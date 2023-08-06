Фанаты «МЮ» освистали Магуайра после потери, приведшей к голу «Атлетика» в товарищеской игре
Болельщики «Манчестер Юнайтед» остались недовольны игрой Харри Магуайра с «Атлетиком».
На 29-й минуте товарищеского матча защитник потерял мяч на своей половине поля, позволив соперникам контратаковать. Это привело к голу Нико Уильямса с передачи Ойана Сансета.
Daily Mail сообщает, что фанаты английской команды отреагировали на ошибку бывшего капитана недовольным гулом и свистом.
Магуайр провел 16 матчей в АПЛ в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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хотя травм достаточно было
Не дай бог основной защитник получит травму и все!
заменять кем?
Магваер-Эванс. 🤦♂️ вы серьёзно ?!!