Каррера о том, что «Спартак» в РПЛ не обыгрывает «Зенит» с 2017-го: «Он может бороться на равных, но бывают непредсказуемые моменты. Если играть как в начале сезона, шансы есть»

Массимо Каррера прокомментировал серию «Спартака» без побед над «Зенитом».

– Последнюю победу над « » в РПЛ « » одержал под вашим руководством, когда вы выиграли 3:1. Вас удивляет такая статистика?

– Я думаю, что «Спартак» может на равных бороться с « », но порой в футболе есть непредсказуемые моменты, и нельзя предугадать, кто будет победителем на бумаге в том или ином матче.

– Может ли нынешний « » бороться с «Зенитом»?

– Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу.

– Почему, на ваш взгляд, началась вот эта серия чемпионств петербуржцев – и «Спартак» никак не может ее прервать?

– Надо отдать должное «Зениту». Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где-то петербуржцы больше постарались и лучше себя проявили.

– Есть мнение, что пока в «Зените» играют и , с ним сложно соперничать. Это лучшие игроки в ?

– Так как я конкретно не слежу за российским чемпионатом, мне немного сложно давать оценки. Я отслеживаю результаты «Спартака», а до других команд мне особо нет дела, – сказал бывший тренер «Спартака».

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