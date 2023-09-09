Валерий Карпин: «Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда»

Валерий Карпин высказался в преддверии товарищеской игры сборной России с Катаром.

«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», — сказал главный тренер сборной России.

Матч Катар – Россия пройдет 12 сентября.

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