Лапорта о «Барсе»: «Мы вступаем в эру Хави. Она станет одной из лучших в истории клуба»
Жоан Лапорта считает, что «Барселона» вступила в новую эру с Хави.
«Мы вступаем в новую эру, эру Хави. Мы понимаем, что в прошлом сезоне нашей главной целью была Ла Лига, теперь мы должны поставить перед собой другую цель – Ла Лига и еще несколько важных трофеев.
Началась новая эра. И нам выпала честь жить в ней, потому что, по моему убеждению, это будет великолепная новая эра, одна из лучших в истории «Барселоны», – сказал президент каталонского клуба в документалке «Барселона», новая эра».
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Докажите делом, потом трубите.
Щас в ЛЧ вылетят и Ла лигу не возьмут, и Хави пинком под зад вылетит
Но надеемся на лучшее
Игры нет🐓
Барселона банкрот🐓
Рычаги🐓
Барса никого не подпишет🐓
Тем временем Барселона при Хави!
2 титула за полтора года😎
Пришли Кунде, Левандовски, Феликс, Канселу, Торрес, Гюндоган, Иньяго, Кристенсен, Рафинья на всех потратили сумму меньше чем заплатили за Кайседо и Мудрика:))
Как всегда Барселона водит своей сине-гранатовой флейтой всем хейтерам!:))