Флик верит, что останется в сборной Германии, несмотря на 5 матчей без побед: «Я подходящий тренер, думаю»

Ханс-Дитер Флик верит, что останется на посту тренера сборной Германии.

Немецкая команда не одержала ни одной победы в 5 последних матчах – у нее 4 поражения и 1 ничья. 9 сентября сборная Германии уступила Японии (1:4).

«Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально подготовить команду. Я думаю, что мы [тренерский штаб] делаем это хорошо, и я думаю, что я подходящий тренер.

Прежде всего, мы жестоко разочарованы. Мы должны признать, что Япония – хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы переиграть такую ​​компактную защиту. Их просто недостаточно.

Мы начали игру хорошо, но первый момент, который был у Японии, стал голом. Потом мы отыгрались и сделали счет 1:1, потом сразу же снова пропустили.

Я не думаю, что можно в чем-то винить игроков. Они пытались снова и снова, но потом они допускали индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу», – сказал Флик в эфире RTL.

У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из двух игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной

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