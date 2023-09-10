Титов о матче памяти Цымбаларя: «Огромное спасибо «Матч ТВ», что отдали нам слот. Такие игры возвращают в прошлое»

Теги Спартак Егор Титов телевидение Илья Цымбаларь Луис Перейра Робсон товарищеские матчи (прочее) Матч ТВ Футбол

Егор Титов поблагодарил «Матч ТВ» за показ матча памяти Ильи Цымбаларя.

Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В 1999-м полузащитник сыграл матч за сборную мира – против команды Австралии. Цымбаларь скончался в 2013 году из-за болезни сердца. 

В матче памяти легенды «Спартака» обыграли сборную мира (2:1).

– Как вам матч?

– Приятно. Закончили играть давно, но такие матчи возвращают нас в прошлое. Тем более великолепный повод. Такая вертикаль: отец Цымбаларь – сын Цымбаларь – внук Цымбаларь. Они все очень похожи, копия. Матч состоялся, хотел бы с этим поздравить болельщиков и партнеров по команде. Выходил просто играть в футбол, а мне еще приз дали.

– Что больше всего понравилось?

– Я уже неделю живу вот этим днем. Конечно, это и футбол, и наша фанатская трибуна великолепная. Но меня больше всего поразило то, что снова у нас в раздевалке Робсон. Он вернулся и вышел на 7–8 минут. Для него и нас это огромное событие.

– Если бы не Робсон, то Ромащенко может быть попал бы в угол и был бы счет 2:2.

– Уже неважно, кто там отбил или забил. Матч уже состоялся. Огромное спасибо «Матч ТВ». Сегодня суббота, очень много матчей, но нам отдали этот слот. Огромное вам всем спасибо, – сказал бывший игрок «Спартака». 

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1 комментарий

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Артем Гладских
Жаль что он умер, но надо дальше жить. надо было такие матчи раньше проводить.
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