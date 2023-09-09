Вендел: «Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 30 бразильцев!»
Вендел заявил, что счастлив в «Зените».
Этим летом полузащитник мог перейти во «Фламенго», но стороны не согласовали трансфер.
«Все было нормально, это были такие же переговоры, как и любые другие. Все стороны поговорили и в итоге не пришли к консенсусу. Я всегда говорю, что все стороны должны быть довольны. Если это не так, жизнь продолжается.
Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. В следующее трансферное окно может произойти все, что угодно, я не могу сказать, что хочу того или иного.
Отношения отличные, ко мне здесь очень хорошо относятся. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 30 бразильцев!» – сказал Вендел в интервью Globo.
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«Динамо», Москва - прекрасный город для жизни. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 300 спартанцев!»
демарши ни к чему путному не приведут.
Лучше трёх, но топовых как Малком-Вендел.
P.S. Интересный факт : Динамо купило его за 10 млн. евро, а продало за 12 млн. , тем самым заработав еще.