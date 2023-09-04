Геннадий Орлов: «Джикия и Зобнин не тянут «Спартак» вперед, они лидеры только по зарплате. Надо менять ведущих игроков»
Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» нужно менять ведущих игроков.
В 7-м туре Мир РПЛ красно-белые потерпели поражение от «Краснодара» (0:2). В турнирной таблице московский клуб занимает 9-е место, набрав 10 очков.
«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». То есть нет связок у них на футбольном поле.
И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут «Спартак» вперед во время матчей. Посмотрите на все, что они делают.
Надо кардинально менять ведущих игроков в команде», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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В таких вопросах главное - не врать себе и уметь убрать игрока несмотря на то, сколько лет он в команде и какой у него статус/авторитет. Это тяжело, безусловно. Но лучше все-таки действовать на пользу команды - это прямая обязанность, как-никак
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