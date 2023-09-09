«Арсенал» хочет заключить новый долгосрочный контракт с Эдегором

«Арсенал» намерен продлить контракт с Мартином Эдегором.

Как сообщает , лондонский клуб планирует продолжить переговоры с игроком в ближайшие недели или месяцы. Речь будет идти о новой долгосрочной сделке.

Действующий контракт с «канонирами» рассчитан до 2025 года. Статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS