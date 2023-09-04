«Барса» и Хави продлят контракт до 2026 года на улучшенных условиях. Лапорта очень доволен работой тренера

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави продлит контракт с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб и тренер уже практически оформили продление соглашения на улучшенных условиях – оно будет рассчитано до 2026 года. Действующий контракт Хави истекает следующим летом. 

На этой неделе о продлении контракта не объявят – сделку должен закрыть спортивный директор клуба Деку, а он ушел в отпуск после закрытия трансферного окна.

Отмечается, что все в «Барселоне» согласны с тем, что Хави должен остаться на своем посту. Президент клуба Жоан Лапорта очень доволен работой тренера и его пониманием финансовой ситуации «блауграны». 

Хави возглавляет «Барсу» с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны. 

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41 комментарий

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Гамаль Хайдаров
так подождать матчей ЛЧ надо, только потом начать думать о продлении
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Hovhannes
Ответ Kurama Altai
что себе позволяет этот бармолей 2.0?) ему столько игроков привезли, а он до сих пор не может выйти из группы лч, нет рисунок картины, выигрывает матчи благодрая удачи😁 хави такой же тренер как сетьен, куман, не обижайтесь, но это факт😁
это же сколько ему везения надо чтобы на 22/23 стабильно быть первым)
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Nick Bakhtin
Деку только недавно приступил к работе и уже в отпуск ушёл. А что, так можно было?
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fcb812
Ответ Raul14
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разумеется что еще мог написать чел с ником рауль
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Бацька
Ответ Гамаль Хайдаров
так подождать матчей ЛЧ надо, только потом начать думать о продлении
не всегда лига чемпионов решает, стабильность состава даст результат. Не будет стабильности, не будет результата. Лапорте нравится как меняется барса вот и все. Все победы на потом.
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ak0809
Хави работает неплохо, но нужен прогресс. Годами надеюсь будет. Не стоит ждать больших побед именно сейчас.
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TJ tigra
На мой взгляд, рановато. После этого сезона и посмотрели, и выводы сделали бы. А заранее зачем...
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Молодой Френки
Рано продлевать, ибо результат неубедительный

В этом сезоне всё зависит от ЛЧ, а учитывая что по 20 минут не могут выйти со своей половины поля играя в большинстве против Осасуны, я бы на месте Лапортыча подождал до конца сезона
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44ndfwwgbr
Большинство побед Барса вымучивает так как нападение мало забивает. К сожалению, есть подозрение что Лева начал стареть и больше не будет забивать много голов.
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a.sh.s.
по моему надо было дождаться до окончание сезона.
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Вячеслав Новиков
Ну честно не знаю, мне кажется очень рано, можно было дождаться окончания сезона и там думать, на счёт доволен вопрос очень спорный
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Бронислав Каминский
Ответ Raul14
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Маргариновые лучше всех про это знают)Раз с физруками вроде Зидауна,который никому не нужен,выигрывали ЛЧ)
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D T
Хорошие новости. Для Хави :)
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Евгений Шазиев
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Я тоже доволен. Барса, прижатая двухметровой бетонной плитой высосанного из пальца ФФП, смогла взять одну из биг файв лиг, уронив Реал, которому дозволено покупать ноунеймов за 120 лямов.
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AnMe
НЕЕЕТТ! Слишком рано! Пусть смотрят на игры в ЛЧ в сезоне и решают в следующем году, какие-то поспешные решения!
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Дзмітрый Фарботка
жду, когда начнут играть в 3 нападающих, пока игру Хави ставит достаточно трусливую нацеленную исключительно на результат, в чемпионате этого может хватать, в ЛЧ дальше 1/4 будет тяжело пройти.
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Вячеслав Новиков
Ответ JENNINGS
3 ЛЧ подряд = Физрук Можно повести в 1 розыгрыше ЛЧ, но когда у тебя 3 победы в главном кубковом турнире Европы подряд - это уже система Если для вас тренер, выигравший 3 ЛЧ подряд, физрук, страшно представить, кто все остальные
Если честно сказать там один гол Роналду в ворота Баварии с метрового офсайда вызывает уйму вопросов, да ещё игра с Юве
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<~Inter~>
Ответ Nick Bakhtin
Деку только недавно приступил к работе и уже в отпуск ушёл. А что, так можно было?
А в чем проблема если всё согласовано с клубом? Он же до Барсы работал агентом и межсезонье для них главный период работы
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Леван Мкртчян
Ответ Nick Bakhtin
Деку только недавно приступил к работе и уже в отпуск ушёл. А что, так можно было?
Так трансферное окно закрылось, а сейчас работа скаутов идёт.Деку пока особо не нужен. Работа спортдира похожа на работу вахтовика, по-сути
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Угараю_с_вас
Ответ Nick Bakhtin
Деку только недавно приступил к работе и уже в отпуск ушёл. А что, так можно было?
Я думаю это связано с окончанием ТО, игроки подписаны, работы выполнена. Можно щас и отдохнуть, пока перерыв на матчи сборных
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AurelioDeLaurentis
Ответ 44ndfwwgbr
Большинство побед Барса вымучивает так как нападение мало забивает. К сожалению, есть подозрение что Лева начал стареть и больше не будет забивать много голов.
это не подозрение, а очевиднейший ФАКТ
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