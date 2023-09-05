Канчельскис о «Фиорентине»: «Кокорин был нападающим номер один в России. Непонятно, почему не дают шанс – это не красит клуб»
Андрей Канчельскис оценил переход Александра Кокорина в «Арис».
Российский форвард вернулся в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды.
«Непонятная ситуация, почему люди не дают шанс.
Такие поступки клуб не красят. Скажите сразу: да или нет. Жалко, конечно.
Что бы мы не говорили, но Кокорин был нападающим номер один в России. Жалко, что не раскрылся, что не дали шанса.
Но что мы можем, мы же не руководители «Фиорентины». Можем только ему пожелать удачи в дальнейшей карьере.
Я всегда говорил, что Кокорину надо было раньше уезжать в Европу.
Но сейчас пожелаю ему, чтобы только не было травм. А там посмотрим, что будет дальше», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.
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