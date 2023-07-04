Джордже Деспотович: «Слуцкий может сказать, что сделал Хвичу футболистом. Но это глупость. Никто никого не сделает футболистом, им рождаются»
Джордже Деспотович не считает, что Леонид Слуцкий сделал Хвичу Кварцхелию футболистом.
– В одном из своих интервью вы назвали Хвичу лучшим футболистом, с кем играли за время своей профессиональной карьеры. Сейчас он в списке топ-игроков мира.
– Об этом я сказал еще на первой его тренировке. Это было видно сразу. Но и у него в том кошмарном сезоне были проблемы со Слуцким.
Сейчас он может сказать, что сделал Хвичу футболистом. Но такие слова – глупость. Никто никого не сделает футболистом. Футболист рождается.
По такой логике каждый тренер, когда увидит топового игрока, который попал в очень хорошую команду, может говорить, что это он его раскрыл и сделал топ-футболистом, – сказал экс-форвард «Рубина».
«Он на 70% девушка, 30% – мужчина». Деспотович наехал на Слуцкого
Редкий гуманоид.
Дальше включаются множество факторов: целеустремленность, психология, школа игры, влияние тренеров ... вплоть до банального стечения обстоятельств.
Гвардиола топ офф зе топ среди тренеров не только потому что тактический гик , а даже больше потому ,что он предельно внимателен к апгрейду в минимальных деталях индивидуальных качеств футболистов.
Прогресс в индивидуальных действиях таких футболистов как Грилиш , Стоунз ( в гибридной роли), Родри , Бернарду ( в роли справа на полуфланге) заставляет меня верить в чудеса тренерской мысли