Джордже Деспотович: «Слуцкий может сказать, что сделал Хвичу футболистом. Но это глупость. Никто никого не сделает футболистом, им рождаются»

Джордже Деспотович не считает, что Леонид Слуцкий сделал Хвичу Кварцхелию футболистом.

– В одном из своих интервью вы назвали Хвичу лучшим футболистом, с кем играли за время своей профессиональной карьеры. Сейчас он в списке топ-игроков мира.

– Об этом я сказал еще на первой его тренировке. Это было видно сразу. Но и у него в том кошмарном сезоне были проблемы со Слуцким.

Сейчас он может сказать, что сделал Хвичу футболистом. Но такие слова – глупость. Никто никого не сделает футболистом. Футболист рождается.

По такой логике каждый тренер, когда увидит топового игрока, который попал в очень хорошую команду, может говорить, что это он его раскрыл и сделал топ-футболистом, – сказал экс-форвард «Рубина».

«Он на 70% девушка, 30% – мужчина». Деспотович наехал на Слуцкого

