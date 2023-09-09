Даме Н’Дойе: «Клуб РПЛ выиграет ЛЧ в ближайшие 10 лет. Помните, как Россия выступила на ЧМ? Футбол у вас на высоком уровне»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Даме Н’Дойе Футбол

Даме Н’Дойе уверен в способности российских команд добиться успехов в еврокубках.

– Российский клуб когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов?

– В футболе возможно все! «Марсель» становился чемпионом Франции, а самый богатый клуб «ПСЖ» старается уже долгие годы наконец-то завоевать Лигу чемпионов, но у них не получается.

Возможно, мое интервью даст какой-то толчок, и российский клуб завоюет этот трофей. Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов.

Я верю, что это возможно. Вы потом будете перечитывать это интервью и говорить: «А он был прав!»

Помните, как сборная России выступила на чемпионате мира? Футбол у вас на высоком уровне, – заявил экс-форвард «Локомотива».

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25 комментариев

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Leon Betov
Похоже кто-то хочет получить гражданство
+33
-1
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Фут.Боль
Больше года без поражений в еврокубках.
+25
-2
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JENNINGS
Кто-нибудь скажите ему
+24
-2
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David Rigert
Ответ Leon Betov
Похоже кто-то хочет получить гражданство
и депутатом стать.
+8
0
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Arty Novikoff
Ответ Фут.Боль
Больше года без поражений в еврокубках.
Более того, ни одного гола даже не пропустили. Уникальное достижение!
+7
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+6
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whereissuso
Верните его уже в палату
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Сергей Орлов
Вы ему там сколько налили?
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bangura00
Как можно выиграть там, где не играешь?
+4
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Stop-D
Возможно, мое интервью даст какой-то толчок, и российский клуб завоюет этот трофей.

Какое у него забавное самомнение)))
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Вадим Сидоров
ЛЧ это не ЧМ где один матч и всё что угодно случиться может. Там 2 матчевые противостояния в плэйофф
+3
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Михон Мясной
Кто-нибудь теперь ещё удивлён, что единственные люди на планете Земля, которые практикуют каннибализм и каменные орудия труда - чернокожие???
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Инна Навская
Если только лигу чемпионов союзных государств(ну там Ангола, Эфиопия , и т.д) и то , Казахи могут отпор дать))
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Vićtor Diaź
Запомнили твои слова.
Через 10 лет посмеёмся ещё раз
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Roman
Сразу видно, что чувак нифига не смотрит российский футбол
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Rus Donskoy
помнить не значит выиграть
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Football Forever
Сыграть бы там хоть разок
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dnssda
Ущипните его кто нибудь
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Сначала надо в еврокубки попасть. Для нас это праздником будет.
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Relliks153
Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо или мой Краснодар? Можно конкретнее кто победит в ЛЧ?
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romanisti89
и это точно будет не зенит
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Максим 1986
С возвращением на Землю, Даме.
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