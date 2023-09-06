Илкай Гюндоган: «С прошлогодним «Сити» могут сравниться две-три команды – «Барса»-2011, например. Я бы не перешел, если бы не видел потенциала – верю, что мы выйдем на этот уровень»

Илкай Гюндоган считает, что «Барселона» сможет конкурировать с «Манчестер Сити».

«С прошлогодним «Сити» могут сравниться две или три команды, по крайней мере, с тех пор, как я слежу за футболом – например, « » 2011 года. С другой стороны, я не перешел бы в «Барселону», если бы не видел в ней потенциала. У нас в команде есть невероятные таланты, плюс опыт и класс – я, , Френки де , Марк-Андре тер Стеген.

Ламину Ямалю только исполнилось 16 лет. Но некоторым вещам в футболе можно научиться только на собственном опыте. Это требует времени – сохраняйте спокойствие, наберитесь терпения. Нужно испытать это на себе, научиться. Я убежден, что поступает правильно. С нами, опытными игроками, может сложиться хороший состав. Я верю, что в ближайшие несколько лет мы сможем выйти на уровень « », – сказал полузащитник «Барселоны».

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