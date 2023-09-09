Луис Робсон: «Зенит» более известен в Бразилии, но «Спартак» всегда был именем и остается до сих пор. К РПЛ раньше внимания было больше, сейчас смотрят Саудовскую Аравию»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Луис Перейра Робсон Халк Малком Клаудиньо Юри Алберто Р-Спорт Футбол

Луис Робсон рассказал, какие российские клубы популярны в Бразилии.

– Следят ли за РПЛ в Бразилии?

– Не сказал бы, что сильно. Несколько лет назад внимания было больше. Сейчас больше смотрят в сторону Саудовской Аравии, куда перешел Неймар и другие.

– Из российских клубов знают больше про «Спартак» или «Зенит»?

– Сейчас более известен «Зенит», но не потому, что он чемпион России, а из-за того, что там играет много бразильцев. Но «Спартак» всегда был именем для Бразилии и остается до сих пор.

– Некоторые болельщики называют санкт-петербургскую команду «Зенит Рио-де-Жанейро».

– Интересно! «Зенит» как раз покупает многих бразильцев, которые на виду. Сначала взяли Халка, потом Клаудиньо, Малкома, на какое-то время приезжал Юри Алберто. Поэтому и такой повышенный интерес к «Зениту», – сказал экс-форвард «Спартака».

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15 комментариев

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IlyaGrain
Боже мой, Робсон ??!! Это ж прям детство моё ))
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ARIGAMI ARIGAMI
Я один в в этом мире не смотрю ни Саудовскую Лигу, ни МЛС?
+9
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Stas Zaitsev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я один в в этом мире не смотрю ни Саудовскую Лигу, ни МЛС?
конечно. ты единственный и уникальный
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Nick Crosier
Вот это удар от Робсона.
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La Crosse Bobcats
выписан из спартаковцев!
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Ktoto_V_Dome
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я один в в этом мире не смотрю ни Саудовскую Лигу, ни МЛС?
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Owen_the_Simple
Лукойлу нужно просто поработать с бразильскими телекомментаторами, что они рассказали про дух, погоду, стиль, народность и изобретение атакующего футбола удивлённым зрителям матча Фламенго-Ботафого.
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Owen_the_Simple
Ответ Красная стрела
Да что там. Удар не удар. Своими тратами Зенит давно обращает на себя больше внимание в мире. Ну а что толку от этого. Важно кто и сколько за тебя болеет, а не те кто знает🤷‍♂️
C 50-60 миллионами болельщиков(только в России!) тяжело тягаться.
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Goldstream
Я думаю так: в мире не следят специально за Россией как за футбольной страной. Только уникумы могут обратить внимание на соперничество Уфы и Рубины или знать, на каком месте находится Локомотив.

Знают те команды, которые либо играют в Европе, либо в составе которых есть игроки с именем.

Поэтому у меня нет никаких сомнений, что за рубежом Спартак сейчас известен только олдам либо болельщикам команд, с которыми он встречался в Европе. Зенит - намного известнее. При этом тоже уходит на обочину восприятия вследствие еврокубкового бана. Но память о нем рассеется позже из-за того, что он все-таки брал два еврокубка.

Верить в то, что за Спартаком/Зенитом/ЦСКА кто-то следит вследствие некой легендарности какого-то из клубов - сектантство чистой воды. Ну вы следите за Ференцварошом?)
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Руслан Платонов
Ответ Owen_the_Simple
Лукойлу нужно просто поработать с бразильскими телекомментаторами, что они рассказали про дух, погоду, стиль, народность и изобретение атакующего футбола удивлённым зрителям матча Фламенго-Ботафого.
И про борщ
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Peter Parker
Логично. В Спартаке с уходом Аиртона ни одного бразильца уже как год, поэтому и интереса меньше. А с момента ухода, действительно, известного бразильца Луиса Адриано уже 4 года
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Андрей Петров
Ответ IlyaGrain
Боже мой, Робсон ??!! Это ж прям детство моё ))
у меня жена до сих пор про Спартак говорит,без Робсона это не тот Спартак!))
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