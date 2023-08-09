Каррера станет тренером сборной мира в матче легенд памяти Цымбаларя

Теги Спартак премьер-лига Россия Илья Цымбаларь Массимо Каррера товарищеские матчи (прочее) Спорт-Экспресс Футбол

Массимо Каррера подтвердил, что возглавит сборную мира в матче легенд памяти Ильи Цымбаларя.

В игре также примут участие экс-футболисты «Спартака».

«Да, РФС пригласил меня, я приеду», — сказал бывший главный тренер «Спартака», при котором москвичи выиграли Мир РПЛ в 2017 году.

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16 комментариев

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Георгий Кузьминых
Возглавит и в очередной раз возьмёт чемпионат России
+29
-3
+26
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mnogokotin3
атути аванти Массимо Каррера )
+20
-1
+19
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Иван Дорн
Мостовой будет в этой сборной?
+6
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Алексей Полиенков
Вот бы легенд Спартака тренировал Аленичев 😁
Была бы тогда ещё и тренерская заруба 💪
+3
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Сергей Анохин
Ответ Алексей Полиенков
Вот бы легенд Спартака тренировал Аленичев 😁 Была бы тогда ещё и тренерская заруба 💪
Первый тайм тренировал бы Аленичев, а второй Каррера
+3
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Сергей Морозов
Заслуженно и символично стать тренером мира после чемпионства в Спартаке.
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Russ Ivan
Увы, так и не нашёл себя после СМ...
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Сергей Морозов
А может потом пригласят поработать тренером защиты в команде? Было бы кстати.
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Redwhite heart
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Спартак Уокер
Очень будет приятно снова увидеть Карреру
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Сергей48
Отличная идея провести подобный матч! Илья был прекрасным футболистом и человеком🙏 Ушёл рано от нас( 44 года было… вечная память🙏🙏🙏
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Dinamik1
Сборная.мира как то стремна.Какая сборная мира в нынешние времена.
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Цкуро Бесцветный
Только не Мир РПЛ, а Росгосужас тогда это называлось.
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Артём Баранник
Ответ Иван Дорн
Мостовой будет в этой сборной?
он может играть только за сборную галактики
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ostap&mio&dio
Ответ Алексей Полиенков
Вот бы легенд Спартака тренировал Аленичев 😁 Была бы тогда ещё и тренерская заруба 💪
Может лучше Мостовой?
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Ярик01
Ответ Алексей Полиенков
Вот бы легенд Спартака тренировал Аленичев 😁 Была бы тогда ещё и тренерская заруба 💪
Романцев, наверно, будет тренером.
Глупо было бы другому предлагать, если матч в память Цымбаларя.
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