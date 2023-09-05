Колыванов о Кокорине в «Арисе»: «На Кипре будет королем, в «Фиорентине» шансов точно больше не получит. В возрасте за 30 сложно сидеть на скамейке»

Игорь Колыванов прокомментировал возвращение Александра Кокорина в «Арис».

Кипрский клуб вновь арендовал Кокорина у «Фиорентины» на сезон.

«Возвращение на Кипр – это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно. Если Александр решил снова выступать за « », значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королем.

Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считанные минуты. Все-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», – сказал бывший игрок «Динамо», ныне тренирующий ивановский « ».

В прошлом сезоне Кокорин в составе «Ариса» выиграл чемпионат Кипра и стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей и отдав 6 результативных передач. Российского форварда признали самым ценным игроком лиги по итогам сезона.

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