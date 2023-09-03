Эдегор о голах на 96-й и 101-й с «МЮ»: «Сейчас нужно быть готовым играть 100, 105 и 110 минут. «Арсенал» отлично справился»

Мартин Эдегор поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед».

В 4-м туре «Арсенал» одержал домашнюю победу над « » (3:1), забив на 96-й и 101-й минутах.

«Мне нравится играть дома при болельщиках, атмосфера невероятная. Я очень, очень счастлив. Это самое лучшее чувство в мире, то, ради чего мы играем. Чтобы дать им что-то в обмен на то, как они поддерживают нас, и это удивительно».

О двух голах в концовке матча

«Это было безумие. Я не знаю, что произошло, но [Жезус] в концовке сыграл очень хорошо, забил отличный гол, и мы одержали победу.

Сейчас все игры таковы, что нужно быть готовыми играть по 100, 105 и 110 минут. Мы отлично справились, и я очень рад победе», – сказал капитан « » в интервью Sky Sports.

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