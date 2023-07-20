«Динамо» предложило 5 млн евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Бразильцы готовы продать игрока зимой

«Динамо» предложило 5 млн евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса.

Речь идет о 70% прав на 22-летнего бразильца, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Клуб из Белу-Оризонти согласен вести переговоры на эту сумму, но хочет, чтобы трансфер состоялся зимой, по окончании сезона в Бразилии. « » же настаивает, чтобы Рубенс приехал в Россию прямо сейчас.

Статистика игрока – здесь.