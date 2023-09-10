Флик верит, что останется в сборной Германии, несмотря на 5 матчей без побед: «Я подходящий тренер, думаю»
Ханс-Дитер Флик верит, что останется на посту тренера сборной Германии.
Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья. 9 сентября сборная Германии уступила Японии (1:4).
«Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально подготовить команду. Я думаю, что мы [тренерский штаб] делаем это хорошо, и я думаю, что я подходящий тренер.
Прежде всего, мы жестоко разочарованы. Мы должны признать, что Япония – хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы переиграть такую компактную защиту. Их просто недостаточно.
Мы начали игру хорошо, но первый момент, который был у Японии, стал голом. Потом мы отыгрались и сделали счет 1:1, потом сразу же снова пропустили.
Я не думаю, что можно в чем-то винить игроков. Они пытались снова и снова, но потом они допускали индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу», – сказал Флик в эфире RTL.
У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из двух игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной
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Интересно другое, сможет ли он в другом клубе повторить ту Баварию, которую сделал или это было единичным вдохновением и дальше он будет такой же унылый как Энрике??
Вот Йоахим тоже, продлил сроки у руля (организовал поправки - зачеркнуто) - и что в итоге?
п.с.
"Придёт джедай чтобы уничтожить ситхов и принести равновесие в Силу."(с)
"Пророчество могли не верно истолковать"(с)
Это о Японии и Германии.
Он себя слышит? 🤦