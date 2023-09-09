Мартин Киоун: «Магуайр получает много несправедливой критики, он стал козлом отпущения для фанатов «МЮ». Проблема не обязательно в нем – дело в полузащите»

Мартин Киоун считает, что болельщики несправедливо относятся к Харри Магуайру.

«Я действительно чувствую, что он [Магуайр] получает много несправедливой критики. Мне кажется, что он стал козлом отпущения для болельщиков « ».

Мне кажется, что дела не стали намного лучше с тех пор, как его убрали из основного состава. Дело в полузащите, а не обязательно является проблемой», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире talkSPORT.

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