Пиняев, Денисов, Коваленко, Салтыков и еще 16 футболистов сборной России вылетели на второй матч против Египта

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Сборная России вылетела в Египет на второй матч.

10 сентября национальная команда отправилась в Египет, где пройдет второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.

Для участия в матче в Суэц отправился 21 футболист. Защитник «Локо» Егор Погостнов, принимавший участие в первой игре с египтянами, отправился в расположение клуба по медицинским причинам.

ВратариСтанислав АгкацевКраснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»), Сергей Пиняев («Локомотив»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»). 

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16 комментариев

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Дядя ТУРА
а зачем обратно прилетали, если играть все равно в Египте второй матч?
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инок
Наша сборная просто продолжает осваивать госбюджет и имитировать международные матчи...
+17
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+12
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Shuller18
Ответ Великий Алонсо
Кто все эти люди? Мля, вспоминаешь сборную России на Евро-2008 и плакать хочется, по сравнению с нынешними бездарями это была выдающаяся команда
Это считай молодежная сборная России, причем тут состав на Евро 2008?
+5
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Никита Самарин
Хлусевича ещё нет, он походу в реальную сборную России переведён (с Катаром играть будет).
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Архитектор Мендисабаль
А первая игра была разве не там же с теми же? Для чего улетали? Отдохнули бы во "всё включено" на Красном море, всё равно никаких задач не стоит. Классно этому поколению игроков и тренеров, спроса нет абсолютно!
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Ношу воду на тренировки
Ответ Денис Чуев
Валера же кран.
чё эт он кран?вроде не похож на кран...
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Ленид Вилькин
Я очень горд тем что наш лучший защитник Спартака Д.Денисов в этой многообещающей сборной!Надеюсь он проявит себя с лучшей стороны,е те отдельные неточности что иной раз встречались у него останутся в прошлом!
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igor.igorev
Ответ iPatrick
Интересно, а сами игроки сборной переживают, что вместо отбора на Евро они катают тренировочные матчи? Или им норм? Ведь большинство из них хоть и высокооплачиваемые, но бюджетники... Хотелось бы узнать, что у них в головах...
Главное, что ты переживаешь.
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