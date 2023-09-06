Илкай Гюндоган: «С прошлогодним «Сити» могут сравниться две-три команды – «Барса»-2011, например. Я бы не перешел, если бы не видел потенциала – верю, что мы выйдем на этот уровень»
Илкай Гюндоган считает, что «Барселона» сможет конкурировать с «Манчестер Сити».
«С прошлогодним «Сити» могут сравниться две или три команды, по крайней мере, с тех пор, как я слежу за футболом – например, «Барселона» 2011 года. С другой стороны, я не перешел бы в «Барселону», если бы не видел в ней потенциала. У нас в команде есть невероятные таланты, плюс опыт и класс – я, Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Марк-Андре тер Стеген.
Ламину Ямалю только исполнилось 16 лет. Но некоторым вещам в футболе можно научиться только на собственном опыте. Это требует времени – сохраняйте спокойствие, наберитесь терпения. Нужно испытать это на себе, научиться. Я убежден, что Хави поступает правильно. С нами, опытными игроками, может сложиться хороший состав. Я верю, что в ближайшие несколько лет мы сможем выйти на уровень «Манчестер Сити», – сказал полузащитник «Барселоны».
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Не смотря на то что я болею за Барсу, и кто-то может подумать что лояльно отнесусь к ней.
Та Барса была практически без изъян.
Сити в прошлом году была крепкой удачной командой. Как Бавария, Ливерпуль 2-3 года назад.
Но не более
Но Диего его даже на ЧМ не взял
Ничего бы тот Реал с этой командой бы не сделал. Ага, всего лишь футбол)
Но ты об этой команде не упомянул, хотя сам начал расписывать по годам , а не просто команду при каком-нибудь тренере.
Так же и Бавария Флика и прошлогодний Сити уж точно не хуже Реала любого образца на отметке 2014-2018.
«Барселона» 2009-2011, «Бавария» 2013 и «Реал Мадрид» 2014-2018
По местам - в зависимости от предпочтений
Так стоял в штрафной что грузанул трёшку,а в ответке пиковая супер команда гениев с левым удалением на 30 минуте и легендарной симуляцией бускетса которую будут помнить ещё долгие десятилетия, смогли забить 1 гол на 90 минуте, после часа игры в большинстве)
А на счёт зрелищности это дело субъективное, игра в защите тоже искусство, мне вот например противна тикитака с 1000 пасов поперёк, лучше посмотрю на идеальную защиту с идеальными контратаками