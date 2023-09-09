Луис Робсон: «Зенит» более известен в Бразилии, но «Спартак» всегда был именем и остается до сих пор. К РПЛ раньше внимания было больше, сейчас смотрят Саудовскую Аравию»
Луис Робсон рассказал, какие российские клубы популярны в Бразилии.
– Следят ли за РПЛ в Бразилии?
– Не сказал бы, что сильно. Несколько лет назад внимания было больше. Сейчас больше смотрят в сторону Саудовской Аравии, куда перешел Неймар и другие.
– Из российских клубов знают больше про «Спартак» или «Зенит»?
– Сейчас более известен «Зенит», но не потому, что он чемпион России, а из-за того, что там играет много бразильцев. Но «Спартак» всегда был именем для Бразилии и остается до сих пор.
– Некоторые болельщики называют санкт-петербургскую команду «Зенит Рио-де-Жанейро».
– Интересно! «Зенит» как раз покупает многих бразильцев, которые на виду. Сначала взяли Халка, потом Клаудиньо, Малкома, на какое-то время приезжал Юри Алберто. Поэтому и такой повышенный интерес к «Зениту», – сказал экс-форвард «Спартака».
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Знают те команды, которые либо играют в Европе, либо в составе которых есть игроки с именем.
Поэтому у меня нет никаких сомнений, что за рубежом Спартак сейчас известен только олдам либо болельщикам команд, с которыми он встречался в Европе. Зенит - намного известнее. При этом тоже уходит на обочину восприятия вследствие еврокубкового бана. Но память о нем рассеется позже из-за того, что он все-таки брал два еврокубка.
Верить в то, что за Спартаком/Зенитом/ЦСКА кто-то следит вследствие некой легендарности какого-то из клубов - сектантство чистой воды. Ну вы следите за Ференцварошом?)