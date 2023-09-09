Гендиректор «Локомотива» об Изидоре: «Европейские клубы под предлогом ситуации в России хотели бесплатно его арендовать. Предложение «Зенита» было принципиально другим»

В «Локомотиве» объяснили, почему Вильзон Изидор перешел именно в «Зенит».

«Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из « ». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать.

Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.

Предложение « » же было принципиально другим: платная аренда, обязательное право выкупа. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», – сказал генеральный директор .

Изидор в «Зените» – шок. Много вопросов, зачем этот трансфер

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