Каррера о Хвиче: «Он приехал в Италию как ноунейм, но проявил себя великолепно. В РПЛ есть хорошие и достойные игроки»

Массимо Каррера высказался об успешной игре Хвичи в Серии А.

По итогам сезона‑2022/23 грузинский хавбек « » стал чемпионом Италии вместе с клубом. Он был признан лучшим игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

– Игра Хвичи говорит о высоком уровне российского чемпионата? Это хороший пример для итальянских скаутов?

– Безусловно, в России есть хорошие и достойные игроки. Но именно в этом и проявляется работа скаутов, которые должны найти именно таких ребят. Если говорить о , то он приехал в Италию как ноунейм, но великолепно себя проявил.

В нынешнем сезоне ему будет куда сложнее, потому что с ним познакомились. Другие игроки поняли, в какой футбол он играет. Сейчас ему нужно уже будет «доказывать», – сказал бывший тренер «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS