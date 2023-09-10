Агент Изидора: «Вильзон хотел покинуть Россию, но «Локо» отклонил все предложения из Европы. Затем поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба страны»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия агенты Вильзон Изидор Футбол

Агент Вильзона Изидора прокомментировал переход игрока из «Локомотива» в «Зенит».

«Вильзон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал.

7-го числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильзон решил перейти туда. Все просто.

Его план – добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените», – сказал Гарольд Ичбиа.

Агент Вильзона Изидора прокомментировал переход форварда из «Локомотива» в «Зенит»

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12 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Зелёный гопник
В Зените играть престижнее, чем в Локомотиве - это факт !
Престиж Зенита тут не играл решающей роли.
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лицемерный гнус
Это усиление для Зенита или просто так, чтобы было?
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gustavo1097
Ну оно понятно, в Питер ничего не прилетает (пока что, слава богу)
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Dmitry_1986
Изидор хотел просто играть, но никто в Локомотиве Дзюбу на лавку не посадит, и не важно в каком состоянии Артём. Дзюба должен играть всегда. При этом статистика Изидора вполне себе, но, он плотно сидит на лавке, а ему всего 23,ему играть надо. Так что решение его вполне логично на самом деле
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Не уверен!!
Ну тут есть смысл только в одном. Что в Зените он будет играть хорошо и Зенит его сможет продать уже за сумму большую, что пытался вытребовать за игрока Локо.
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Доктор Верховцев
Ответ Tigo_Volchara93
Уверен, изидор забьет голов 5-6 только в чемпионате, ➕ 2-3 в кубке Дальше его выкупить зенит, посадит на хороший контракт и проведет в России еще несколько лет, и все будут довольны ( думаю агент больше всех будет счастлив)
Выкупит и продаст через полгода за 15.
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