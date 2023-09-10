Флик верит, что останется в сборной Германии, несмотря на 5 матчей без побед: «Я подходящий тренер, думаю»

Теги Сборная Японии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) Футбол

Ханс-Дитер Флик верит, что останется на посту тренера сборной Германии.

Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья. 9 сентября сборная Германии уступила Японии (1:4). 

«Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально подготовить команду. Я думаю, что мы [тренерский штаб] делаем это хорошо, и я думаю, что я подходящий тренер.

Прежде всего, мы жестоко разочарованы. Мы должны признать, что Япония – хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы переиграть такую ​​компактную защиту. Их просто недостаточно.

Мы начали игру хорошо, но первый момент, который был у Японии, стал голом. Потом мы отыгрались и сделали счет 1:1, потом сразу же снова пропустили.

Я не думаю, что можно в чем-то винить игроков. Они пытались снова и снова, но потом они допускали индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу», – сказал Флик в эфире RTL. 

У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из двух игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Ответ saynaraboy
Не ожидал такого результата, сложно поверить что это команда Флика так проиграла, а ведь 3 года назад он был самым успешным тренером в мире
Так и есть, с таким донным составом и гвордиола ничего не сделает
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
Сборная и клубы - это разные вселенные и не каждый тренер может быть успешным и там и там. Так что Флика быстрее всего попросят.
Интересно другое, сможет ли он в другом клубе повторить ту Баварию, которую сделал или это было единичным вдохновением и дальше он будет такой же унылый как Энрике??
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saynaraboy
Не ожидал такого результата, сложно поверить что это команда Флика так проиграла, а ведь 3 года назад он был самым успешным тренером в мире
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
он остаётся, ребята.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remy Cabella
Ты не тренер. Миф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nachalnik
Ничему не учатся
Вот Йоахим тоже, продлил сроки у руля (организовал поправки - зачеркнуто) - и что в итоге?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Соловьёв
"вы меня извените Ханс-Дитер ... выражу своё личное мнение ... ноооо где же та самая игра Сборной!" это какое то дерьм я сегодня созерцал в исполнении вашей команды.
п.с.
"Придёт джедай чтобы уничтожить ситхов и принести равновесие в Силу."(с)
"Пророчество могли не верно истолковать"(с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
В мю вместо физрука бы подошел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DeutschesFußballFan
"На данный момент у нас не ресурсов, чтобы обыграть такую хорошую защиту" "но я думаю, что я подходящий тренер."

Это о Японии и Германии.
Он себя слышит? 🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лебедев
если просирать товарняки перед домашним турниром, то надо звать Саламыча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArdaTuran
Почеттино после серии провальных матчей: "Я подходящий тренер, думаю"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DaniRMadrid
"... и жду подходящие отступные"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий