧ обеспечен, ну хоть с группой на этот раз повезло.
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ML26
Ответ Никита Смолов
Зачем об этом говорить…. Докажите делом, потом трубите. Щас в ЛЧ вылетят и Ла лигу не возьмут, и Хави пинком под зад вылетит
Кажется нереально из такой группы не выйти, нет?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ copti_san
в ЛЧ на этот раз не вылетят, Абидаль постарался
Ну-ну
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1skandeR
Весьма оптимистично, учитывая что сейчас только сентябрь)
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Африкан Богаевский
пафос
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rigobersong
Методичка хейтеров:

Игры нет🐓
Барселона банкрот🐓
Рычаги🐓
Барса никого не подпишет🐓

Тем временем Барселона при Хави!

2 титула за полтора года😎

Пришли Кунде, Левандовски, Феликс, Канселу, Торрес, Гюндоган, Иньяго, Кристенсен, Рафинья на всех потратили сумму меньше чем заплатили за Кайседо и Мудрика:))

Как всегда Барселона водит своей сине-гранатовой флейтой всем хейтерам!:))
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AlexanderRUS
Эра рычагов закончилась уже?
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JFT96
Не забудьте потом ботинки оттереть
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