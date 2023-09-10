Флик про 1:4 с Японией: «Германия была не в состоянии выиграть. Японцы хорошо обучены, а нам нужно проснуться»

Теги Сборная Японии по футболу Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) Футбол

Ханси Флик прокомментировал поражении Германии от Японии (1:4).

Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья. 

«Сегодня нужно четко сказать, что мы были не в состоянии победить эту команду [Японии]. Японские футболисты хорошо обучены и знают все основы игры.

Нам в немецком футболе нужно проснуться и работать над этими вещами. Но мы все равно будем хорошо готовиться к Франции. Понятно, что разочарование велико, и я понимаю критику. Больше ничего не могу сказать по этому поводу», – сказал тренер сборной Германии.

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26 комментариев

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Руслан Узденов
Проснуться нужно руководству немецкого футбола и снять тебя.
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Иван Новиков
Флик, проснись...
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dr. cage
Немцам прилетает карма за вскукареки в сторону Крооса..

После ковидной одноматчевой ЛЧ поверили в какой то уберинтенсивный футбол и думали, что всех перебегают.. И что Кроос медленный и будет только мешать, а Киммих - цитата "в созидании на голову выше"..

А по итогу, против команд с низким блоком однообразные приколы Сане и Гнабри не срабатывают, а Киммих скатывается в лютый ватокат.. Более того, команда, которая всегда отличалась гренадерством проигрывает второй этаж азиатам, лол..

И не то что бы Кроос панацея, но как опция, он бы сильно выручил.. Плюс не в пользу немцев играет английское убийство Вернера, Хавертца и Рюдигера.. До АПЛ они в сборной смотрелись достойнее..
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Алексей Иваненко
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Физрука Флика надо сливать. Пока есть время, нужно поменять. А то позориться на домашнем чемпионате евро не годится
при чем тут "физрук" Флик,тут гораздо более глубокие проблемы в сборной!
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Cristiano Ronaldo
Самураи очень нравятся в плане игры и самоотдачи, бьются до конца. Ещё в этом плане, мне нравятся Австралия и Южная Корея. Очень боевые команды у них. Молодцы.
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dr. cage
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
От Крооса сборной Германии никогда не было пользы. Даже хорошо, что ушёл из сборной
Почти 10 лет прошло, как Кроос ушёл из Баварии, а у миасанмиавского глорья до сих пор печёт.. 🤣🤣🤣
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KKA
Знают основы игры . Ещё бы сказал - знают правила игры)
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Алексей Иваненко
Ответ <~Inter~>
так у них полузащита и фланги атаки основа Баварии, но играют отвратительно
да при чем тут это).кстати центральные хавы тут были не баварские вообще-то)
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<~Inter~>
Ответ Алексей Иваненко
при чем тут "физрук" Флик,тут гораздо более глубокие проблемы в сборной!
так у них полузащита и фланги атаки основа Баварии, но играют отвратительно
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Max Carter
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
От Крооса сборной Германии никогда не было пользы. Даже хорошо, что ушёл из сборной
В 2014 один из главных героев.
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Miknik
Ответ dr. cage
Немцам прилетает карма за вскукареки в сторону Крооса.. После ковидной одноматчевой ЛЧ поверили в какой то уберинтенсивный футбол и думали, что всех перебегают.. И что Кроос медленный и будет только мешать, а Киммих - цитата "в созидании на голову выше".. А по итогу, против команд с низким блоком однообразные приколы Сане и Гнабри не срабатывают, а Киммих скатывается в лютый ватокат.. Более того, команда, которая всегда отличалась гренадерством проигрывает второй этаж азиатам, лол.. И не то что бы Кроос панацея, но как опция, он бы сильно выручил.. Плюс не в пользу немцев играет английское убийство Вернера, Хавертца и Рюдигера.. До АПЛ они в сборной смотрелись достойнее..
Низким блоком, Мостовой не одобряет)
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Max Carter
Ответ dr. cage
Немцам прилетает карма за вскукареки в сторону Крооса.. После ковидной одноматчевой ЛЧ поверили в какой то уберинтенсивный футбол и думали, что всех перебегают.. И что Кроос медленный и будет только мешать, а Киммих - цитата "в созидании на голову выше".. А по итогу, против команд с низким блоком однообразные приколы Сане и Гнабри не срабатывают, а Киммих скатывается в лютый ватокат.. Более того, команда, которая всегда отличалась гренадерством проигрывает второй этаж азиатам, лол.. И не то что бы Кроос панацея, но как опция, он бы сильно выручил.. Плюс не в пользу немцев играет английское убийство Вернера, Хавертца и Рюдигера.. До АПЛ они в сборной смотрелись достойнее..
Кроос сам из борной ушёл и когда пере ЧМ его просили вернуться ( лично Флик просил), отказался, что делать теперь Крооса для сборной нет. Чтобытам болельщики говорили не важно от Кроса ни Флик не тем более Лев никогда не отказывались.
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Евгений Резцов
есть футбольное аниме, блю лок, где в Японии создаётся тюрьма, в которую зачислены лучшие футболисты, даже ценой выступления в национальных чемпионатах. Задача: отобрать лучших для конкуренции с сильнейшими сборнами и в пример приводится... Германия :)
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alisa dvoikina
Что-то немцы становятся клиентами анимешек
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Южанин78
Не понимаю этой паники. Народ, очнитесь, это всего лишь товарищеские игры, как бы ты не внушал игрокам важность матча за сборную, в душе они понимают, что это не официальная игра. Мне, кажется, все очень сильно раздувается
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Miknik
Глобализация) зато немцы теперь в хоккей неплохо играют, а в баскет так вообще америкосов сделали)
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Павел павел
Перл -Харбор для немцев. особенно для капитана турка
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GuruFutbola
Азиаты хозяины гордых бундесфермеров)
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Z i Z u
Бавария при Флике хорошо играла. А в сборной ужас какой то... Ощущение что в там системные проблемы.
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TravenS
Я думал, что до каждого уже дошло, что Хавертца нельзя ставить нападающим, но тут видимо сверхразум тренирует...
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Константин Эсперов
Дело явно не в тренере . Тут простое ***пинание со стороны защитников , им этот товарняк вообще не нужен .
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Антон Фалафель
Баварский шарлатан.
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ногабога
Чет этот сон уже давно похож на летаргический
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