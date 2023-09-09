Мартин Киоун: «Магуайр получает много несправедливой критики, он стал козлом отпущения для фанатов «МЮ». Проблема не обязательно в нем – дело в полузащите»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Мартин Киоун Харри Магуайр Футбол

Мартин Киоун считает, что болельщики несправедливо относятся к Харри Магуайру.

«Я действительно чувствую, что он [Магуайр] получает много несправедливой критики. Мне кажется, что он стал козлом отпущения для болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Мне кажется, что дела не стали намного лучше с тех пор, как его убрали из основного состава. Дело в полузащите, а Харри Магуайр не обязательно является проблемой», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире talkSPORT.

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21 комментарий

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Ivchev
Нет, дело в том что он собственно лично привозит, да и все. Полузащита, какой бы она ни была, тут ни при чем.
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SWAGG
когда нибудь бриты перестанут защищать отечественную древесину и физруков, но это будет уже совсем другая история)
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JENNINGS
Harry Maguire!!!
https://youtube.com/shorts/4ikEuGNwjFs?si=LjS4mipJ4U1tJD1M
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<~Inter~>
Ответ Leco Frosh
да дело в том, что игра у мю не подходит,играй он в условном вэстхэме был бы звездой
Только это и есть определение его уровня. С ним возятся будто речь о Рио Фердинанде, а на деле средний игрок у которого самое сильное качество это игра головой
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SWAGG
Ответ Кенигсбергер
Бриты же и начали поливать "отечественную древесину". Или ты думаешь, они наслушались Ваню из Мухосранска и начали ругать Магуайра, а тут патриотичный Киоун прибежал и давать его защищать?
поливали где, в интернете?)
бриты в сми никогда не убивали магу, а защищали. вспомни как те же умники со ская всю жизнь винили озила, погба во всех бедах своих клубов. просто очевиден указ свыше, что холодильника нельзя трогать
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Кенигсбергер
Ответ Semper fidelis
Вообще-то они часто этим грешат. Помню, как полоскали тухеля сми, когда он мариновал на скамейке абрахама
Они часто много чего делают, потому что пресса развитая и независимая, и где один журналист или блогер кого-то полоскает, другой - защищает. Мемы про Фила Джонса, Уэлбека или того же Магуайра в первую очередь сами же англичане и разгоняют. Пресс на игроков и тренеров в Англии один из самых мощных в мире, глупо искать тут какой-то поцреотический заговор в защиту игроков с англопаспортом.
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Кенигсбергер
Ответ SWAGG
когда нибудь бриты перестанут защищать отечественную древесину и физруков, но это будет уже совсем другая история)
Бриты же и начали поливать "отечественную древесину". Или ты думаешь, они наслушались Ваню из Мухосранска и начали ругать Магуайра, а тут патриотичный Киоун прибежал и давать его защищать?
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Lavinka
Рафик полностью невиновен !
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Том Мунтян
хз хз, мне кажется, что он объективно защитник низкого уровня почти во всем параметрам и навыкам. Так еще и привозила на ровном месте. Зачем его защищать - непонятно. У чела всё в жизни хорошо, ничего страшного, переживёт справедливую критику.
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Алексей Петров
Sub Zero !
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King_X
Джикия яростно кивает 😂
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BZB
У Макгуаера чисто индивидуальные ошибки, причем остальные члены команды?
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Локоть Артеста
Я неоднократно писал что Мака очень переоценили. Не был он Видичем и Фердинандом в одном лице, как это хотелось Манчестер Юнайтед. Взвалили на него огромную ответственность и сверху ещё добавили в виде капитанской повязки. Это давило на него, он стал все чаще ошибаться и в конце концов превратился в тяжелый балласт для команды.
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Vezdexodof
Магваер прирождённый привозила. Полузащита здесь ни при чём.
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Тухель
В МЮ по определению не может быть слабых игроков, другое дело что не все игроки подходят определенному тренеру и вот как раз Харри не подходит тренеру МЮ и тут остается только ждать первым закончится у брита контракт с МЮ или уволят тен Хага.
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Диер Ташкент
Магуваер в каждом игре где выходит почти привозить. Он даже против Арсенала успел привести за жалких 30 минут игры
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Dvapyatdesyat
И в нападении. Мало забивали
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Leco Frosh
да дело в том, что игра у мю не подходит,играй он в условном вэстхэме был бы звездой
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charly001
Магуайр это олицетворение британской дорогой древесины , а также и некомпетентность руководства Мю в плане трансферной политики
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