Сын Цымбаларя о ретро-матче «Спартака» и «Реала»: «Уверены, что состоится. В конце лета или начале осени»

Сын Ильи Цымбаларя рассказал о подготовке ретро-матча между «Спартаком» и «Реалом».

«Идея ретро-матча с « » жива, она прорабатывается. Мы ведем переговоры. Я сейчас жду регистрации своего фонда, сейчас мы передаем документы в Минюст. После этого сделаем заявление от своего фонда.

Матч будет не в середине лета. Скорее всего, это будет в конце лета – начале осени этого года. Единственная загвоздка – смена сроков. Мы уверены, что этот ретро-матч состоится. Это история в знак памяти о моем отце», – сказал .

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды « » , который забил «Peaлу» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году.