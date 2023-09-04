«Барса» и Хави продлят контракт до 2026 года на улучшенных условиях. Лапорта очень доволен работой тренера
Хави продлит контракт с «Барселоной».
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб и тренер уже практически оформили продление соглашения на улучшенных условиях – оно будет рассчитано до 2026 года. Действующий контракт Хави истекает следующим летом.
На этой неделе о продлении контракта не объявят – сделку должен закрыть спортивный директор клуба Деку, а он ушел в отпуск после закрытия трансферного окна.
Отмечается, что все в «Барселоне» согласны с тем, что Хави должен остаться на своем посту. Президент клуба Жоан Лапорта очень доволен работой тренера и его пониманием финансовой ситуации «блауграны».
Хави возглавляет «Барсу» с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.
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В этом сезоне всё зависит от ЛЧ, а учитывая что по 20 минут не могут выйти со своей половины поля играя в большинстве против Осасуны, я бы на месте Лапортыча подождал до конца сезона