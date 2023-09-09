Гендиректор «Локомотива» об Изидоре: «Европейские клубы под предлогом ситуации в России хотели бесплатно его арендовать. Предложение «Зенита» было принципиально другим»
В «Локомотиве» объяснили, почему Вильзон Изидор перешел именно в «Зенит».
«Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать.
Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.
Предложение «Зенита» же было принципиально другим: платная аренда, обязательное право выкупа. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», – сказал генеральный директор Владимир Леонченко.
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Локо:"Звучит отлично,по рукам"
Ну а глобально это не ключевой игрок команды конечно, ничего особенного не произошло
Единственное предположение почему не оформили трансфер сразу - хотят посмотреть как будет себя вести игрок, не запросится ли опять в Европу. Пока Изидор собственность Локо и если он ливанёт в Европу, то Зенит не только от любых обязательств по выкупу освободится, но еще и часть денег за аренду с Локо обратно потребует.
Сказал бы просто, что хочет в другой клуб, не нашёл понимания с Галактионовым и всё.
А тут слезливая брехня про жену, побег без разрешения во Францию, шантаж клуба. Это что, одобрять надо?
Вендел вот у вас тоже неправильно себя повёл, я не видел, чтобы болельщики Зенита это одобряли. Он ещё извинялся потом, что правильно