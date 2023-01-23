Киоун о победе «Арсенала» над «МЮ»: «Фанаты поддерживали команду, как во времена Венгера. Они знают, что «канониры» могут победить кого угодно»

Теги Манчестер Юнайтед Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал болельщики Мартин Киоун Футбол

Мартин Киоун отметил роль фанатов в победе «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«С самого начала матча энергия «Арсенала» была просто невероятной. Они были абсолютно безжалостны, когда продолжали идти вперед, стремясь к победе.

Огромную роль в этом сыграла домашняя публика. Так же она вела вперед нас, когда мы выигрывали титулы при Арсене Венгере.

Скандирование «Арсенал, Арсенал, Арсенал», когда футболисты шли за победным голом на последних минутах, вернуло меня в те дни, и я читаю, что это было мощно.

Как игрок, ты подпитываешься от болельщиков, когда они реагируют на происходящее на поле. Поэтому, конечно, они сыграли важную роль в игре против «Юнайтед».

Даже когда что-то пошло не так, фанаты знали, что эта команда достаточно хороша, чтобы выиграть матч. Поэтому они не беспокоились о том, что может сделать «МЮ».

Раньше, когда я играл под руководством Венгера, они смотрели на нас и думали: «Так, давайте выиграем этот матч как можно быстрее». Так же и сейчас болельщики знают, что у них есть команда, которая может победить кого угодно.

Так они смотрят на каждую игру, дома или на выезде. При счете 0:1 в пользу «МЮ» и при ничье 2:2 в последние 10 минут фанаты хотели победы и заставляли игроков идти вперед, потому что считали, что они могут ее добиться.

Команда отреагировала на это – они не паниковали, продолжали играть и нашли способ победить», – сказал экс-защитник «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 50 очков после 19 матчей. У «Манчестер Сити», занимающего 2-е место, 45 очков, но «канониры» имеют матч в запасе.

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17 комментариев

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Джейме Ланнистер
Ответ Direct free kick
Середняк обыграл середняк
Вроде середняки сыграли в субботу и была унылая ничья.
А вчера топ матч мы смотрели.
0
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batterbin
Ответ Ignazio DE Alter
Есть те, кто прочитал его фамилию как Клоун?
Все, у кого проблемы со зрением в очках сидят либо линзах, поэтому обошлось без твоих подвигов...
+4
0
+4
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Мишка Ляшенко
Ответ Камбоджа Иванов
Я все понимаю, конечно, но может дождаться матчей с МС? Все же, последняя победа над МС в чемпионате была аж в 2015 году, а после (за 7 лет) было всего 3 победы - 2 в кубке (в 2017 и 2020 годах) и 1 товарняк..
Даже если он сольют им 2 игры (что маловероятно) - они все равно останутся лидерами с запасом очков. Так что все в руках Арсенала в этом сезоне
+3
0
+3
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Direct free kick
Середняк обыграл середняк
+1
-7
-6
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QWertY
Ответ Born is the King
Я же написал лучший клуб в истории Манчестера. А Солфорд пока что второй
Лучше Солфорда еще ничего не придумали
0
-1
-1
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Marcellu _
Арсенал может победить любого в лиге, единственно сомнения насчет Сити. играть против них сложнее всех
+4
0
+4
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Born is the King
Ответ QWertY
когда там игра у Арсенала с Солфордом?
Я же написал лучший клуб в истории Манчестера. А Солфорд пока что второй
+1
-3
-2
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red hikkikomori
Ответ Born is the King
Пока не обыграют лучший клуб в истории Манчестера шансы невелики
Вчера обыграли)
+4
-2
+2
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Камбоджа Иванов
Я все понимаю, конечно, но может дождаться матчей с МС? Все же, последняя победа над МС в чемпионате была аж в 2015 году, а после (за 7 лет) было всего 3 победы - 2 в кубке (в 2017 и 2020 годах) и 1 товарняк..
+8
-2
+6
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QWertY
Ответ Born is the King
Пока не обыграют лучший клуб в истории Манчестера шансы невелики
когда там игра у Арсенала с Солфордом?
+5
-1
+4
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Born is the King
Ответ QWertY
Арсенал должен стать чемпионом. Все таки лучший клуб в истории Лондона
Пока не обыграют лучший клуб в истории Манчестера шансы невелики
+1
-9
-8
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Arima Baki
Конечно тактика и стиль важны, но самое главное что привнёс Артетыч это характер, за этот сезон увидел много раз как команда очень бодро отвечала на пропущенные голы и сложные ситуации. Не знаю связано ли это с тем что в команде много молодых и голодных до побед футболистов или тренерский штаб и скауты подбирают игроков максимально подходящий по характеру, чтобы там не было но мне нравится смотреть на эту драйвовую команду
+1
0
+1
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Ignazio DE Alter
Есть те, кто прочитал его фамилию как Клоун?
+3
-6
-3
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Тиджани Бабангида
Многострадальные фанаты «Арсенала» очевидно наслаждаются блистательной игрой своего клуба с удвоенной энергией
+18
0
+18
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Адепт Суперлиги
И всему виной Артета, которого некоторые "иксперты" так хейтили последние 2 года)
+2
0
+2
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QWertY
Арсенал должен стать чемпионом. Все таки лучший клуб в истории Лондона
+31
-6
+25
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Тимур Гарипов
Ля, я так рад за Арсенал, наконец-то
+7
-2
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