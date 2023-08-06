Фанаты «МЮ» освистали Магуайра после потери, приведшей к голу «Атлетика» в товарищеской игре

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетик Ла Лига товарищеские матчи (клубы) болельщики Харри Магуайр Ойан Сансет Футбол

Болельщики «Манчестер Юнайтед» остались недовольны игрой Харри Магуайра с «Атлетиком».

На 29-й минуте товарищеского матча защитник потерял мяч на своей половине поля, позволив соперникам контратаковать. Это привело к голу Нико Уильямса с передачи Ойана Сансета.

Daily Mail сообщает, что фанаты английской команды отреагировали на ошибку бывшего капитана недовольным гулом и свистом.

Магуайр провел 16 матчей в АПЛ в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Холодильник стабильно работает, какие претензии
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Харри в хорошей форме подходит к сезону
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Ответ CriminalJoint62
Эту травлю нужно прекратить. За Магуайера не платили так много чтобы его унижать в каждой ситуации
Не так много? Ещё никогда за любителя не платили 80 млн фунтов.
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надо избавляться от якоря ⚓️
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Ничего, в Англию Гвардиол приехал. Магвайру будет полегче
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Ответ Jan Paskel
это или тупизм, или слишком тонко даже для тех, кто постигал дзен 10 лет в Тибете. Однако, скорее первое
Тонко? Чел откровенно жирно навалил а ты назвал это тонким троллингом 😂
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откуда фанаты на предсезонном матче в Дублине?
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Ответ _Beast_
как МЮ собираются бороться за топ 4 с такими защитниками? Не дай бог основной защитник получит травму и все! заменять кем? Магваер-Эванс. 🤦‍♂️ вы серьёзно ?!!
Центральных защитников лучше подменять Шоу и Линделевом, чем Магой
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Ответ _Beast_
как МЮ собираются бороться за топ 4 с такими защитниками? Не дай бог основной защитник получит травму и все! заменять кем? Магваер-Эванс. 🤦‍♂️ вы серьёзно ?!!
ну год назад получилось вроде
хотя травм достаточно было
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Ответ St.7
Магуайр два года назад и сейчас.Разница существенная…
какая?
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Ответ skxgpkt7xn
надо избавляться от якоря ⚓️
Надеюсь он отработает свой контракт ❤️
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Ответ Under
так через неделю уже лига начинается, накануне был такой же товарняк на Траффорде - зачем это фанатью?
есть люди, для которых воочию наблюдать игру любимой команды это святое, и в Англии, представьте себе, их очень много)
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Ответ Under
так через неделю уже лига начинается, накануне был такой же товарняк на Траффорде - зачем это фанатью?
это не арсенал и сити играл, где их болелам пофиг на свои клубы. тут играет Величайший клуб Англии МЮ у которого фаны очень сильно любят клуб
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Ответ Under
откуда фанаты на предсезонном матче в Дублине?
Выходной день, полтора часа полета
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Ответ Cruel Snake
Холодильник стабильно работает, какие претензии
Пора подумать о фрионе для него 🫶🏻
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как МЮ собираются бороться за топ 4 с такими защитниками?
Не дай бог основной защитник получит травму и все!
заменять кем?
Магваер-Эванс. 🤦‍♂️ вы серьёзно ?!!
+1
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Магуайр два года назад и сейчас.Разница существенная…
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Он уже дважды привёз в предсезонке.
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