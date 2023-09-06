Мостовой о Кокорине: «Хорошие перспективы для будущего. Работа агентов может преподнести подарок»

Теги Фиорентина серия А Италия Александр Мостовой высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Мостовой допускает, что у Александра Кокорина впереди светлое будущее.

– Думаю, что возвращение в «Арис» – это лучший вариант для Кокорина. По многим показателям для него это очень хорошо. Если в «Фиорентине» не оставляют, в Италии никто не берет, то вернуться туда, где он снова заиграл и был лучшим. Он и сам этому рад.

Здесь возникает вопрос: а почему бы не вернуться в Россию? Но, я думаю, вряд ли. После того, что здесь с ним происходило.

– Если подвести общий итог, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»?

– Большая конкуренция. Плюс итальянский чемпионат. Мы не знаем всех нюансов. Не у всех же получается за границей. У кого-то получается, а у кого-то – нет. Так сложилось.

На Кипре у него получилось. Ясно, что чемпионат там слабее, но все равно, забивать же надо. Все равно все бегают, это в любой стране так.

– Допускаете, что «Арис» станет последним клубом в карьере Кокорина?

– 32 года Кокорину, это хороший возраст. Я думаю, что вряд ли. В сегодняшних реалиях можно хорошо отыграть этот год в «Арисе» и позабивать. Работа агентов может преподнести подарок перед завершением карьеры.

Тем более сейчас многие не смотрят на возраст. Так и должно быть: если ты играешь хорошо, то какая разница, сколько тебе лет?

Можно сказать, что у него сейчас даже хорошие перспективы для будущего. Если он отыграет как в прошлом сезоне, то появится предложение однозначно. На худой конец, он может взять и остаться в «Арисе» еще на три года и будет загорать, купаться и хорошо играть в футбол, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
то чувство, когда Царь сказал все по делу
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
modano23
Царь по-трезвяку базу выдал…)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Умеет же адекватно донести мысль, когда дело не касается Спартака.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Cherchesov
Потерял карьеру. Когда Капелло только приходил казалось что более яркой выйдет карьера и сыграет в топ клубе как Аршавин или Павлюченко. Имеем что имеем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johny111
Вся его карьера это ожидание перспектив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
Дичь какая-то. Александр очень странные вещи говорит в последнее время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Bartez1986
то чувство, когда Царь сказал все по делу
… наконец-то ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий