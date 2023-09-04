Фанат боднул Кина головой на «Эмирейтс» после матча «Арсенала» и «МЮ». Болельщика арестовали

Теги Манчестер Юнайтед Эмирейтс Рой Кин Майка Ричардс премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Футбол

Болельщика на матче «Арсенала» и «МЮ» арестовали за нападение на Роя Кина.

Рой Кин и Майка Ричардс присутствовали на матче «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед» (3:1) в минувшее воскресенье в качестве экспертов. После игры один из болельщиков вступил с ними в перепалку и боднул Кина головой, после чего Ричардс пытался прекратить потасовку.

По сообщениям лондонской полиции, нападавший мужчина был арестован по подозрению в нападении и заключен под стражу.

Впоследствии «Арсенал» прокомментировал инцидент, заявив о готовности сотрудничать со следствием.

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65 комментариев

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Sergio Podval
Патрик хорош уже, успокойся)
+42
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+42
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Артём Алиев
Мне почему-то кажется, что Кин не будет выдвигать никаких обвинений.
+35
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+29
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Алексей Ковалёв
Как болельщик Арсенала, могу сказать, что этот фан - недоумок. Кин - легенда. Этим все сказано.
+43
-15
+28
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Andria Managadze
Ответ Алексей Ковалёв
Как болельщик Арсенала, могу сказать, что этот фан - недоумок. Кин - легенда. Этим все сказано.
Я не опровдываю нападение на Кина но сам Рой в своё время на поле тоже етим не занимался??
+36
-11
+25
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B@SS
Фанат живой хоть остался?)
+19
-5
+14
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Максим Семин
Ответ Andria Managadze
Я не опровдываю нападение на Кина но сам Рой в своё время на поле тоже етим не занимался??
И нес ответственность
+17
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+14
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Red
Ответ Andria Managadze
Я не опровдываю нападение на Кина но сам Рой в своё время на поле тоже етим не занимался??
Ещё как занимался но и за таких как Кин , Гаттузо,Ибра,Кантона, Кан и другие мы так любили футбол, настоящий футбол без всяких соплей что сейчас , за каждый толчок свисток и тупых рефери которые даже с помощью Вара не могут определиться был или небыл фол, помню П.Л Колина без всяких Варо и камер судил лучше чем все эти клоуны вместе взятые. Сейчас футбол потерял свою страсть не то что раньше !
+10
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Aleksey Yashin
Этим фанатом оказался..... Зинедин Зидан
+9
-2
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arspurs9
Ответ Артём Алиев
Мне почему-то кажется, что Кин не будет выдвигать никаких обвинений.
Мне почему то кажется обратное. Обычно, гопники с низким интеллектом вроде Кина первыми бегут в полицию, чуть кто им что сделает.
+11
-5
+6
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gronk22
Ответ Артём Алиев
Мне почему-то кажется, что Кин не будет выдвигать никаких обвинений.
Будет разумеется
+7
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arspurs9
Ответ Артём Алиев
По мнению «кого»? Если по мнению залогиневшегося Пети на Спортс ру, то это не авторитетное мнение ))
А какое мнение будет авторитетным?
Думаю, по мнению большинства адекватных фанатов АПЛ и самих британцев.
Но некий Артемка фанат МЮ, по этому он против, ведь Кин всегда был адекватным и интеллигентным футболистом) Не Макдонаф, конечно, но почти)
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паяльная лампа
Ответ Артём Алиев
Чтобы у того одарённого был повод подать в суд и срубить баблинского?)
ахахахах, гениальная отмазка
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arspurs9
Ответ Артём Алиев
Обычные гопники ?) сильно
Кин всегда им был, это не новость
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Артём Алиев
Ответ Hovhannes
серьезно? и Кин ничего не сделал?
Чтобы у того одарённого был повод подать в суд и срубить баблинского?)
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Ночной кошмар Логинова
Наверное, это был фанат Дерби Каунти
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napoli_14
Прикольно в комментах пишут про великого бойца Кина, который типа может надрать зад любому фанату, но почему-то и мысли нет о том, что фанат тоже может быть нормальным бойцом) если там олсдскульный бритиш быдло хул, то еще неизвестно кто от кого кого спас)
Вот что репутация делает)
+3
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batterbin
Ответ Andria Managadze
Я не опровдываю нападение на Кина но сам Рой в своё время на поле тоже етим не занимался??
Очнись, Рой не бил на поле пожилых людей своей головой...
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arspurs9
Ответ Артём Алиев
Как соотносится ремесло отжимать мобилы, сидеть на корточках, луцкая семечки и стрелять сиги у подъезда с карьерой выдающегося опорника АПЛ, играющего в агрессивной манере, ставшим легендой мирового футбола ? Я первый раз слышу «гопник». Не преувеличивай, молодой. Смешно читать подобное.
Если ты впервые слышишь "гопник" - значит просто редко читаешь какие-то новости.
Странное определение ты придумал.
Гопник - собирательный образ малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, агресcивно настроенный подросток, примитивный, необразованный молодой человек. Про него? Про него, 1 в 1.
"Выдающегося опорника" - у тебя явно какие-то проблемы. Выдающийся опорник - Бускетс. Человек с гениальным интеллектом, изящной техникой.
Кин - улучшенная версия Гаттузо. Просто игрок, бегающий на характере, играющий в самой костоломной на тот момент лиге мира. А характер да, у него был. На этом все.
Даже один эпизод с Альф-Инге ставит крест на адекватности данного персонажа, за что по хорошему людей надо банить пожизненно. Только это был не один эпизод из ряда вон, а лишь один из в коллекции у этого гопника. Однако когда приходила рыба покрупнее, он язык себе в одно место засовывал и бегал вокруг как собачка. Пересмотри матч с Уимблдоном и Винни Джонсом, тебе понравится)

Это знаешь как в школах бывает в начальных классах, есть какой-то капризный дурачок, ты на него не так посмотрел, он в слезы, сопли, обзываться и бросаться всем подряд)
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napoli_14
Ответ batterbin
Чел, из какого ты села сл своими понятиями?
Переведи фразу, я по сельски не понимаю.
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kbakha
Ответ Sergio Podval
Патрик хорош уже, успокойся)
Ахахаха, отлично)
+2
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stason79
это папа Халланда
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art.shu05@gmail.com
Кин такого не прощает
+5
-3
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Emilan Phenomen
Поспорили насчёт офсайда))
+2
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Артём Алиев
Ответ arspurs9
Мне почему то кажется обратное. Обычно, гопники с низким интеллектом вроде Кина первыми бегут в полицию, чуть кто им что сделает.
Обычные гопники ?) сильно
+3
-2
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Евгений Семенченко
ну помня Роя Кина мне кажется что вовремя фаната спасли )))
+4
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