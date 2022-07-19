Робсон: «Раньше в России был расизм – взгляды, желание ударить. Сейчас ситуация совсем другая, насколько вижу»

Робсон вспомнил, почему ушел из , и рассказал о случаях расизма в России.

– Я уходил из клуба по нескольким причинам. Во-первых, мне хотелось сменить обстановку. Во-вторых, условия в Японии были лучше, чем в «Спартаке». В-третьих, тренер , наверное, это делал непреднамеренно, но любил говорить, что в клубе образовалась «африканская мафия». Африканец там был один, но все равно. Всем нам, темнокожим игрокам, это не очень нравилось. Пусть это было в форме шутки, но действовало на подсознание.

– Почему Грозный так делал?

– Не знаю. До него такого никогда не было. Сейчас ситуация в России, насколько я вижу, совсем другая. Раньше были проявления расизма.

– Например?

– Слышал, что, когда ЦСКА играл в Москве, темнокожие боялись выходить на улицу, чтобы не попасть под буйных фанатов.

– С вами такого не было?

– Было. Но не с болельщиками. Чувствовал такое отношение на улице. Единичные случаи.

– Что за случаи? Косые взгляды и неприятные вопросы?

– Взгляды, да. Мне кажется, даже мысли и желание ударить, – сказал бывший футболист в интервью .

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