Каррера станет тренером сборной мира в матче легенд памяти Цымбаларя
Массимо Каррера подтвердил, что возглавит сборную мира в матче легенд памяти Ильи Цымбаларя.
В игре также примут участие экс-футболисты «Спартака».
«Да, РФС пригласил меня, я приеду», — сказал бывший главный тренер «Спартака», при котором москвичи выиграли Мир РПЛ в 2017 году.
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Была бы тогда ещё и тренерская заруба 💪
Глупо было бы другому предлагать, если матч в память Цымбаларя.