Мартин Киоун: «Магуайр получает много несправедливой критики, он стал козлом отпущения для фанатов «МЮ». Проблема не обязательно в нем – дело в полузащите»
Мартин Киоун считает, что болельщики несправедливо относятся к Харри Магуайру.
«Я действительно чувствую, что он [Магуайр] получает много несправедливой критики. Мне кажется, что он стал козлом отпущения для болельщиков «Манчестер Юнайтед».
Мне кажется, что дела не стали намного лучше с тех пор, как его убрали из основного состава. Дело в полузащите, а Харри Магуайр не обязательно является проблемой», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире talkSPORT.
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бриты в сми никогда не убивали магу, а защищали. вспомни как те же умники со ская всю жизнь винили озила, погба во всех бедах своих клубов. просто очевиден указ свыше, что холодильника нельзя трогать