Вячеслав Колосков: «У меня не сложилось впечатления, что Хвича – сильнейший игрок в Италии. Надо поздравить «Локомотив» и «Рубин», что воспитали такого игрока»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Вячеслав Колосков Хвича Кварацхелия Футбол

Вячеслав Колосков оценил признание Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона Серии А.

Грузинский хавбек выступает за неаполитанский клуб с начала этого сезона, ранее он играл за «Рубин» и «Локомотив».

– Лично у меня не сложилось впечатления, что Хвича – это сильнейший игрок в Италии. Но дай бог. Надо поздравить наши клубы «Локомотив» и «Рубин», что они воспитали такого игрока.

– Кто еще из РПЛ может повторить такой путь?

– Таких, как Кварацхелия, единицы. У нас есть несколько талантливых молодых футболистов, кто тоже обладает такими задатками, но их же еще надо реализовать.

Год‑два назад мы говорили о целой группе игроков – куда их только не звали. «Манчестер», «Челси». И где они сейчас? Даже фамилии начинают забывать.

– Вы про Захаряна говорите?

– В том числе. Таланты у нас есть: тот же Захарян, Тюкавин, Пиняев – но надо смотреть, как они будут тренироваться, – сказал почетный президент РФС.

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22 комментария

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Tigo_Volchara93
Что он несет ?
Как понять « воспитали» ??
Он приехал в локо супер талантливым, там его зачихлили умники, дальше в рубине прогрессировал ровно столько, сколько мог, и теперь лучший игрок Италии.
Локо точно не именно ничего общего с его воспитанием, а вот рубин немного разве что
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Romeo Yankovich
и поздравить, что его профукали
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Газонокосильщик Хави
Можно узнать, а как это они так 3 года его воспитывали? Он в 17 лет в футбол играть начал? А локомотив то как нужно благодарить. Только и воспитывали, по этому наиграл аж 7 игр
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Andria Managadze
его воспитал грузинский футбол Динамо Тбилиси и Рустави но прогресса да он добился именно в/Рубине
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Этот Райола хочет денег
Человек играл в российском чемпе, перешел в Европу и там смог стать в одной из топ-5 лиг одним из самых ярких и лучших-просто порадуйся. В то время как разные кокорины, дзюбы и другие деревянные солдаты откровенно там проваливаются или вообще не пользуются спросом
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Superkenguroo
Кикнадзе кpетин
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V_J_I_K
"Надо поздравить наши клубы «Локомотив» и «Рубин», что они ..." просрали такого игрока.
Больше, конечно, это касается Локо.
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goleodor
Красиво примазался к воспитанию Хвичи. Мол игрок так себе, но мы из него сделали конфетку.
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Amalfitano
Надо признать, что Хвича изначально был очень талантливым. Но так же бессмысленно отрицать тот факт, что Локо и Рубин приложили руку к прогрессу грузина. Иначе можно договориться до смешных глупостей.
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goleodor
Хвича - самородок.
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Ростов-на-Дону
Да, выбор удивительный.
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Креветки с лимоном
🇬🇪🇬🇪🇬🇪 Браво Квара🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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Amalfitano
Ответ Сквиди Комаров
Что за бред он сказал? его воспитали и как человека и как футболиста полностью в Грузии. если бы его реально воспитали бы в РФ то он был бы Кокориным по футболу и по поведению как Соболев. если бы в РФ воспитывали хоть кого то то видно было бы. бедный Пиняев он реально хороший футболист и человек только жаль что гниет в болоте но надеюсь ненадолго .
Это называется синдром маленького человека из маленькой страны. У таких людей всегда есть стремление попасть в большую страну. У нас же нет этого синдрома. Ибо страна у нас самая большая. Соответственно и менталитет совершенно другой. И в футбольном плане Хвича повзрослел и сформировался в России. Это очевидно даже самым упоротым.
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kidante
Ответ Tigo_Volchara93
Что он несет ? Как понять « воспитали» ?? Он приехал в локо супер талантливым, там его зачихлили умники, дальше в рубине прогрессировал ровно столько, сколько мог, и теперь лучший игрок Италии. Локо точно не именно ничего общего с его воспитанием, а вот рубин немного разве что
Будем честны, очень хорош, один из лучших, но однозначно не лучший
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