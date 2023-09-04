Фанат боднул Кина головой на «Эмирейтс» после матча «Арсенала» и «МЮ». Болельщика арестовали
Болельщика на матче «Арсенала» и «МЮ» арестовали за нападение на Роя Кина.
Рой Кин и Майка Ричардс присутствовали на матче «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед» (3:1) в минувшее воскресенье в качестве экспертов. После игры один из болельщиков вступил с ними в перепалку и боднул Кина головой, после чего Ричардс пытался прекратить потасовку.
По сообщениям лондонской полиции, нападавший мужчина был арестован по подозрению в нападении и заключен под стражу.
Впоследствии «Арсенал» прокомментировал инцидент, заявив о готовности сотрудничать со следствием.
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Думаю, по мнению большинства адекватных фанатов АПЛ и самих британцев.
Но некий Артемка фанат МЮ, по этому он против, ведь Кин всегда был адекватным и интеллигентным футболистом) Не Макдонаф, конечно, но почти)
Вот что репутация делает)
Странное определение ты придумал.
Гопник - собирательный образ малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, агресcивно настроенный подросток, примитивный, необразованный молодой человек. Про него? Про него, 1 в 1.
"Выдающегося опорника" - у тебя явно какие-то проблемы. Выдающийся опорник - Бускетс. Человек с гениальным интеллектом, изящной техникой.
Кин - улучшенная версия Гаттузо. Просто игрок, бегающий на характере, играющий в самой костоломной на тот момент лиге мира. А характер да, у него был. На этом все.
Даже один эпизод с Альф-Инге ставит крест на адекватности данного персонажа, за что по хорошему людей надо банить пожизненно. Только это был не один эпизод из ряда вон, а лишь один из в коллекции у этого гопника. Однако когда приходила рыба покрупнее, он язык себе в одно место засовывал и бегал вокруг как собачка. Пересмотри матч с Уимблдоном и Винни Джонсом, тебе понравится)
Это знаешь как в школах бывает в начальных классах, есть какой-то капризный дурачок, ты на него не так посмотрел, он в слезы, сопли, обзываться и бросаться всем подряд)