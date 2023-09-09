Гендиректор «Локомотива» об Изидоре: «Европейские клубы под предлогом ситуации в России хотели бесплатно его арендовать. Предложение «Зенита» было принципиально другим»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Владимир Леонченко Вильзон Изидор Футбол

В «Локомотиве» объяснили, почему Вильзон Изидор перешел именно в «Зенит».

«Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьез рассматривать.

Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.

Предложение «Зенита» же было принципиально другим: платная аренда, обязательное право выкупа. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока», – сказал генеральный директор Владимир Леонченко.

Изидор в «Зените» – шок. Много вопросов, зачем этот трансфер

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27 комментариев

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Вертуальный Человек
Что все так возбудились от трансфера? Ну трансфер и трансфер, вам разве не пофиг?
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Nick Crosier
Медведев:"Мы предлагаем два ничуго и мешок дыма"
Локо:"Звучит отлично,по рукам"
+26
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HeteryKakDela?
Локомотив можно понять, ведь никто не хочет просто так терять деньги.
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Иван Егурнов
Ответ Вертуальный Человек
Что все так возбудились от трансфера? Ну трансфер и трансфер, вам разве не пофиг?
мне как болельщику Локомотива неприятно в том смысле, что я разочарован в Изидоре. Казалось, позитивный, хороший парень. А оказалось, что шантажист и истеричка.

Ну а глобально это не ключевой игрок команды конечно, ничего особенного не произошло
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dimamak10
Ответ Вертуальный Человек
Что все так возбудились от трансфера? Ну трансфер и трансфер, вам разве не пофиг?
Ситуация смешная просто, он вроде как не был основным в локо , джокер выходящий на замену. Если бы просто перешел, да пофиг вообще) Че мало переходов было ? И Медина , и Карраскаль, и Фернандес. Но он ноет что не хочет в Россию возвращаться , отпустите.
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Зелёный гопник
Хороший футболист за адекватные деньги 👍🏻
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gustavo1097
Локо получил деньги, Зенит вполне неплохого игрока для обоймы, Изидор скорее всего станет чемпионом. Все в плюсе)
+6
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Holy Diver
Ответ СИ
И опять Зенит! На ум приходит поговорка - что дозволено Юпитеру не дозволено быку. А Рфс куда смотрит! Почему не одернут Зенит? А Локо просто удивил - так прогнуться! Ведь кроме денег есть ещё гордость и имидж и миллионы болельщиков Локо которые все понимают. Ведь это был вопрос принципа.
А что РФС может сделать? Запретить Зениту трансферы на вход и приказать отпустить всех легионеров, чтобы маськва не горела?
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Злодей Спб
Аренда с обязательным выкупом вместо трансфера? Ну разбили бы платежи, если разом нет возможностии заплатить - зачем сложностит арендой городить? Надо версию Медведева выслушать, какой там тип обязательств по выкупу.

Единственное предположение почему не оформили трансфер сразу - хотят посмотреть как будет себя вести игрок, не запросится ли опять в Европу. Пока Изидор собственность Локо и если он ливанёт в Европу, то Зенит не только от любых обязательств по выкупу освободится, но еще и часть денег за аренду с Локо обратно потребует.
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Иван Егурнов
Ответ Назар Игорь
Извини, конечно, но это просто наивно - верить что легионеры стремятся в РПЛ из любви к России и к клубу который их купил. За денежкой они едут, это естественно и вполне понятно. Не помню случая чтобы иноземец поехал в РПЛ на контракт меньший чем он имел в своëм старом клубе. Это касается любого клуба РПЛ, в том числе и моего любимого Зенита.
дело не в любви, а в том что человек говорит одно, а делает другое.

Сказал бы просто, что хочет в другой клуб, не нашёл понимания с Галактионовым и всё.

А тут слезливая брехня про жену, побег без разрешения во Францию, шантаж клуба. Это что, одобрять надо?

Вендел вот у вас тоже неправильно себя повёл, я не видел, чтобы болельщики Зенита это одобряли. Он ещё извинялся потом, что правильно
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Иван Егурнов
Ответ Назар Игорь
Если ничего не произошло, что же ты тогда злобствуешь? Ты радуйся, плохой игрок ушел, Локо в прибыли, в чëм проблема?
я не злобствую, я разочарован, как уже написал.
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Виталик Украинский
Ответ Novak
"Обязательное право выкупа", но сумму не называет. Удобно. А по факту окажется, что выкуп за 60 тысяч рублей)
Чем он лучше Сутормина?
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Назар Игорь
Ответ Иван Егурнов
я не злобствую, я разочарован, как уже написал.
Извини, конечно, но это просто наивно - верить что легионеры стремятся в РПЛ из любви к России и к клубу который их купил. За денежкой они едут, это естественно и вполне понятно. Не помню случая чтобы иноземец поехал в РПЛ на контракт меньший чем он имел в своëм старом клубе. Это касается любого клуба РПЛ, в том числе и моего любимого Зенита.
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San9
Ответ Вертуальный Человек
Что все так возбудились от трансфера? Ну трансфер и трансфер, вам разве не пофиг?
Нет, промосковским надо поныть. Переходит Медина в спартак - гениальный трансфер, учитесь как надо работать, все остались довольны, Изидор из локо в Зенит - фуу, как так можно, убивают чемпионат)))
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Дядя Гор
Ответ Иван Егурнов
мне как болельщику Локомотива неприятно в том смысле, что я разочарован в Изидоре. Казалось, позитивный, хороший парень. А оказалось, что шантажист и истеричка. Ну а глобально это не ключевой игрок команды конечно, ничего особенного не произошло
На фоне Марио,он вообще святой человек.
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disharmony666
То есть Локо по сути сам Зениту предложил Изидора
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Novak
"Обязательное право выкупа", но сумму не называет. Удобно. А по факту окажется, что выкуп за 60 тысяч рублей)
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lvov88
Локо решил не бороться в этом сезоне)
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Никита Алексеев
Комментарий удален пользователем
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