Радимов об Изидоре в «Зените»: «Немного удивлен, ушел Малком, и нет футболиста на флангах. Вильзон – гарантия голов, причем не только в стартовом составе»

Владислав Радимов отреагировал на переход Вильзона Изидора в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга взял нападающего «Локомотива» в аренду с обязательством выкупа.

«Немного удивлен. Когда появилась информация, думал, что это слухи.

Ушел Малком, и нет футболиста на флангах, который мог бы один в один ярко обыгрывать. Бакаев – хороший футболист, но настолько нестабильный, чтобы на него рассчитывать. Мостовой – вторая травма подряд.

Нужен игрок, который будет помогать на флангах и забивать. Изидор – гарантия голов, причем не только в стартовом составе. Но ему будет непросто попасть в стартовый состав. Все это знают. Проявлять себя точно придется. Мне он больше всего нравится на фланге», – сказал бывший игрок «Зенита».

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