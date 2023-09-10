Феллер после 1:4 от Японии: «Это позор. В матче с Францией не имеем права обосраться. Мы – Германия, никто из нас не должен бояться»

Теги Сборная Японии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Руди Феллер Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) контент Футбол

Руди Феллер назвал позором поражение сборной Германии от Японии (1:4).

Команда под руководством Ханса-Дитера Флика уступила сопернику из Азии в товарищеском матче. 

«Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 – это позор. Нам всем следует оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше. 

Я только что говорил с Ханси, он потрясен. Сейчас нам нужно успокоиться. Завтра поговорим о том, что произошло. Было очень стыдно. 

В матче с Францией мы не имеем права обосраться. Мы – Германия. Во вторник никто из нас не должен бояться. Все наши парни играют в топ-клубах», – сказал спортивный директор сборной Германии. 

Товарищеский матч против Франции состоится 12 сентября. 

У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из 2 игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной

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14 комментариев

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Ahtiar
Вас и не боятся.
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Мукунку хороший
Вы не Германия..вы Турляндия)
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boeing777-300
Рот то хоть прикрыли?:)
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Александр Жердин
Похоже, пора перефразировать Линекера ; " В футбол играют все, а проигрывают - немцы!"
+3
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Роберт Дауни-средний
вас уже пять лет никто не боится
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Iomov
Не имеем права обос...😂😂😂? А ведь придется! Фрицы вырастили поколение слабаков и толерастов!
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Usmon Sultanov
Закатают Германию в асфальт и забудут
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majestic1980
У Японии победы над Германией становятся традицией)
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che kaif
Франция накидает еще
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Кино Музыка
Возможно совпадение, но этой сборной не стало после акции на ЧМ. Думаю, навсегда.
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Artur Spatz
позор позор позор
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Владислав Булгаков
А кто то следит за Германией? В защите основа играла или все таки пробная версия?
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окечуква
До сих пор помню как во времена, когда сам Руди руководил сборной, они в отборах попали под англичан 5-1. А вышли вроде все равно с первого места, да и вообще кажется до финала тогда тихой сапой еле-еле доскрипели.
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