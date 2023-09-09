Каррера о том, что «Спартак» в РПЛ не обыгрывает «Зенит» с 2017-го: «Он может бороться на равных, но бывают непредсказуемые моменты. Если играть как в начале сезона, шансы есть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Массимо Каррера Вильмар Барриос Вендел Футбол

Массимо Каррера прокомментировал серию «Спартака» без побед над «Зенитом».

– Последнюю победу над «Зенитом» в РПЛ «Спартак» одержал под вашим руководством, когда вы выиграли 3:1. Вас удивляет такая статистика?

– Я думаю, что «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом», но порой в футболе есть непредсказуемые моменты, и нельзя предугадать, кто будет победителем на бумаге в том или ином матче.

– Может ли нынешний «Спартак» бороться с «Зенитом»?

– Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу.

– Почему, на ваш взгляд, началась вот эта серия чемпионств петербуржцев – и «Спартак» никак не может ее прервать?

– Надо отдать должное «Зениту». Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где-то петербуржцы больше постарались и лучше себя проявили.

– Есть мнение, что пока в «Зените» играют Вендел и Барриос, с ним сложно соперничать. Это лучшие игроки в РПЛ?

– Так как я конкретно не слежу за российским чемпионатом, мне немного сложно давать оценки. Я отслеживаю результаты «Спартака», а до других команд мне особо нет дела, – сказал бывший тренер «Спартака».

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11 комментариев

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Owen_the_Simple
"Почему, на ваш взгляд, началась вот эта серия чемпионств петербуржцев – и «Спартак» никак не может ее прервать?"

Классика отечественной спортивной журналистики. У Спартака 1(одно) золото за 22 года. Почему он должен прерывать гегемонию Зенита?
+19
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Виктор
Ответ Owen_the_Simple
"Почему, на ваш взгляд, началась вот эта серия чемпионств петербуржцев – и «Спартак» никак не может ее прервать?" Классика отечественной спортивной журналистики. У Спартака 1(одно) золото за 22 года. Почему он должен прерывать гегемонию Зенита?
Да и то, чемпионство было подарочное. Вся страна в курсе.
+15
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Злодей Спб
Пять чемпионств подряд?

Все московские эксперты в курсе, что там акция была "три по цене двух", плюс подарочные баллы Зенит списал с карты.
+6
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Owen_the_Simple
- Помните пятёру от лентяя Манчини?
- Си!
- Больно было?
- Мольто!
+5
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S. A.
Хочется спросить, как Спартак играл в начале сезона? Жался к воротам во втором тайме против Балтики? Да и вообще, Массимо не мешало бы посмотреть, с кем были те великие 3 игры.
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Честный контроль
Просто у Симоняна юбилеи не так часто.
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Groznyi2024
Конечно есть, если в футболках Зенита выйдет состав Оренбурга или Балтики. Балтика вон даже уже футболки с Клаудиньо напечатала)
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Виктор
Спартак не может прервать? В РПЛ 16 клубов и Спартак далеко не лучший из них. Можно вспомнить, как в том же сезоне Зенит нагнул Спартак.
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The Sun
в первых матчах сезона и играли против низов таблицы
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KOTOV71
Было : " ..вот ушёл Малком ,и Всё, сейчас Зенит сдуется.." , стало : " .. пока Вендел и Барриос в Зените,с ними сложно соперничать.. "
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Ленид Вилькин
Но непредсказуемые моменты с зенитом увы стали предсказуемыми....
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