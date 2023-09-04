Хави продлит контракт с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб и тренер уже практически оформили продление соглашения на улучшенных условиях – оно будет рассчитано до 2026 года. Действующий контракт истекает следующим летом.

На этой неделе о продлении контракта не объявят – сделку должен закрыть спортивный директор клуба , а он ушел в отпуск после закрытия трансферного окна.

Отмечается, что все в «Барселоне» согласны с тем, что Хави должен остаться на своем посту. Президент клуба очень доволен работой тренера и его пониманием финансовой ситуации «блауграны».

Хави возглавляет «Барсу» с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом и выиграла Суперкубок страны.

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