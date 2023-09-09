Луис Робсон: «Зенит» более известен в Бразилии, но «Спартак» всегда был именем и остается до сих пор. К РПЛ раньше внимания было больше, сейчас смотрят Саудовскую Аравию»

Луис Робсон рассказал, какие российские клубы популярны в Бразилии.

– Следят ли за в Бразилии?

– Не сказал бы, что сильно. Несколько лет назад внимания было больше. Сейчас больше смотрят в сторону Саудовской Аравии, куда перешел Неймар и другие.

– Из российских клубов знают больше про «Спартак» или «Зенит»?

– Сейчас более известен «Зенит», но не потому, что он чемпион России, а из-за того, что там играет много бразильцев. Но «Спартак» всегда был именем для Бразилии и остается до сих пор.

– Некоторые болельщики называют санкт-петербургскую команду «Зенит Рио-де-Жанейро».

– Интересно! «Зенит» как раз покупает многих бразильцев, которые на виду. Сначала взяли , потом , , на какое-то время приезжал Юри Алберто. Поэтому и такой повышенный интерес к «Зениту», – сказал экс-форвард « ».

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