Болельщика на матче «Арсенала» и «МЮ» арестовали за нападение на Роя Кина.

Рой Кин и присутствовали на матче « » против « » (3:1) в минувшее воскресенье в качестве экспертов. После игры один из болельщиков вступил с ними в перепалку и боднул головой, после чего Ричардс пытался прекратить потасовку.

По сообщениям лондонской полиции, нападавший мужчина был арестован по подозрению в нападении и заключен под стражу.

Впоследствии «Арсенал» прокомментировал инцидент, заявив о готовности сотрудничать со следствием.

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