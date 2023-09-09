«Кокорин великолепно проявил себя на предсезонке в «Фиорентине». Тренер хорошо отзывался, спортдиректор сказал, что Саша стал другим человеком». Чинквини о форварде

Оресте Чинквини рассказал, почему Александр Кокорин не остался в «Фиорентине».

– великолепно проявил себя во время предсезонки в «Фиорентине», но клуб решил расстаться с ним, потому что на три позиции в атаке претендует сразу семь игроков. При таком раскладе Саше было невозможно остаться в «Фиорентине», поэтому он вернулся на Кипр. Другого решения просто не было.

– Если бы Кокорин остался в «Фиорентине» в этом сезоне, он мог бы забить 5-7 мячей?

– Да. В товарищеских матчах он сыграл великолепно, очень хорошо о нем отзывался. Также я общался со спортивным директором «Фиорентины», он тоже сказал мне, что Кокорин стал другим футболистом, новым человеком. Только положительные отзывы.

Но в составе есть , , , Иконе, Гонсалес, Куаме – много атакующих игроков. И «Арис» в такой ситуации – отличный выход, – заявил бывший спортивный директор итальянского клуба.

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