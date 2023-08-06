Фанаты «МЮ» освистали Магуайра после потери, приведшей к голу «Атлетика» в товарищеской игре

Болельщики «Манчестер Юнайтед» остались недовольны игрой Харри Магуайра с «Атлетиком».

На 29-й минуте товарищеского матча защитник потерял мяч на своей половине поля, позволив соперникам контратаковать. Это привело к голу Нико Уильямса с передачи .

Daily Mail сообщает, что фанаты английской команды отреагировали на ошибку бывшего капитана недовольным гулом и свистом.

провел 16 матчей в в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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