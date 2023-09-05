Канчельскис о «Фиорентине»: «Кокорин был нападающим номер один в России. Непонятно, почему не дают шанс – это не красит клуб»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Андрей Канчельскис Александр Кокорин Футбол

Андрей Канчельскис оценил переход Александра Кокорина в «Арис».

Российский форвард вернулся в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды.

«Непонятная ситуация, почему люди не дают шанс.

Такие поступки клуб не красят. Скажите сразу: да или нет. Жалко, конечно.

Что бы мы не говорили, но Кокорин был нападающим номер один в России. Жалко, что не раскрылся, что не дали шанса.

Но что мы можем, мы же не руководители «Фиорентины». Можем только ему пожелать удачи в дальнейшей карьере.

Я всегда говорил, что Кокорину надо было раньше уезжать в Европу.

Но сейчас пожелаю ему, чтобы только не было травм. А там посмотрим, что будет дальше», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

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27 комментариев

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kokabil
А когда был то?
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Алешка Терминатор
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Нападающим номер один в России был Алексей Сапогов
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Dmitriy Racheev
А врачи что говорят?
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tw1st37
Ответ Пикачу82
А полузащитником Сослан Гатагов со своим дрибленгом и финтами!
С финтами это Алан Гатагов
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Пикачу82
Когда он был лучшим в России? Канчельскис не покорился бы...
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BBshkin
Ответ Антон Фалафель
Чувак за всю карьеру в России забил до 30 голов. Лучший!
Ща глянул , сам в шоке, оказывается почти 120 голов за карьеру…..за 15 лет правда, но все же.
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TeRex
Вроде ж только вторник - не время так накидываться до состояния, чтоб нести подобную околесицу
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Антон Фалафель
Чувак за всю карьеру в России забил до 30 голов. Лучший!
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Дмитрий Панкратов
Не наливайте ему больше
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stakh70
Ну,он был первым по зарплате.А футболистом он никогда и не был в принципе)
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Moffo
Может дело в том что в нормальном футбольном мире всем по барабану откуда ты и каким номером где казался? В порядке - играешь, нет - доказываешь, не тянешь - до свидания.
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Даниил К
Он был бы топ 10 нападающих в мире, но зачем? Ленивый, избалованный деньгами футболист.
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несахар
в россии кокорин был просто ко-ко-ко
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Пикачу82
Ответ Алешка Терминатор
Нападающим номер один в России был Алексей Сапогов
А полузащитником Сослан Гатагов со своим дрибленгом и финтами!
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ОттоДракула
Никогда не был. Ни разу за карьеру больше 10 голов за чемпионат рпл не забивал. Статистика поражает воображение 1 гол за 4 матча в среднем. Хуже, чем у условных Ширко и Адамова.
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Пикачу82
Ответ TeRex
Вроде ж только вторник - не время так накидываться до состояния, чтоб нести подобную околесицу
Он нигде не работает, деньги от хороших контрактов еще остались, так что ему все равно когда пить, у него каждый день выходной
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Dvapyatdesyat
Ответ Dmitriy Racheev
А врачи что говорят?
А массажисты?
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OldRedWhite
Ответ Dmitriy Racheev
А врачи что говорят?
Врачи говорят , что двум таким гениям тесно в одном великом клубе !
Винченцо Итальяно блистал в Специи и он просто обязан снова и немедленно возглавить проект по возвращению её в Серию А .
А Кокорин будет снова блистать на Кипре - правда Арис подписал хорошего африканца из Франции и конкуренция возрастет .
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kupezz
Ответ Не уверен!!
Тут не согласен. Ему не дали раскрыться даже в России, и придумали левое дело и загубили талант в тюряги. А что в Италии могло быть по другому?
В России ему шансов давали хоть отбавляй, достаточно посмотреть на те клубы и контракты в которых он играл, а вот то что талант он свой сам загубил своим раздолбайством это факт и тюряга это следствие его лёгкой и безнаказанной жизни было, впрочем рано или поздно это должно было случиться, может не тюряга, но в историю бы он вляпался точно. Мамаев это признал, а Кокорин, судя по его комменту про то, что через тюрягу должен пройти чуть ли не каждый (не помню точных слов), чтобы понять жизнь это было вообще за гранью. Нифига он ничего не понял, как был раздолбай, так и остался, ну может только бухать перестал и жене с ребёнком стал больше времени уделять, в остальном все такой же весёлый раздолбай Саня Кокорин.P.S. Про раздолбая это мнение не только болельщиков, но и многих его коллег по цеху.
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