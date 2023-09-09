«Кокорин великолепно проявил себя на предсезонке в «Фиорентине». Тренер хорошо отзывался, спортдиректор сказал, что Саша стал другим человеком». Чинквини о форварде

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Оресте Чинквини рассказал, почему Александр Кокорин не остался в «Фиорентине».

Кокорин великолепно проявил себя во время предсезонки в «Фиорентине», но клуб решил расстаться с ним, потому что на три позиции в атаке претендует сразу семь игроков. При таком раскладе Саше было невозможно остаться в «Фиорентине», поэтому он вернулся на Кипр. Другого решения просто не было.

– Если бы Кокорин остался в «Фиорентине» в этом сезоне, он мог бы забить 5-7 мячей?

– Да. В товарищеских матчах он сыграл великолепно, Винченцо Итальяно очень хорошо о нем отзывался. Также я общался со спортивным директором «Фиорентины», он тоже сказал мне, что Кокорин стал другим футболистом, новым человеком. Только положительные отзывы.

Но в составе есть Нзола, Бельтран, Соттиль, Иконе, Гонсалес, Куаме – много атакующих игроков. И «Арис» в такой ситуации – отличный выход, – заявил бывший спортивный директор итальянского клуба.

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12 комментариев

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Leon Betov
Очевидно, Кокорина убрали из клуба чтобы у других были шансы попасть в состав
+18
-1
+17
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Дима Васьковский
Не смогли потянуть топаря
+9
-2
+7
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Alex1005
Конкуренты ноунеймы какие-то
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ Дима Васьковский
Не смогли потянуть топаря
затмил бы остальных форвардов и куда их потом девать - разве что свободными агентами отпускать🤣🤣🤣
+5
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+4
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Oleg Olegov
Про Кокорина уже лет 15 говорят, что вот теперь-то он взялся за голову и стал другим человеком.
+3
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red hikkikomori
При всех минусах Кокорина, он не хуже этих самых 7 конкурентов
+2
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alexey alexeev
физpyк итальянo будет кусать лoкти, когда кoкогол возьмет лигу еврoпы
+1
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Александр Александров
Тренер фиалок решил сделать ставку на количество, а не качество.
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Ramon Mercader
Тюрьма меняет людей.
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Опа, Митяй
Cначала читаешь, вроде смешно. А потом доходишь до фамилий конкурентов и не смешно становится
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vdm23
Все адекватные люди понимают что Кокорин это дно, бездарь и дармоед
Неадыкватные же продолжают тупить и думать обратное
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vdm23
Ответ Дима Васьковский
Не смогли потянуть топаря
если для тебя это полено топарь.. то тебя очень жаль !!
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