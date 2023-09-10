Пиняев, Денисов, Коваленко, Салтыков и еще 16 футболистов сборной России вылетели на второй матч против Египта

Сборная России вылетела в Египет на второй матч.

10 сентября национальная команда отправилась в Египет, где пройдет второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Для участия в матче в Суэц отправился 21 футболист. Защитник «Локо» Егор Погостнов, принимавший участие в первой игре с египтянами, отправился в расположение клуба по медицинским причинам.

Вратари: (« »), (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, , (все – «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Сергей Пиняев («Локомотив»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

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