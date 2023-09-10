Титов о матче памяти Цымбаларя: «Огромное спасибо «Матч ТВ», что отдали нам слот. Такие игры возвращают в прошлое»

Егор Титов поблагодарил «Матч ТВ» за показ матча памяти Ильи Цымбаларя.

играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В 1999-м полузащитник сыграл матч за сборную мира – против команды Австралии. Цымбаларь скончался в 2013 году из-за болезни сердца.

В матче памяти легенды «Спартака» обыграли сборную мира (2:1).

– Как вам матч?

– Приятно. Закончили играть давно, но такие матчи возвращают нас в прошлое. Тем более великолепный повод. Такая вертикаль: отец Цымбаларь – сын Цымбаларь – внук Цымбаларь. Они все очень похожи, копия. Матч состоялся, хотел бы с этим поздравить болельщиков и партнеров по команде. Выходил просто играть в футбол, а мне еще приз дали.

– Что больше всего понравилось?

– Я уже неделю живу вот этим днем. Конечно, это и футбол, и наша фанатская трибуна великолепная. Но меня больше всего поразило то, что снова у нас в раздевалке Робсон. Он вернулся и вышел на 7–8 минут. Для него и нас это огромное событие.

– Если бы не , то Ромащенко может быть попал бы в угол и был бы счет 2:2.

– Уже неважно, кто там отбил или забил. Матч уже состоялся. Огромное спасибо « ». Сегодня суббота, очень много матчей, но нам отдали этот слот. Огромное вам всем спасибо, – сказал бывший игрок « ».

«Спартак» вспомнил Илью Цымбаларя матчем со сборной мира. Приехали Каррера, Робсон и другие звезды прошлого

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