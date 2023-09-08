Александр Кокорин: «В «Фиорентине» говорили: «Кокорин нам нужен», отклонили два запроса. При этом играть особо не давали»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Чемпионат.com Футбол

Александр Кокорин высказался о «Фиорентине».

«Я вернулся в расположение «Фиорентины» с огромным желанием тренироваться и играть. Остаться в «Фиорентине» на сезон со стабильным местом в составе – это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.

В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что все так удачно пойдет в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки. Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон – в «Фиорентине» я всем был доволен как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне.

Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали.

За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация...

Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину» и повторю, что мы очень хорошо поработали летом», — сказал Кокорин.

Напомним, в начале сентября Кокорин вновь вернулся в кипрский «Арис» на правах аренды.

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24 комментария

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ApXuMaHqPuT
Саня, ты всё равно легенда Флоренции, русский Батистута и точка!✊
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Фут.Боль
Ответ ApXuMaHqPuT
Саня, ты всё равно легенда Флоренции, русский Батистута и точка!✊
Батястула)
+7
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alexis2020
А мне как то радостно за Кокорина, что тот смог найти свою игру на Кипре
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Никому_никабельный
Нужен. Как ### на ужин
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jameswowf
Кощунство! Не давать играть великому. Теперь чьи три касания за игру будем считать ?!
+7
-4
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JENNINGS
Неблагодарные фанаты «Фиорентины»: «Наконец-то избавились от грубияна»
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Артем Русанов
Не дали шанса пацану(
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Тиджани Бабангида
Играть не давали - и это факт
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King_X
Ну действительно жаль, что даже шансов не дали
Было б интересно(
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aleksandrsemizorov
Ну это конечно смешно! Жаль, а человек мог много добиться, но как и бывает, ему этого не надо!🤷‍♂️🥺
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Arty K.
Радуйся, что агенты смогли пропихнуть такой неликвид, как ты, а не ной
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Ветер
Александр, не забивай ты себе голову. Это всé пиндосы и их санкции. Главное в офшорной зоне, им теперь тебя не достать.
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rodger1284
Все-таки засунуть такой неликвид в Европу, чтобы он доил Италию - это, конечно, топ со стороны агентов)
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Валерий Иванов
Я просто не понимаю…. Зачем брать у этого «клоуна рецидивиста», но совсем не футболиста 1000 интервью в год! Писать о том сколько он сделал касаний мяча и прочую чушь!!! Зачем делать вокруг этой неоднозначной фигуры загубившей себя своей ленью и беспутастю какую - то медийную фигуру!!!

Есть отличные, талантливые люди в нашем футболе. Почему не писать об Осенькине (тренере крыльев) по 1000 статей в год и его интервью? Гораздо больше будет полезного для любителей футбола, а вот это пишут для ценителей грязных трусов!
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Spartakus1984
Ну объективно Коко не потянет уровень серии А
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Блуждающий странник
Алессандро Кокорини главная звезда Флоренции. Повезло Фиорентине, что играют в разных турнирах с Арисом. Коко уже готовился жестоко наказывать за неуважение
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haymaker
будто бы взрослеет парень
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Groznyi2024
Ответ jameswowf
Кощунство! Не давать играть великому. Теперь чьи три касания за игру будем считать ?!
8 касаний. Ты очень зря принижаешь заслуги легенды Фиорентины
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Илья Ганин
Ответ jameswowf
Кощунство! Не давать играть великому. Теперь чьи три касания за игру будем считать ?!
В последней его игре в старте в кубке он хорошо себя проявил, на Кипре забивал, теперь в Лиге Европы сыграет
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Groznyi2024
Ответ alexis2020
А мне как то радостно за Кокорина, что тот смог найти свою игру на Кипре
А мне как-то нет, что он похоронил свою в Европе.
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alexis2020
Ответ Groznyi2024
А мне как-то нет, что он похоронил свою в Европе.
Так он в Спартаке особо не заиграл. Поэтому чемпионат Кипра очень хороший вариант в его ситуации.
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