Колыванов о Кокорине в «Арисе»: «На Кипре будет королем, в «Фиорентине» шансов точно больше не получит. В возрасте за 30 сложно сидеть на скамейке»

Теги Фиорентина серия А Италия Игорь Колыванов Текстильщик высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Игорь Колыванов прокомментировал возвращение Александра Кокорина в «Арис».

Кипрский клуб вновь арендовал Кокорина у «Фиорентины» на сезон.

«Возвращение на Кипр – это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно. Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королем.

Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считанные минуты. Все-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», – сказал бывший игрок «Динамо», ныне тренирующий ивановский «Текстильщик».

В прошлом сезоне Кокорин в составе «Ариса» выиграл чемпионат Кипра и стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей и отдав 6 результативных передач. Российского форварда признали самым ценным игроком лиги по итогам сезона.

Подробная статистика Кокорина доступна здесь.

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9 комментариев

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Человек1991
Коко с Арисом будет играть в Лиге Европы , а Фиорентина в Лиге Конференций. )
+5
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+5
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Тиджани Бабангида
Увы,но в команде из топ-лиги Кокорин не заиграл.
И это печальный факт от которого никуда не деться.
+3
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+3
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OldRedWhite
Ответ Человек1991
Коко с Арисом будет играть в Лиге Европы , а Фиорентина в Лиге Конференций. )
Да и то чудом , поскольку Кокорину дали несколько минут и он успел обострить в штрафной !
В итоге пенальти, правда на другом игроке фиалок )))
+2
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Н.Ф.
Это в 20 сложно, а в 32 можно и отдохнуть уже.
+1
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ТрактоПоктер
Король Коко Кипрский
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Пикачу82
Король Кофемании
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Гамаль Хайдаров
за 30 сложно и результат показывать, когда ты Кокорин, а вот чилить в Италии это класс)
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giallo-verde
Лучше быть Цезарем в провинции, чем плебеем в Риме (Флоренции).
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Пикачу82
Ответ Тиджани Бабангида
Увы,но в команде из топ-лиги Кокорин не заиграл. И это печальный факт от которого никуда не деться.
Он нормально заработал и не расстраивается по этому поводу
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