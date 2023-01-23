Киоун о победе «Арсенала» над «МЮ»: «Фанаты поддерживали команду, как во времена Венгера. Они знают, что «канониры» могут победить кого угодно»
Мартин Киоун отметил роль фанатов в победе «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» (3:2).
«С самого начала матча энергия «Арсенала» была просто невероятной. Они были абсолютно безжалостны, когда продолжали идти вперед, стремясь к победе.
Огромную роль в этом сыграла домашняя публика. Так же она вела вперед нас, когда мы выигрывали титулы при Арсене Венгере.
Скандирование «Арсенал, Арсенал, Арсенал», когда футболисты шли за победным голом на последних минутах, вернуло меня в те дни, и я читаю, что это было мощно.
Как игрок, ты подпитываешься от болельщиков, когда они реагируют на происходящее на поле. Поэтому, конечно, они сыграли важную роль в игре против «Юнайтед».
Даже когда что-то пошло не так, фанаты знали, что эта команда достаточно хороша, чтобы выиграть матч. Поэтому они не беспокоились о том, что может сделать «МЮ».
Раньше, когда я играл под руководством Венгера, они смотрели на нас и думали: «Так, давайте выиграем этот матч как можно быстрее». Так же и сейчас болельщики знают, что у них есть команда, которая может победить кого угодно.
Так они смотрят на каждую игру, дома или на выезде. При счете 0:1 в пользу «МЮ» и при ничье 2:2 в последние 10 минут фанаты хотели победы и заставляли игроков идти вперед, потому что считали, что они могут ее добиться.
Команда отреагировала на это – они не паниковали, продолжали играть и нашли способ победить», – сказал экс-защитник «Арсенала».
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 50 очков после 19 матчей. У «Манчестер Сити», занимающего 2-е место, 45 очков, но «канониры» имеют матч в запасе.
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А вчера топ матч мы смотрели.