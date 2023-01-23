Киоун о победе «Арсенала» над «МЮ»: «Фанаты поддерживали команду, как во времена Венгера. Они знают, что «канониры» могут победить кого угодно»

отметил роль фанатов в победе «Арсенала» над « » (3:2).

«С самого начала матча энергия «Арсенала» была просто невероятной. Они были абсолютно безжалостны, когда продолжали идти вперед, стремясь к победе.

Огромную роль в этом сыграла домашняя публика. Так же она вела вперед нас, когда мы выигрывали титулы при .

Скандирование «Арсенал, Арсенал, Арсенал», когда футболисты шли за победным голом на последних минутах, вернуло меня в те дни, и я читаю, что это было мощно.

Как игрок, ты подпитываешься от болельщиков, когда они реагируют на происходящее на поле. Поэтому, конечно, они сыграли важную роль в игре против «Юнайтед».

Даже когда что-то пошло не так, фанаты знали, что эта команда достаточно хороша, чтобы выиграть матч. Поэтому они не беспокоились о том, что может сделать «МЮ».

Раньше, когда я играл под руководством Венгера, они смотрели на нас и думали: «Так, давайте выиграем этот матч как можно быстрее». Так же и сейчас болельщики знают, что у них есть команда, которая может победить кого угодно.

Так они смотрят на каждую игру, дома или на выезде. При счете 0:1 в пользу «МЮ» и при ничье 2:2 в последние 10 минут фанаты хотели победы и заставляли игроков идти вперед, потому что считали, что они могут ее добиться.

Команда отреагировала на это – они не паниковали, продолжали играть и нашли способ победить», – сказал экс-защитник «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в таблице , набрав 50 очков после 19 матчей. У «Манчестер Сити», занимающего 2-е место, 45 очков, но «канониры» имеют матч в запасе.

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