Глава «Локо» Нагорных: «Уход Изидора не означает, что команда станет слабее. Этот состав способен решать задачи на сезон»

Юрий Нагорных считает, что «Локомотив» не пострадает от ухода Вильзона Изидора.

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее.

На сегодняшний день в «Локомотиве» собраны сильные мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи.

В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

Гендиректор «Локомотива» об Изидоре: «Европейские клубы под предлогом ситуации в России хотели бесплатно его арендовать. Предложение «Зенита» было принципиально другим»

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