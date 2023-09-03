Эдегор о голах на 96-й и 101-й с «МЮ»: «Сейчас нужно быть готовым играть 100, 105 и 110 минут. «Арсенал» отлично справился»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Габриэл Жезус Футбол

Мартин Эдегор поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед».

В 4-м туре АПЛ «Арсенал» одержал домашнюю победу над «МЮ» (3:1), забив на 96-й и 101-й минутах.

«Мне нравится играть дома при болельщиках, атмосфера невероятная. Я очень, очень счастлив. Это самое лучшее чувство в мире, то, ради чего мы играем. Чтобы дать им что-то в обмен на то, как они поддерживают нас, и это удивительно».

О двух голах в концовке матча

«Это было безумие. Я не знаю, что произошло, но Габи [Жезус] в концовке сыграл очень хорошо, забил отличный гол, и мы одержали победу.

Сейчас все игры таковы, что нужно быть готовыми играть по 100, 105 и 110 минут. Мы отлично справились, и я очень рад победе», – сказал капитан «Арсенала» в интервью Sky Sports.

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31 комментарий

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Gunner_14
Эдегор – настоящий капитан. Высокая планка игры, лидер, не сомневаешься в нем
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Aleksandr Khachoyan
Ответ CriminalJoint62
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Чья вина что у МЮ играли Магуайр и Эванс? Арсенала что ли? Чья вина что Онана тянул время как вратарь середняка? Арсенал виноват? Не веди себя как ребенок
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Tristan...
Фергитайм вышел на новый уровень... Спасибо командам за великолепную игру и огненную концовку!...
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arsen tagaikulov
Эдегор это просто подарок от Реала Арсеналу.
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Mr@k
Эдегор один из немногих кому нет претензий в группе атаки Арсенала, забил классно
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batterbin
Ответ arsen tagaikulov
Эдегор это просто подарок от Реала Арсеналу.
Он и сейчас не подходил бы Реалу. В систему же Артеты вписался великолепно.
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Ronaldinho Gaúcho
Лично мне нравится что добавляют столько времени, это делает матчи ещё жарче)
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rigobersong
Магвайер и Эванс легенды! Смогли сделать результат за 10 минут!:)💪😎
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Доминатор3000
Арсенал поборется!!!
Характер есть у команды!!!
В таких матчах Хавертцу не место.
Работать и работать ещё ему!
P.S.
Какой же восторг 🤩,посмотреть этот матч,рядом с другом,болельщиком МЮ. 😅
Великий матч 😎
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Alar Asus
Ответ Mr@k
Эдегор один из немногих кому нет претензий в группе атаки Арсенала, забил классно
К Мартинелли нет претензий сегодня, отпахал за двоих, организовал ответный гол, затрепал Ван Биссаку что ему аж приходилось выбивать мяч куда глаза глядят
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Ложный Латераль
Хойлунд видно что амбициозен, и что может играть спиной. А по реализации ему не дали шансов просто. Но когда команда искусственно заставляет себя играть через вратаря как плеймейкером, сложно создавать моменты для девятки. Вообщем, Тен Хаг вряд ли дотянет до декабря с такой игрой
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Jazzzz
It’s Arteta’s time, bitches💪🏼😁
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SashokPirozhok
Ответ Gunner_14
Эдегор – настоящий капитан. Высокая планка игры, лидер, не сомневаешься в нем
Как жаль, что в Реале не вышло. Приятно, что он не потерялся в футболе и реализовывает свой талант. Надеюсь ещё с Холланом со сборной будут тащить
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Cristiano Ronaldo
Ответ Tristan...
Фергитайм вышел на новый уровень... Спасибо командам за великолепную игру и огненную концовку!...
При Тен Хаге, у нас Ферги-таймы теперь идут в обратную сторону)
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ERNST
Титан победил аутсайдер МанЮ. На тотальном классе.
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Mykytka
Ответ CriminalJoint62
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Конечно!
Если бы МЮ вел 2-1, добавляли бы столько, сколько потребовалось для победы Арсенала!
Ты прав!
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ SashokPirozhok
Как жаль, что в Реале не вышло. Приятно, что он не потерялся в футболе и реализовывает свой талант. Надеюсь ещё с Холланом со сборной будут тащить
Идеальная замена КДБ для Пепа
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Quintin07
Ответ SashokPirozhok
Да, учитывая, как он играет, считай за бесценок
именно, но и тут спасибо Реалу, что договорились на такую цену и отпустили игрока, а не стали препятствовать его уходу.
Такой Эдегор на мой взгляд в Реале бы не потерялся.
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Alar Asus
Ответ Доминатор3000
Арсенал поборется!!! Характер есть у команды!!! В таких матчах Хавертцу не место. Работать и работать ещё ему! P.S. Какой же восторг 🤩,посмотреть этот матч,рядом с другом,болельщиком МЮ. 😅 Великий матч 😎
Хаверца надо на скамейку срочно, а то потери очков будут только расти
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Quintin07
Ответ SashokPirozhok
Как жаль, что в Реале не вышло. Приятно, что он не потерялся в футболе и реализовывает свой талант. Надеюсь ещё с Холланом со сборной будут тащить
Реалу нужно сказать спасибо, продали за 35 млн евро вроде такого игрока. Сейчас это почти даром отдали.
Да и сам Эдегор молодец, пашет за троих.
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SashokPirozhok
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Идеальная замена КДБ для Пепа
Согласен. Тем более химия на уровне сборной с Эрлингом. Но он с Арсеналом, я думаю, надолго. Хотя загадывать не буду
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SashokPirozhok
А когда-то такие голы называли Ферги тайм😢Простите нас, сэр Алекс, мы всё прое
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Aleksandr Khachoyan
Ответ arsen tagaikulov
Эдегор это просто подарок от Реала Арсеналу.
Реально. И по нынешним меркам за копейки достался
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SashokPirozhok
Ответ Quintin07
именно, но и тут спасибо Реалу, что договорились на такую цену и отпустили игрока, а не стали препятствовать его уходу. Такой Эдегор на мой взгляд в Реале бы не потерялся.
К сожалению Зидану на тот момент кроме Феде было наплевать на молодняк
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Will Turner
Хойлунд вообще отлично себя показал, в МЮ со времен ибры наверное не было цф, который может поставить спину и выиграть мяч
Да и скорость сумасшедшая
А вот рэшфорд, несмотря на гол - очень плох, много моментов в пустую из за него ушли, на хойлунда спокойно мог отдавать, но увы
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