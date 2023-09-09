Валерий Карпин: «Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин высказался в преддверии товарищеской игры сборной России с Катаром.

«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», — сказал главный тренер сборной России.

Матч Катар – Россия пройдет 12 сентября.

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8 комментариев

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Ramon Mercader
То, что "это" стоит всегда, - прекрасно, поздравляем. А по матчу с Катаром-то что?
+11
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Михаил Опякин
Попытаться сыграть в красивый и комбинационный футбол? Это смешно, главное показать, что сборная жива, епт. В.Карпин.
+8
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+6
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Ветер
Пора вместо понятия "товарищеской игры", вводить понятие" функционирующей".
+6
-3
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Xm.md
Очередной цирк
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Bor2193
Я не могу понять Карпина. Какая бы не была обстановка, это сборная. Это честь страны. С кем бы не играли нужно побеждать, биться в каждом матче.
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Алик 67
Максимум ничья, если не проиграют
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