В матче памяти Цымбаларя сыграют Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда, Робсон. Игра легенд «Спартака» и сборной мира – 9 сентября
Матч памяти Ильи Цымбаларя пройдет в Москве осенью.
РФС организует матч памяти бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России. По информации «РБ Спорт», игра состоится 9 сентября, в ней примут участие легенды «Спартака» и сборной мира.
Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве. В составе сборной мира сыграют Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие звезды мирового футбола.
За «Спартак» выступят игроки состава команды 1990-2000-х годов, в том числе легионеры Луис Перейра Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.
Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В 1999-м хавбек сыграл матч за сборную мира – против команды Австралии.
Цымбаларь скончался в 2013 году из-за болезни сердца.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Таких легенд нужно помнить. Таких легенд нужно чтить!