Глава «Локо» Нагорных: «Уход Изидора не означает, что команда станет слабее. Этот состав способен решать задачи на сезон»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Нагорных считает, что «Локомотив» не пострадает от ухода Вильзона Изидора.

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее.

На сегодняшний день в «Локомотиве» собраны сильные мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи.

В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Гендиректор «Локомотива» об Изидоре: «Европейские клубы под предлогом ситуации в России хотели бесплатно его арендовать. Предложение «Зенита» было принципиально другим»

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7 комментариев

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Игорь Пичугин
Задача не вылететь и не попасть в стыки?
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Константин Эсперов
Задачи не влытеть она уже выполнила .
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Region123
задачи на сезон ваши напрямую от настроения Дзюбы будут зависеть
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Константин Эсперов
Может сделать Дзюбу самым медийным футболистом ? Продать подороже Пиняева ? Расплатиться с долгами ? Какие задачи ?
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Никита Самарин
А какие у Локо задачи на сезон?
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Arty Novikoff
Это твой уход ни в коем случае не означает, что команда станет слабее.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Игорь Пичугин
Задача не вылететь и не попасть в стыки?
А разве похоже на то, что Локо болтается в зоне стыков в этом сезоне?
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