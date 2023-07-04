Джордже Деспотович: «Слуцкий может сказать, что сделал Хвичу футболистом. Но это глупость. Никто никого не сделает футболистом, им рождаются»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Джордже Деспотович Хвича Кварацхелия Футбол

Джордже Деспотович не считает, что Леонид Слуцкий сделал Хвичу Кварцхелию футболистом.

– В одном из своих интервью вы назвали Хвичу лучшим футболистом, с кем играли за время своей профессиональной карьеры. Сейчас он в списке топ-игроков мира.

– Об этом я сказал еще на первой его тренировке. Это было видно сразу. Но и у него в том кошмарном сезоне были проблемы со Слуцким.

Сейчас он может сказать, что сделал Хвичу футболистом. Но такие слова – глупость. Никто никого не сделает футболистом. Футболист рождается.

По такой логике каждый тренер, когда увидит топового игрока, который попал в очень хорошую команду, может говорить, что это он его раскрыл и сделал топ-футболистом, – сказал экс-форвард «Рубина».

«Он на 70% девушка, 30% – мужчина». Деспотович наехал на Слуцкого
 

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16 комментариев

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Forrest Gamp
так он может и зачал, никто ж со свечкой не стоял)
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Мистер Громов
Ну Слуцкий тоже руку приложил к становлению Хвичи. Во всяком случае, определённое количество знаний передал.
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TravenS
Сразу из утробы в бутсах выбираются)
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Клирик
Всё. Переплюнул Мостового с Заремой))
Редкий гуманоид.
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Glukinho
сам обвинил, сам опроверг, молодец
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Spartakus1984
Люди рождаются,это факт
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Three Days Grace
Лео такого не говорил
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crazy_elky
Деспотович уже наговорил на смену фамилии на Дуракович.
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Леван Мкртчян
Футболистом топ-уровня рождается совершенно небольшой процент ногомячистов.
Дальше включаются множество факторов: целеустремленность, психология, школа игры, влияние тренеров ... вплоть до банального стечения обстоятельств.
Гвардиола топ офф зе топ среди тренеров не только потому что тактический гик , а даже больше потому ,что он предельно внимателен к апгрейду в минимальных деталях индивидуальных качеств футболистов.
Прогресс в индивидуальных действиях таких футболистов как Грилиш , Стоунз ( в гибридной роли), Родри , Бернарду ( в роли справа на полуфланге) заставляет меня верить в чудеса тренерской мысли
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Окупационный НЗ
Ньюсмейкеры на ветках серии А слабы. Интер практически подписал Фраттези. Агент прибыл в Милан и находится в офисе Интера. Аренда с обязательным выкупом 25 млн. В обратном направлении отправится Муллатьери, оцененный Интером в 8 млн
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Serega Gorlukovich
Деспот-то оказался немного глуповат. Хотя почему немного?
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gangstarr
Обиженный
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Павел Светчиков
Суждение из крайности в крайность. Никто не рождается футболистами, футболистами становятся упорным трудом и мотивацией. И даже у таких не всегда получается, и не всегда по спортивному принципу
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
футболистами рождаются, п****болами становятся.
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samarskij-kuzmich
Ответ Forrest Gamp
так он может и зачал, никто ж со свечкой не стоял)
По этому поводу есть другое высказвание Деспотовича о доле мужского в Слуцком )
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