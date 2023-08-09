Каррера станет тренером сборной мира в матче легенд памяти Цымбаларя

Массимо Каррера подтвердил, что возглавит сборную мира в матче легенд памяти Ильи Цымбаларя.

В игре также примут участие экс-футболисты « ».

«Да, РФС пригласил меня, я приеду», — сказал бывший главный тренер «Спартака», при котором москвичи выиграли Мир в 2017 году.

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