В матче памяти Цымбаларя сыграют Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда, Робсон. Игра легенд «Спартака» и сборной мира – 9 сентября

Матч памяти Ильи Цымбаларя пройдет в Москве осенью.

РФС организует матч памяти бывшего полузащитника « » и сборной России. По информации «РБ Спорт», игра состоится 9 сентября, в ней примут участие легенды «Спартака» и сборной мира.

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве. В составе сборной мира сыграют , , , и другие звезды мирового футбола.

За «Спартак» выступят игроки состава команды 1990-2000-х годов, в том числе легионеры Луис Перейра Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.

Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В 1999-м хавбек сыграл матч за сборную мира – против команды Австралии.

Цымбаларь скончался в 2013 году из-за болезни сердца.

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