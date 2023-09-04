Геннадий Орлов: «Джикия и Зобнин не тянут «Спартак» вперед, они лидеры только по зарплате. Надо менять ведущих игроков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Георгий Джикия Роман Зобнин Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» нужно менять ведущих игроков.

В 7-м туре Мир РПЛ красно-белые потерпели поражение от «Краснодара» (0:2). В турнирной таблице московский клуб занимает 9-е место, набрав 10 очков. 

«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». То есть нет связок у них на футбольном поле.

И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперед во время матчей. Посмотрите на все, что они делают.

Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 

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63 комментария

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Ильдар Исмагилов
Ребята красавцы, по 3 млн получают, за зп каждый месяц приходят и смеются
+31
-3
+28
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Николай Иванов
Ответ Евгений Кузнецов
уверен, этих "не лидеров" Спартака был бы счастлив переманить к себе Семак. там таких нелидеров из России просто нет на этих позициях вообще у "Спартака" лучший российский набор игроков в РПЛ - ещё бы и тренера хорошего!
ахахаха )))
+23
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+19
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curier
в словах Гены есть разумное зерно..
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юра георгиевский
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Дед фанат Зенита советует Спартаку, что-то тут не ладно
Да ничего он не советует, его просто спросили , а он ответил ведущему передачи «Такой футбол». Эта передача идёт из СПБ. Возьми и посмотри её в Ютубе, её там повторяют.
+12
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NIK7478
За всё в команде отвечает главный тренер! Его и надо менять, причем на опытного, добивавшегося в своей карьере реальных результатов с большими клубами! А то пригласили пацана из Испании, вот и мучаются теперь, типа - "кто виноват и что же теперь делать?". Увольняйте!
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pav11k
У Зобнина хороший матч был против Краснодара в Кубке в этом сезоне. В остальных матчах ничем сильно не выделялся. Промес - уже не тот, что раньше. Человек стареет, становится медленнее или ленивее. Джикия тоже не в лучшей форме.

В таких вопросах главное - не врать себе и уметь убрать игрока несмотря на то, сколько лет он в команде и какой у него статус/авторитет. Это тяжело, безусловно. Но лучше все-таки действовать на пользу команды - это прямая обязанность, как-никак
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Александр Мызников
Ответ Spartakus1984
Ген,обсуждай свой зенит.Уже 7 туров прошло а ваш гегемон все еще не на 1 месте и даже не на 3, что то не так с командой значит.
Не на 1 и не на 3,это ты типо так про 2 место говоришь?Орлов все правильно сказал,Джикия и Зобнин уже не играют как раньше
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КБ Сергей
Не думал, что хоть в чём-то соглашусь с ГСО, но когда он включает капитана Очевидность, трудно не согласиться. В Спартаке уже давно нет капитана. Лет пять, наверное.
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Саша
Ответ Spartakus1984
Ген,обсуждай свой зенит.Уже 7 туров прошло а ваш гегемон все еще не на 1 месте и даже не на 3, что то не так с командой значит.
ты с какого места кричишь дед дело говорит совет так сказать
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Пикачу82
Ну Зобнин то на одном уровне (весьма среднем) всегда и по крайней мере старается, а вот таких "лидеров" как Хинкал надо менять
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Любитель пожрать
Я полностью согласен насчет Зобнина.
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arspurs9
Ответ NIK7478
За всё в команде отвечает главный тренер! Его и надо менять, причем на опытного, добивавшегося в своей карьере реальных результатов с большими клубами! А то пригласили пацана из Испании, вот и мучаются теперь, типа - "кто виноват и что же теперь делать?". Увольняйте!
Вообще то надо приглашать тренера, который долго играл и может начеканить мяч не меньше 1000 раз
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Deni Magician
Гриша уже второй сезон после 60 мин встаёт!!
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Бродяга-симпатяга
Джикия в принципе по игре и не тянул никогда. Московские журналисты натянули его на глобус
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Дмитрий9779
А ведь он прав.
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Игорь Пичугин
С дедом Геной можно где-то не соглашаться, но насчет Аджикии и Злобниным он прав!
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Roon95
Ответ Евгений Кузнецов
уверен, этих "не лидеров" Спартака был бы счастлив переманить к себе Семак. там таких нелидеров из России просто нет на этих позициях вообще у "Спартака" лучший российский набор игроков в РПЛ - ещё бы и тренера хорошего!
ахахаха)))) ты либо детальный фанатичный фанат, у которого в голове нет критической точки зрения, либо ты постиронично шутишь. Надеюсь на второе)
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юра георгиевский
Ответ Owen_the_Simple
Коварный Орлов решил внести разлад в стройные ряды популярного Спартака. Змий! Не надо ничего менять. Нужно верить. Вот-вот стеночки и забегания пойдут.
«Стеночки и забегания» — это чудо-юдо из 90-х годов. Сейчас на эту туфту ни один клуб РПЛ не купишь. Правда этот приём применяют иногда зенитовские бразильцы: Клаудиньо, Вендел, Сантос, Мантуан, Ду Кейрос, Ренан, Родригао в своих кружевах перед воротами противника.
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diversant
Ответ Konstantin Zorin
Не пойму, какие претензии к Зобнину? Он и Промес были лучшими в последнем матче. А по игре и по связям все вопросы к Рыжему. Пока он будет руководить ничего кардинально не изменится.
Вопросы к Абаскалю по составу. Кто хочет играть в связках, тот в первые 25 минут размазал Динамо. А кто корону носить, тот слил зениткам и быкам
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Виталик Украинский
Легче спартак поменять на Чертаново.
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0:4 на спотифай камп ноу
Дед фанат Зенита советует Спартаку, что-то тут не ладно
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Джикию надо списывать, Зобнина пока рановато!
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AFRIKAN
Ответ юра георгиевский
А жикия после каждого проигрыша нашего спартачка всё время такую пургу несёт, что воротник на шубе поднимается от его пурги.
Любит
Манчестер Сити
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AFRIKAN
Ответ Ильдар Исмагилов
Ребята красавцы, по 3 млн получают, за зп каждый месяц приходят и смеются
Любит
Рубин
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diversant
Ответ Konstantin Zorin
Ошибаешься. Это Динамо дало себя размазать, что и подтвердил второй тайм.
Ошибаешься, просто Спартак сыграл прагматично
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