Феллер после 1:4 от Японии: «Это позор. В матче с Францией не имеем права обосраться. Мы – Германия, никто из нас не должен бояться»

Руди Феллер назвал позором поражение сборной Германии от Японии (1:4).

Команда под руководством Ханса-Дитера Флика уступила сопернику из Азии в товарищеском матче.

«Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 – это позор. Нам всем следует оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше.

Я только что говорил с Ханси, он потрясен. Сейчас нам нужно успокоиться. Завтра поговорим о том, что произошло. Было очень стыдно.

В матче с Францией мы не имеем права обосраться. Мы – Германия. Во вторник никто из нас не должен бояться. Все наши парни играют в топ-клубах», – сказал спортивный директор сборной Германии.

Товарищеский матч против Франции состоится 12 сентября.

У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из 2 игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS