Феллер после 1:4 от Японии: «Это позор. В матче с Францией не имеем права обосраться. Мы – Германия, никто из нас не должен бояться»
Руди Феллер назвал позором поражение сборной Германии от Японии (1:4).
Команда под руководством Ханса-Дитера Флика уступила сопернику из Азии в товарищеском матче.
«Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 – это позор. Нам всем следует оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше.
Я только что говорил с Ханси, он потрясен. Сейчас нам нужно успокоиться. Завтра поговорим о том, что произошло. Было очень стыдно.
В матче с Францией мы не имеем права обосраться. Мы – Германия. Во вторник никто из нас не должен бояться. Все наши парни играют в топ-клубах», – сказал спортивный директор сборной Германии.
Товарищеский матч против Франции состоится 12 сентября.
У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из 2 игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной
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