«Арсенал» хочет заключить новый долгосрочный контракт с Эдегором

Теги премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» намерен продлить контракт с Мартином Эдегором.

Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский клуб планирует продолжить переговоры с игроком в ближайшие недели или месяцы. Речь будет идти о новой долгосрочной сделке. 

Действующий контракт Эдегора с «канонирами» рассчитан до 2025 года. Статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь

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9 комментариев

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kickass
А ведь многим казалось, что решение Артеты очень странное - доверить ключевую роль пацану, который не пригодился Реалу.
+9
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+9
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St.7
Заслужено!
Эдегор отрабатывает до копейки:)
+6
0
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Никита Алексеев
Помню о нем заговорили в далеком 2015, когда Реал купил его, а Барса Халиловича, которому пророчили большое будущее. И где сейчас каждый
+2
0
+2
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Pure
Ответ kickass
А ведь многим казалось, что решение Артеты очень странное - доверить ключевую роль пацану, который не пригодился Реалу.
Я ещё помню комментарии уникумов, которые говорили, что трансфер Эдегора - это зашквар, потому что у Арсенала Смит Роу есть)))
+2
0
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Eden Hazard
Ответ kickass
А ведь многим казалось, что решение Артеты очень странное - доверить ключевую роль пацану, который не пригодился Реалу.
Он не не пригодился. Вспомни ту полузащиту, которая 3 ЛЧ подряд брала. Там юному Эдегору делать нечего было. В арендах он был хорош.
+3
-1
+2
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Stretford End
попросит 400 в неделю
+1
-1
0
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Foma T
Настоящий капитан несмотря на возраст. Боюсь как бы Реал не возвратился за ним
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ShamilK
Ответ kickass
А ведь многим казалось, что решение Артеты очень странное - доверить ключевую роль пацану, который не пригодился Реалу.
Странным лишь для тех, кто не видел ни одной игры Эдегора за Сосьедад. Пацан бистил в Лиге, а в кризисном Мадриде 2020-2021 его опять замариновали
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