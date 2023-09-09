Вендел: «Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 30 бразильцев!»

Вендел заявил, что счастлив в «Зените».

Этим летом полузащитник мог перейти во «Фламенго», но стороны не согласовали трансфер.

«Все было нормально, это были такие же переговоры, как и любые другие. Все стороны поговорили и в итоге не пришли к консенсусу. Я всегда говорю, что все стороны должны быть довольны. Если это не так, жизнь продолжается.

Я счастлив в « », Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. В следующее трансферное окно может произойти все, что угодно, я не могу сказать, что хочу того или иного.

Отношения отличные, ко мне здесь очень хорошо относятся. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 30 бразильцев!» – сказал в интервью Globo.

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