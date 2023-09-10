Флик про 1:4 с Японией: «Германия была не в состоянии выиграть. Японцы хорошо обучены, а нам нужно проснуться»

Ханси Флик прокомментировал поражении Германии от Японии (1:4).

Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья.

«Сегодня нужно четко сказать, что мы были не в состоянии победить эту команду [Японии]. Японские футболисты хорошо обучены и знают все основы игры.

Нам в немецком футболе нужно проснуться и работать над этими вещами. Но мы все равно будем хорошо готовиться к Франции. Понятно, что разочарование велико, и я понимаю критику. Больше ничего не могу сказать по этому поводу», – сказал тренер сборной Германии.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS