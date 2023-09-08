Александр Кокорин: «Арис» – симпатичный и понятный для меня проект. Хочется сыграть в ЛЕ, посоперничать с топ-клубами»

Теги Фиорентина Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Александр Кокорин высказался о переходе в «Арис» на правах аренды.

«С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича [Шпилевского] с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями.

Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определенности не было. Можно сказать, все решилось в последние часы, с истечением срока заявок в Лигу Европы, когда ждать было нельзя.

«Арис» – симпатичный и понятный для меня проект. Идет постоянное усиление команды и интенсивная работа с болельщиками. Даже после чемпионства усилили три-четыре позиции, потому что есть амбиции в еврокубках и собрать полный стадион.

Конечно, мне очень хочется сыграть в Лиге Европы, посоперничать с топ-клубами», – сказал Кокорин.

Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды и стал лучшим игроком чемпионата Кипра. Права на форварда принадлежат «Фиорентине».

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7 комментариев

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Сергей48
Отличный вариант. Солнце, море… что ещё нужно в 32 года👌😁
+4
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей48
Отличный вариант. Солнце, море… что ещё нужно в 32 года👌😁
Денег валом , играй в наслаждение
+1
0
+1
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Алексей Ненахов
Удачи легенда !
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Огюст
Саша забивай больше победных мячей в чемпионате соперникам и твоя мечта возможно сбудется !
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Евгений Семенченко
ну если хочет посоперничать то значит Шурик покорит Лигу Европы )))
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red hikkikomori
Очень хочется сыграть в ЛЕ и посоперничать с топ клубами, значит ждём нашу Барсу в ЛЕ :)
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ArnoNeputevy
В ИК-4 был тоже симпатичный проект.
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