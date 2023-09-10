Агент Изидора: «Вильзон хотел покинуть Россию, но «Локо» отклонил все предложения из Европы. Затем поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба страны»

Агент Вильзона Изидора прокомментировал переход игрока из «Локомотива» в «Зенит».

«Вильзон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал.

7-го числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильзон решил перейти туда. Все просто.

Его план – добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените», – сказал Гарольд Ичбиа.

Агент Вильзона Изидора прокомментировал переход форварда из «Локомотива» в «Зенит»

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