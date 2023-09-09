Каррера о том, что «Спартак» в РПЛ не обыгрывает «Зенит» с 2017-го: «Он может бороться на равных, но бывают непредсказуемые моменты. Если играть как в начале сезона, шансы есть»
Массимо Каррера прокомментировал серию «Спартака» без побед над «Зенитом».
– Последнюю победу над «Зенитом» в РПЛ «Спартак» одержал под вашим руководством, когда вы выиграли 3:1. Вас удивляет такая статистика?
– Я думаю, что «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом», но порой в футболе есть непредсказуемые моменты, и нельзя предугадать, кто будет победителем на бумаге в том или ином матче.
– Может ли нынешний «Спартак» бороться с «Зенитом»?
– Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу.
– Почему, на ваш взгляд, началась вот эта серия чемпионств петербуржцев – и «Спартак» никак не может ее прервать?
– Надо отдать должное «Зениту». Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где-то петербуржцы больше постарались и лучше себя проявили.
– Есть мнение, что пока в «Зените» играют Вендел и Барриос, с ним сложно соперничать. Это лучшие игроки в РПЛ?
– Так как я конкретно не слежу за российским чемпионатом, мне немного сложно давать оценки. Я отслеживаю результаты «Спартака», а до других команд мне особо нет дела, – сказал бывший тренер «Спартака».
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Классика отечественной спортивной журналистики. У Спартака 1(одно) золото за 22 года. Почему он должен прерывать гегемонию Зенита?
Все московские эксперты в курсе, что там акция была "три по цене двух", плюс подарочные баллы Зенит списал с карты.
- Си!
- Больно было?
- Мольто!