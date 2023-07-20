«Динамо» предложило 5 млн евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Бразильцы готовы продать игрока зимой

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Атлетико Минейро Рубенс Диас Футбол

«Динамо» предложило 5 млн евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса.

Речь идет о 70% прав на 22-летнего бразильца, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Клуб из Белу-Оризонти согласен вести переговоры на эту сумму, но хочет, чтобы трансфер состоялся зимой, по окончании сезона в Бразилии. «Динамо» же настаивает, чтобы Рубенс приехал в Россию прямо сейчас.

Статистика игрока – здесь.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Мелковат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий