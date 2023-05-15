Сын Цымбаларя о ретро-матче «Спартака» и «Реала»: «Уверены, что состоится. В конце лета или начале осени»
Сын Ильи Цымбаларя рассказал о подготовке ретро-матча между «Спартаком» и «Реалом».
«Идея ретро-матча с «Реалом» жива, она прорабатывается. Мы ведем переговоры. Я сейчас жду регистрации своего фонда, сейчас мы передаем документы в Минюст. После этого сделаем заявление от своего фонда.
Матч будет не в середине лета. Скорее всего, это будет в конце лета – начале осени этого года. Единственная загвоздка – смена сроков. Мы уверены, что этот ретро-матч состоится. Это история в знак памяти о моем отце», – сказал Олег Цымбаларь.
Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, который забил «Peaлу» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году.
К сожалению, в новости ключевое у сына "жду регистрации своего фонда", делянку и хочет освоить на имени отца.