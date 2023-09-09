Даме Н’Дойе: «Клуб РПЛ выиграет ЛЧ в ближайшие 10 лет. Помните, как Россия выступила на ЧМ? Футбол у вас на высоком уровне»

Даме Н’Дойе уверен в способности российских команд добиться успехов в еврокубках.

– Российский клуб когда-нибудь выиграет чемпионов?

– В футболе возможно все! «Марсель» становился чемпионом Франции, а самый богатый клуб «ПСЖ» старается уже долгие годы наконец-то завоевать Лигу чемпионов, но у них не получается.

Возможно, мое интервью даст какой-то толчок, и российский клуб завоюет этот трофей. Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб выиграет Лигу чемпионов.

Я верю, что это возможно. Вы потом будете перечитывать это интервью и говорить: «А он был прав!»

Помните, как сборная России выступила на чемпионате мира? Футбол у вас на высоком уровне, – заявил экс-форвард «Локомотива».

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