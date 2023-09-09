Вендел: «Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 30 бразильцев!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вендел Футбол

Вендел заявил, что счастлив в «Зените».

Этим летом полузащитник мог перейти во «Фламенго», но стороны не согласовали трансфер. 

«Все было нормально, это были такие же переговоры, как и любые другие. Все стороны поговорили и в итоге не пришли к консенсусу. Я всегда говорю, что все стороны должны быть довольны. Если это не так, жизнь продолжается.

Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. В следующее трансферное окно может произойти все, что угодно, я не могу сказать, что хочу того или иного.

Отношения отличные, ко мне здесь очень хорошо относятся. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 30 бразильцев!» – сказал Вендел в интервью Globo. 

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14 комментариев

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We are Arsenal
Сейтаридис: «Я счастлив в
«Динамо», Москва - прекрасный город для жизни. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 300 спартанцев!»
+10
-4
+6
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z3yjyzh29x
И желательно родственников)
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Дмитрий Калибабчук
главное, чтобы ты продолжал держать свой уровень, там и предложения интересные могут появиться.
демарши ни к чему путному не приведут.
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riverman1980
Ответ Vićtor Diaź
Все мы видели как ты «счастлив» и как возвращался из под палки )) Сказочник)
Да мы все видели, как Вендел уничтожил Спартак на Открывашке ))
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Злодей Спб
30 не надо, мы их не прокормим.
Лучше трёх, но топовых как Малком-Вендел.
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We are Arsenal
Ответ dreamstep
Сейтаридис то так сказать и остался ни кем, а вот благодаря Динамо и их больничным койкам Тьяго Силва стал одним из лучших ЦЗ в мире!
Сейтаридис уже был кем-то на момент прихода. Чемпион Европы и основной игрок на Евро. Плюс не забывай, что он после Динамо в Атлетико успел попылить, а до в Порту.

P.S. Интересный факт : Динамо купило его за 10 млн. евро, а продало за 12 млн. , тем самым заработав еще.
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Гамарджоба Генацвале
Так и будет в плане бразильцев.
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Fazy10
бразикам главное чтобы платили хорошо
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Дмитрий9779
Вендел топ.
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2vdhrvmmzf
Месяц назад это было очень заметно, когда пропустил все сборы и старт сезона сидя в Бразилии)
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Recreated
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dreamstep
Ответ We are Arsenal
Сейтаридис: «Я счастлив в «Динамо», Москва - прекрасный город для жизни. Если бы все зависело от меня, клуб бы подписал еще 300 спартанцев!»
Сейтаридис то так сказать и остался ни кем, а вот благодаря Динамо и их больничным койкам Тьяго Силва стал одним из лучших ЦЗ в мире!
0
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