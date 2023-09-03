Эдегор о голах на 96-й и 101-й с «МЮ»: «Сейчас нужно быть готовым играть 100, 105 и 110 минут. «Арсенал» отлично справился»
Мартин Эдегор поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед».
В 4-м туре АПЛ «Арсенал» одержал домашнюю победу над «МЮ» (3:1), забив на 96-й и 101-й минутах.
«Мне нравится играть дома при болельщиках, атмосфера невероятная. Я очень, очень счастлив. Это самое лучшее чувство в мире, то, ради чего мы играем. Чтобы дать им что-то в обмен на то, как они поддерживают нас, и это удивительно».
О двух голах в концовке матча
«Это было безумие. Я не знаю, что произошло, но Габи [Жезус] в концовке сыграл очень хорошо, забил отличный гол, и мы одержали победу.
Сейчас все игры таковы, что нужно быть готовыми играть по 100, 105 и 110 минут. Мы отлично справились, и я очень рад победе», – сказал капитан «Арсенала» в интервью Sky Sports.
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Характер есть у команды!!!
В таких матчах Хавертцу не место.
Работать и работать ещё ему!
P.S.
Какой же восторг 🤩,посмотреть этот матч,рядом с другом,болельщиком МЮ. 😅
Великий матч 😎
Если бы МЮ вел 2-1, добавляли бы столько, сколько потребовалось для победы Арсенала!
Ты прав!
Такой Эдегор на мой взгляд в Реале бы не потерялся.
Да и сам Эдегор молодец, пашет за троих.
Да и скорость сумасшедшая
А вот рэшфорд, несмотря на гол - очень плох, много моментов в пустую из за него ушли, на хойлунда спокойно мог отдавать, но увы