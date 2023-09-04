Геннадий Орлов: «Джикия и Зобнин не тянут «Спартак» вперед, они лидеры только по зарплате. Надо менять ведущих игроков»

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» нужно менять ведущих игроков.

В 7-м туре Мир красно-белые потерпели поражение от «Краснодара» (0:2). В турнирной таблице московский клуб занимает 9-е место, набрав 10 очков.

« в последнем матче пропадал из игры у « ». То есть нет связок у них на футбольном поле.

И я давно говорил: что , что – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперед во время матчей. Посмотрите на все, что они делают.

Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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