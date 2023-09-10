Флик про 1:4 с Японией: «Германия была не в состоянии выиграть. Японцы хорошо обучены, а нам нужно проснуться»
Ханси Флик прокомментировал поражении Германии от Японии (1:4).
Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья.
«Сегодня нужно четко сказать, что мы были не в состоянии победить эту команду [Японии]. Японские футболисты хорошо обучены и знают все основы игры.
Нам в немецком футболе нужно проснуться и работать над этими вещами. Но мы все равно будем хорошо готовиться к Франции. Понятно, что разочарование велико, и я понимаю критику. Больше ничего не могу сказать по этому поводу», – сказал тренер сборной Германии.
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После ковидной одноматчевой ЛЧ поверили в какой то уберинтенсивный футбол и думали, что всех перебегают.. И что Кроос медленный и будет только мешать, а Киммих - цитата "в созидании на голову выше"..
А по итогу, против команд с низким блоком однообразные приколы Сане и Гнабри не срабатывают, а Киммих скатывается в лютый ватокат.. Более того, команда, которая всегда отличалась гренадерством проигрывает второй этаж азиатам, лол..
И не то что бы Кроос панацея, но как опция, он бы сильно выручил.. Плюс не в пользу немцев играет английское убийство Вернера, Хавертца и Рюдигера.. До АПЛ они в сборной смотрелись достойнее..