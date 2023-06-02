Вячеслав Колосков: «У меня не сложилось впечатления, что Хвича – сильнейший игрок в Италии. Надо поздравить «Локомотив» и «Рубин», что воспитали такого игрока»
Вячеслав Колосков оценил признание Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона Серии А.
Грузинский хавбек выступает за неаполитанский клуб с начала этого сезона, ранее он играл за «Рубин» и «Локомотив».
– Лично у меня не сложилось впечатления, что Хвича – это сильнейший игрок в Италии. Но дай бог. Надо поздравить наши клубы «Локомотив» и «Рубин», что они воспитали такого игрока.
– Кто еще из РПЛ может повторить такой путь?
– Таких, как Кварацхелия, единицы. У нас есть несколько талантливых молодых футболистов, кто тоже обладает такими задатками, но их же еще надо реализовать.
Год‑два назад мы говорили о целой группе игроков – куда их только не звали. «Манчестер», «Челси». И где они сейчас? Даже фамилии начинают забывать.
– Вы про Захаряна говорите?
– В том числе. Таланты у нас есть: тот же Захарян, Тюкавин, Пиняев – но надо смотреть, как они будут тренироваться, – сказал почетный президент РФС.
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Как понять « воспитали» ??
Он приехал в локо супер талантливым, там его зачихлили умники, дальше в рубине прогрессировал ровно столько, сколько мог, и теперь лучший игрок Италии.
Локо точно не именно ничего общего с его воспитанием, а вот рубин немного разве что
Больше, конечно, это касается Локо.