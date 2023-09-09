Радимов об Изидоре в «Зените»: «Немного удивлен, ушел Малком, и нет футболиста на флангах. Вильзон – гарантия голов, причем не только в стартовом составе»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Малком Андрей Мостовой Вильзон Изидор Футбол

Владислав Радимов отреагировал на переход Вильзона Изидора в «Зенит».

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«Немного удивлен. Когда появилась информация, думал, что это слухи.

Ушел Малком, и нет футболиста на флангах, который мог бы один в один ярко обыгрывать. Бакаев – хороший футболист, но настолько нестабильный, чтобы на него рассчитывать. Мостовой – вторая травма подряд.

Нужен игрок, который будет помогать на флангах и забивать. Изидор – гарантия голов, причем не только в стартовом составе. Но ему будет непросто попасть в стартовый состав. Все это знают. Проявлять себя точно придется. Мне он больше всего нравится на фланге», – сказал бывший игрок «Зенита». 

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11 комментариев

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dreamstep
Одно понятно - Бакаеву можно запасаться кроссвордами, на лавке будет постоянно.
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форест
Ответ Архитектор Мендисабаль
Вряд ли будет лучше Бакаева, поэтому бессмысленно.
Лучше Бакаева даже я умею на скамейке сидеть,например
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itemme
Ответ S. A.
За деньги – да!
Не думаю, что только деньги. В локо тоже могли насыпать, разница не колоссальная. Очевидно, что использовать Зенит как плацдарм ухода из России будет проще. Да из Локо за границу не отпускали. А в Зените хотя бы можно трофеев внутренних взять. Все очень даже объясняется не только лишь деньгами.
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SMART789
Ответ dreamstep
Одно понятно - Бакаеву можно запасаться кроссвордами, на лавке будет постоянно.
это зависит только от него
когда выходит не убеждает, нет качества
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Удар Кержакова
Ответ lovec23
В этой ситуации непонятно одно , парень хотел домой к семье и был несчастлив . Смысл переходить в Питер
Была новость, что Изидор хотел больше играть и безопасности для семьи. Локомотив отклонил предложения Марселя и Метца, и приняли только предложение Зенита так как оно было более выгодное. Изидор в этой ситуации выбирал только между Зенитом и Локомотивом.
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Peter Parker
Ответ SMART789
это зависит только от него когда выходит не убеждает, нет качества
Да качества более менее есть, у него вся проблема в голове, вот с ней у него конкретные беды. О его ментальности давно известно. В Спартаке порой, будто два разных Зелимхана было, заряженный и тюфяк, который ни в ##### ни в Красную Армию. Забавнее всего, что Тедеско, который прям в него верил и ставил до последнего, в итоге получил от Бакаева лишь нытье вслед.
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