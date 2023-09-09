Луис Робсон: «Я был ответственным за покупку семечек в «Спартаке» – брал кульки у бабушек, закупался на всю команду»
Луис Перейра Робсон рассказал, что закупался семечками для партнеров по «Спартаку».
– Вас также часто замечали с семечками. Это тоже влияние Ильи [Цымбаларя]?
– Нет, но мы любили их. Я был ответственным в «Спартаке» за покупку семечек. В то время жил в Сокольниках и брал кульки у местных бабушек. Автобус уходил в Тарасовку почти от моего дома, поэтому я закупался семечками на всю команду.
Бабушки меня потом узнавали, я приходил каждую неделю. Сначала покупал по кулечку-два, а потом количество увеличилось. Я был ценным покупателем (смеется).
– Скидок не делали?
– Нет, – улыбаясь сказал бывший игрок «Спартака».
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