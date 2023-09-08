Александр Кокорин: «Арис» – симпатичный и понятный для меня проект. Хочется сыграть в ЛЕ, посоперничать с топ-клубами»

Александр Кокорин высказался о переходе в «Арис» на правах аренды.

«С « » постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича [Шпилевского] с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями.

Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определенности не было. Можно сказать, все решилось в последние часы, с истечением срока заявок в , когда ждать было нельзя.

«Арис» – симпатичный и понятный для меня проект. Идет постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион.

Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами», – сказал Кокорин.

Напомним, выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды и стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Права на форварда принадлежат «Фиорентине».

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