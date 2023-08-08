В матче памяти Цымбаларя сыграют Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда, Робсон. Игра легенд «Спартака» и сборной мира – 9 сентября

Теги Спартак Флоран Малуда Эммануэль Адебайор премьер-лига Россия Сантьяго Канисарес Фернандо Морьентес Илья Цымбаларь Жерри-Кристиан Тчуйсе Луис Перейра Робсон Маркао товарищеские матчи (прочее) Футбол

Матч памяти Ильи Цымбаларя пройдет в Москве осенью.

РФС организует матч памяти бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России. По информации «РБ Спорт», игра состоится 9 сентября, в ней примут участие легенды «Спартака» и сборной мира.

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве. В составе сборной мира сыграют Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие звезды мирового футбола.

За «Спартак» выступят игроки состава команды 1990-2000-х годов, в том числе легионеры Луис Перейра Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.

Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В 1999-м хавбек сыграл матч за сборную мира – против команды Австралии. 

Цымбаларь скончался в 2013 году из-за болезни сердца. 

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30 комментариев

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Очень круто будет, если все они приедут..
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Классно будет, если все перечисленные звёзды не испугаются и приедут на матч
+25
-2
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Отличная новость, обязательно пойду! Легенды из моего детства! Ну и Цымбаларь любимый игрок Спартака 90-х, с волшебной левой ногой!
+19
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+19
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Ответ Инженер Управляющий
а чего пугаться?
санкций и осуждения в странах, которые декларируют себя как приверженцев свободы слова и мнений
+10
-3
+7
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Ответ Aleksey Yashin
Классно будет, если все перечисленные звёзды не испугаются и приедут на матч
а чего пугаться?
+4
0
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Ответ Ебздрогыч
Отличная новость, обязательно пойду! Легенды из моего детства! Ну и Цымбаларь любимый игрок Спартака 90-х, с волшебной левой ногой!
С волшебной левой «клюшкой» ;) Она у него золотая была. Какие черпаки, какие передачи ей выдавал, какие голы укладывал…все «канисаресы» аплодировали стоя
+3
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Шевченко и Шовковского забыли позвать)))
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Нормальный составчик! Интересно.
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Илья Цымбаларь - это футболист, который влюбил и в свою игру, и в тот великолепный Спартак, да и в сам футбол!
Таких легенд нужно помнить. Таких легенд нужно чтить!
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Ответ Valery McCane
и ващука, игравшего за Спартак)))
И где, блть Ирисметов в конце-концов?!))
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Отличный матч будет
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Хорошая идея, тем более в такое время.
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Ответ Инженер Управляющий
а чего пугаться?
что их в сборную не вызовут.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
самый лучший и легендарный клуб России это Спартак Москва
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Ответ mootoo
Шевченко и Шовковского забыли позвать)))
и ващука, игравшего за Спартак)))
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Мостового не забудьте позвать.
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Ответ Инженер Управляющий
а чего пугаться?
Давления со стороны общественности в первую очередь
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Как же хочется увидеть Робсона снова в деле!
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Отличная новость! На мой взгляд,Цымбаларь это один из самых одарённых отечественных футболистов ,кумир многих болельщиков,не только Спартака,в 90-х годах.
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а другой Максимка, тот что Калиниченко будет?
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огонь матч предстоит 👍
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Просто супер. Точно полная арена будет.
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грустно
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а все говорили что к нам топовые легионеры не поедут
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Обезательно посмотрю ❤️❤️❤️❤️
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