Лапорта о «Барсе»: «Мы вступаем в эру Хави. Она станет одной из лучших в истории клуба»

Жоан Лапорта считает, что «Барселона» вступила в новую эру с Хави.

«Мы вступаем в новую эру, эру . Мы понимаем, что в прошлом сезоне нашей главной целью была , теперь мы должны поставить перед собой другую цель – Ла Лига и еще несколько важных трофеев.

Началась новая эра. И нам выпала честь жить в ней, потому что, по моему убеждению, это будет великолепная новая эра, одна из лучших в истории «Барселоны», – сказал президент каталонского клуба в документалке « », новая эра».

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