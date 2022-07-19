Робсон о российском паспорте: «Мне хотелось играть за сборную России. Такие разговоры были, но документы не запрашивали»

Экс-игрок «Спартака» Робсон рассказал, почему не получил российское гражданство.

– Вы могли получить российское гражданство. Почему не вышло?

– Такие разговоры были. Наверное, хотели, чтобы я мог играть за сборную России. Но я был удивлен обсуждениям паспорта, потому что у меня даже не запрашивали никакие документы.

– Не жалеете?

– Мне хотелось играть за сборную России. И уверен, что, если бы у меня был паспорт, было бы меньше бытовых проблем.

– Каких именно?

– «Спартак» часто путешествовал на еврокубковые матчи.

У россиян никогда не было проблем на паспортном контроле, а иностранцам всегда задавали вопросы в интервью Sports.ru.

Поговорили с любимым Робсоном: хотел играть за сборную России, отвечал за семечки в «Спартаке», ждет звонка от Путина