Илкай Гюндоган: «С прошлогодним «Сити» могут сравниться две-три команды – «Барса»-2011, например. Я бы не перешел, если бы не видел потенциала – верю, что мы выйдем на этот уровень»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Френки де Йонг Ламин Ямаль Футбол

Илкай Гюндоган считает, что «Барселона» сможет конкурировать с «Манчестер Сити».

«С прошлогодним «Сити» могут сравниться две или три команды, по крайней мере, с тех пор, как я слежу за футболом – например, «Барселона» 2011 года. С другой стороны, я не перешел бы в «Барселону», если бы не видел в ней потенциала. У нас в команде есть невероятные таланты, плюс опыт и класс  – я, Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Марк-Андре тер Стеген.

Ламину Ямалю только исполнилось 16 лет. Но некоторым вещам в футболе можно научиться только на собственном опыте. Это требует времени – сохраняйте спокойствие, наберитесь терпения. Нужно испытать это на себе, научиться. Я убежден, что Хави поступает правильно. С нами, опытными игроками, может сложиться хороший состав. Я верю, что в ближайшие несколько лет мы сможем выйти на уровень «Манчестер Сити», – сказал полузащитник «Барселоны».

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54 комментария

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Маратбек Абакиров
друзья болельщики, когда вы ругаете Чави, по чаще вспоминайте первые 3 сезона Артеты, первые 2 сезона Клоппа в Ливерпуле и Дортмунде. как и первые пять сезонов Фергюсона! верю в Чави какой был футболист, такой же будет тренер и по трофеям и по игре! Виска Барса!
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KendrickistheKing!
Ответ JENNINGS
Лучшие команды XXI века: «Барселона» 2009-2011, «Бавария» 2013 и «Реал Мадрид» 2014-2018 По местам - в зависимости от предпочтений
При всем уважении, но Барса 2015 и все перечисленные выше команды были наголову сильнее Мадрида 2015-18. Также глупо не включать Сити.
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Barsa! bolshe chem klub
ну никак не сравнить ту Барселону с прошлогодним Сити. Ну никак!
Не смотря на то что я болею за Барсу, и кто-то может подумать что лояльно отнесусь к ней.
Та Барса была практически без изъян.

Сити в прошлом году была крепкой удачной командой. Как Бавария, Ливерпуль 2-3 года назад.
Но не более
+17
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alexmixer9
Ответ Кашшай Чакырович
Бавария 2013 ? Ну она выбила Барсу без тренера ,который вообще лечился от рака в Америке Тито Виланова ,он сам был помощником Гвардиолы , а Гвардиола оттуда ушел давно ,те Бавария выбила Барсу помощника - помощника ,поэтому не ту же самую ! Вы путаете мягкое с теплым ,но та Бавария была машина дикая ,не спорю !
Я про Интер 2010 и полуфинал с пиковой Барсой)
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Анвар Сауров
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ну никак не сравнить ту Барселону с прошлогодним Сити. Ну никак! Не смотря на то что я болею за Барсу, и кто-то может подумать что лояльно отнесусь к ней. Та Барса была практически без изъян. Сити в прошлом году была крепкой удачной командой. Как Бавария, Ливерпуль 2-3 года назад. Но не более
Та Барса была с изъяном. Даже с изъянами. Были проблемы с контратаками соперника раз, сомнительные решения судей в пользу барсы , два. Качественный состав из 11 человек , с запаса многие не тянули уровень старта, это три. А прошлогодний Сити это транс-гипер-мега-гибкая команда , где поменяй условного Гриллиша на Мареза или поставь в ЦЗ Аке с Аканджи а Стоунза передвинь в опорную зону , чтобы у Родри были возможности не только разрушать но и создавать , при этом временами играя по схеме 1-2-4-2-1, затем сходу перестроиться на 3-4-3, а потом и вовсе на классику 4-3-2-1. И делали они это так монструозный что вообще никто не был удивлен что именно Сити взял требл
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alexmixer9
Ответ Кашшай Чакырович
Три сильнейшие команды для меня это Барселона 2009-2011 ,Бавария 2013 ,Сити 2023 ,рядом Барселона 2015 и Бавария по-моему 2020 ! Они все выиграли треблы , Барсоона 2009-2011 это сборище гениев ,они творили на поле ,а Бавария 2013 и Сити 2023 это две бездушные машины для убийства ,хотелось бы увидеть их матчи между собой ,а реал 2016-2018 ,против этих команд не спас бы даже кашшаи
Есть ещё команда которая выиграла требл и параллельно выбила ту самую Барсу
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songbilong
Ответ #SharkTeam
Вообще не согласен. Тот Реал не выделялся уровнем игры, только итоговыми результатами в _одном турнире_ и судейскими скандалами, все игры были тяжелыми, не было никогда ощущения превосходства Реала. Ни один из тех сезонов сам по себе великим не был. Ничего бы тот Реал с этой командой бы не сделал. Ага, всего лишь футбол)
если не выделялся, почему выиграл 3 ЛЧ подряд? Задайся вопросом, и ты до конца жизни не сможешь ответить. Почему никто не СМОГ их остановить?! Мертвый Реал вынес Аякс дома 1:4, и что теперь?! Германия Бразилия 7:1, Барселона Бавария 2:8 и много примеров, после поражения статус клуба хоть как-то опускается до уровня второй лиги?! Нет, вот поэтому футбол.
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ten Hag
Ответ alexmixer9
Я про Интер 2010 и полуфинал с пиковой Барсой)
Милито лучшим был вообще в том сезоне
Но Диего его даже на ЧМ не взял
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#SharkTeam
Ответ songbilong
смотря на какой комментарий я ответил, Сити победил мертвый Реал с Зиданом, но если встретились бы Реал 2016-2018 года и нынешний Ман Сити, было бы интересно посмотреть. ВВС уничтожили бы Ман Сити, с праймовыми Роналду, Бензема и Бэйла. В этом году из-за отсутствия левого латераля, пришлось играть Камавинге, вот здесь Пеп угадал. а то, что 4:0 - это всего лишь футбол
Вообще не согласен. Тот Реал не выделялся уровнем игры, только итоговыми результатами в _одном турнире_ и судейскими скандалами, все игры были тяжелыми, не было никогда ощущения превосходства Реала. Ни один из тех сезонов сам по себе великим не был.
Ничего бы тот Реал с этой командой бы не сделал. Ага, всего лишь футбол)
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Александр Арутюнов
Ответ Маратбек Абакиров
друзья болельщики, когда вы ругаете Чави, по чаще вспоминайте первые 3 сезона Артеты, первые 2 сезона Клоппа в Ливерпуле и Дортмунде. как и первые пять сезонов Фергюсона! верю в Чави какой был футболист, такой же будет тренер и по трофеям и по игре! Виска Барса!
Ничего не имею против Хави, но у Клоппа первый же полноценный сезон был относительно успешным в Ливерпуле, учитывая, какая ему команда досталась, в Дортмунде ему пришлось строить постепенно команду в условиях сложной финансовой ситуации, Фергюссон в МЮ примерно через такое же прошел. Да, у Барселоны тоже долги, но они все равно подписывают сильных футболистов, все-таки не совсем актуальное сравнение, но Хави показывает результат, кто им может быть недоволен.
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Леван Мкртчян
Ответ JENNINGS
«Реал» обыгрывал «Барселону» Энрике и не раз. Команда была яркой, но её хватило на неполные 2 сезона
Барселона 2015 была сильнее и намного убедительнее любого Реала из периода 2014-2018. Они разнесли в хлам весь европейский топ в тот год в ЛЧ, выйдя на пик формы сразу после нового года ( с матча с Атлетико в начале января) и далее забрали законный треббл.
Но ты об этой команде не упомянул, хотя сам начал расписывать по годам , а не просто команду при каком-нибудь тренере.
Так же и Бавария Флика и прошлогодний Сити уж точно не хуже Реала любого образца на отметке 2014-2018.
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JENNINGS
Лучшие команды XXI века:
«Барселона» 2009-2011, «Бавария» 2013 и «Реал Мадрид» 2014-2018
По местам - в зависимости от предпочтений
+13
-13
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Артем Дорохин
Ответ songbilong
Прошлогодний Сити легко бы остановил Реал Зидана
Ты прав на все сто
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Кашшай Чакырович
Ответ alexmixer9
Ну такого анекдота давно не читал Так стоял в штрафной что грузанул трёшку,а в ответке пиковая супер команда гениев с левым удалением на 30 минуте и легендарной симуляцией бускетса которую будут помнить ещё долгие десятилетия, смогли забить 1 гол на 90 минуте, после часа игры в большинстве) А на счёт зрелищности это дело субъективное, игра в защите тоже искусство, мне вот например противна тикитака с 1000 пасов поперёк, лучше посмотрю на идеальную защиту с идеальными контратаками
Да понятно что для тебя факт это анекдот причем все факты есть на видео ,когда Милито забил из офсайда это тоже анекдот ,когда Ибрагимовичу порвали футболку ,те 100% пенальти это тоже анекдот трёшка с оысайдным голоом это сильно ,только убери офсацдный гол и вылетел твой Интер ,так ещё ты правила выучи отмашка это жёлтая две жёлтых это красная ,ты футбол смотришь даже правила не знаешь и на видео там все это есть ,я понимаю ,что видео для тебя не имеет значения ,ты хочешь верить в свой бред ну так верь ,зачем мне пишешь ,хочешь увидеть правду посмотри видео !
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Маратбек Абакиров
Ответ Анвар Сауров
Не ну ковидная Бавария Ханси Флика как бы тоже была очень мощной , не слабее БЧК и Роялов. Но как по мне Сити 2022-23 с КДБ , Родри, Стоунзом, Гюндо и конечно же Холландом - сильнейшая команда в истории.
Гюндоган добавил бы, Баварию. но фаны не поймут а ему еще играть. но Бавария Флика была лучшей в истории Баварии. всем момем уважении Юппу Хайнкесу.
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yarmuck
Ответ JENNINGS
Лучшие команды XXI века: «Барселона» 2009-2011, «Бавария» 2013 и «Реал Мадрид» 2014-2018 По местам - в зависимости от предпочтений
А лучшая это Барса 2008-2012
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Маратбек Абакиров
Ответ werowolf-gears
Такой пик был у Реала, что в сезоне 17-18 стали третьими, отстав от Барселона на 17 очков
ну в общем и целом
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Маратбек Абакиров
Ответ JENNINGS
Сезон 2014/15 вышел неоднозначным. С одной стороны - блестящая осень, 2 кубка и 22 победных матча подряд во всех турнирах, с другой - провальная весна с 0 трофеев. Но пик пришёлся на зидановский период 2016/17 - это без вопросов!
Бенитес нормально так провалился. и Зидан гений!
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Уставший Фергюсон
Ливерпуль 2019
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JENNINGS
Ответ KendrickistheKing!
При всем уважении, но Барса 2015 и все перечисленные выше команды были наголову сильнее Мадрида 2015-18. Также глупо не включать Сити.
«Реал» обыгрывал «Барселону» Энрике и не раз. Команда была яркой, но её хватило на неполные 2 сезона
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Кашшай Чакырович
Ответ ten Hag
А чем наш айтекин и эвребе хуже кашшаи?
Айтекин то как помог ,Барса вылетела следом это раз ! А Штарк и Эвребе это скорее даже герои Челси ,ты наверное не помнишь и плохо смотрел, я тебе напомню Насчёт Барселоны 2009 в отличие от твоего стадного мнения ,я помню хорошо эти матчи, смотри копирую мой пост у тебя же есть ,vpn ! video.twimg.com/amplify_video/859934183824674816/vid/1280x720/eV7wTidWHKYHLnUw.mp4 на смотри с vpn , Штарк и Эвребе допустили 6 грубейших ошибок в пользу Челси ,Штарк не удалил в первом матче Баллака не поставил пенальти на Анри ,выход 3 в 1 свистнул офсайд ,которого не было ,Эвребе не удалил Дрогбу ,а удалил Абидаля за симуляцию Анелька ,не поставил чистый пенальти в начале за руку Баллака ,который вообще не должен был играть ,это все есть на видео ,если бы не Штарк и Эвребе ,то синий трусливый мешок ,был бы разгромлен ! Играть против той Барселоны которая вынесла Реал 5-0 ,в 10 ом это было просто убийство ,если Челси в 11 человек против 10 не смог удержать счёт 1-0 после левого удаления Абидаля ,вообщем на видео все есть!
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Артем Русанов
Еще Спартак 1995
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alexmixer9
Ответ Кашшай Чакырович
Интер выбил ту Барселону с 4 мя судейкими ошибками в пользу Интера стоя 90 минут в своей штрафной на камп ноу ,убери даже одну судейскую ошибку гол Милито из офсайда то Интер поехал бы домой ,а у Барсы был бы настоящий требл лиг чемпинов а не кубков кашшаи ! Вот на видео все есть с минуты 1.48 https://m.youtube.com/watch?v=k-q788KlXNg&pp=ygUIdWVmYWxvbmE%3D да и сравнить по игре этот трусливый автобус с этими 5 монструозными командами ,которые бежали только вперёд и не шагу назад ,это нужно не любить футбол!
Ну такого анекдота давно не читал
Так стоял в штрафной что грузанул трёшку,а в ответке пиковая супер команда гениев с левым удалением на 30 минуте и легендарной симуляцией бускетса которую будут помнить ещё долгие десятилетия, смогли забить 1 гол на 90 минуте, после часа игры в большинстве)
А на счёт зрелищности это дело субъективное, игра в защите тоже искусство, мне вот например противна тикитака с 1000 пасов поперёк, лучше посмотрю на идеальную защиту с идеальными контратаками
0
0
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Люблю Марго Робби
Ответ JENNINGS
Лучшие команды XXI века: «Барселона» 2009-2011, «Бавария» 2013 и «Реал Мадрид» 2014-2018 По местам - в зависимости от предпочтений
МЮ 2007- 2008 не хватает в этом рейтинге
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Маратбек Абакиров
Ответ JENNINGS
Лучшие команды XXI века: «Барселона» 2009-2011, «Бавария» 2013 и «Реал Мадрид» 2014-2018 По местам - в зависимости от предпочтений
на удивление соглашаюсь почти всегда, с адекватными болельщиками Королевского Мадрида! но все же Мадридский пик был 2016-2018
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