Каррера о Хвиче: «Он приехал в Италию как ноунейм, но проявил себя великолепно. В РПЛ есть хорошие и достойные игроки»

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Массимо Каррера Матч ТВ Хвича Кварацхелия Футбол

Массимо Каррера высказался об успешной игре Хвичи в Серии А.

По итогам сезона‑2022/23 грузинский хавбек «Наполи» стал чемпионом Италии вместе с клубом. Он был признан лучшим игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

– Игра Хвичи говорит о высоком уровне российского чемпионата? Это хороший пример для итальянских скаутов?

– Безусловно, в России есть хорошие и достойные игроки. Но именно в этом и проявляется работа скаутов, которые должны найти именно таких ребят. Если говорить о Кварацхелии, то он приехал в Италию как ноунейм, но великолепно себя проявил.

В нынешнем сезоне ему будет куда сложнее, потому что с ним познакомились. Другие игроки поняли, в какой футбол он играет. Сейчас ему нужно уже будет «доказывать», – сказал бывший тренер «Спартака». 

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4 комментария

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Евгений Квасников
и прав Массимо ,а Кваре удачи.
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Артем Гладских
он, прав . хвича отличный футболист!
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ya_za_ac_milan
Да под Хвичу адаптировались, но и он растет как футболист. Сейчас он часто смещается на позицию десятки и играет там.
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