Мостовой о Кокорине: «Хорошие перспективы для будущего. Работа агентов может преподнести подарок»

Александр Мостовой допускает, что у Александра Кокорина впереди светлое будущее.

– Думаю, что возвращение в « » – это лучший вариант для . По многим показателям для него это очень хорошо. Если в «Фиорентине» не оставляют, в Италии никто не берет, то вернуться туда, где он снова заиграл и был лучшим. Он и сам этому рад.

Здесь возникает вопрос: а почему бы не вернуться в Россию? Но, я думаю, вряд ли. После того, что здесь с ним происходило.

– Если подвести общий итог, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»?

– Большая конкуренция. Плюс итальянский чемпионат. Мы не знаем всех нюансов. Не у всех же получается за границей. У кого-то получается, а у кого-то – нет. Так сложилось.

На Кипре у него получилось. Ясно, что чемпионат там слабее, но все равно, забивать же надо. Все равно все бегают, это в любой стране так.

– Допускаете, что «Арис» станет последним клубом в карьере Кокорина?

– 32 года Кокорину, это хороший возраст. Я думаю, что вряд ли. В сегодняшних реалиях можно хорошо отыграть этот год в «Арисе» и позабивать. Работа агентов может преподнести подарок перед завершением карьеры.

Тем более сейчас многие не смотрят на возраст. Так и должно быть: если ты играешь хорошо, то какая разница, сколько тебе лет?

Можно сказать, что у него сейчас даже хорошие перспективы для будущего. Если он отыграет как в прошлом сезоне, то появится предложение однозначно. На худой конец, он может взять и остаться в «Арисе» еще на три года и будет загорать, купаться и хорошо играть в футбол, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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