«Кокорин – великий футболист необыкновенного таланта, но в последние годы все его уничтожают. Дайте ему шанс, перестаньте гнобить». Колыванов о форварде

Теги Игорь Колыванов высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Игорь Колыванов назвал Александра Кокорина великим футболистом.

«Для меня Кокорин – великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодежную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает все для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости.

Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», – сказал бывший игрок «Динамо», ныне тренирующий ивановский «Текстильщик».

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58 комментариев

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Жил был пес
Король андалов и первых людей
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Человек1991
У Алессандро Кокоринальти есть шанс попылить в Лиге Европы с Арисом ) и если Арис займёт третье место в группе, то выйдет в плэй офф Лиги Конференций , вот там Коко может и поквитаться с Фиорентиной Итальяно . ))
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Peter Parker
Прям великий? Если с тезисом о растраченном таланте, более менее согласны все, то с величием Колыванов явно погорячился. Думаю, что даже сам Кокорин и его самые преданные фанаты (кто это?), не считают Саню великим
К тому же, вроде бы его никто и не уничтожает. Максимум, грубовато высмеивают.
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Колено решфорда
Ответ Жил был пес
Король андалов и первых людей
Александр из дома Кокориных, непосадимый, первый своего имени, хан Махачкалы, герцог Флоренции, король андалов и первых людей, кхал великого игристого моря, разрушитель стульев, отец Геликов. На колени!
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Великий Алонсо
Человека который называет Кокорина великим футболистом я бы вообще тренером на назначал, даже в любительский клуб, сочуствую болелам Текстильщика. Назвать Кокорина великим футболистом это клиника
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Барберис
Ответ Ебздрогыч
Марадона, Пеле, Месси - этих великих тоже гнобили, что уж говорить о Кокорине....
Марадону, Пеле, Роналду.
Эту версию тоже опубликуйте.
Немедленно.
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<CRISTIANO>
Ответ Колено решфорда
Александр из дома Кокориных, непосадимый, первый своего имени, хан Махачкалы, герцог Флоренции, король андалов и первых людей, кхал великого игристого моря, разрушитель стульев, отец Геликов. На колени!
Непосадимый - это сильно, но только ведь он посадимый же?!
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Алексей Полиенков
Да кто его уничтожает? Наоборот, последний год его хвалят за хорошую игру на Кипре. И по интервью Нобелю с Кержековым все его адекватным называли.
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pq
Ответ pq
зря вы так. я лично считаю Кокорина одним из величайших футболистов в истории. И не только футболистов
и не только в истории
+3
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Иван Жилин
Насчет таланта сложно поспорить. С величием хуже
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UncleRodya
Ответ Великий Алонсо
Человека который называет Кокорина великим футболистом я бы вообще тренером на назначал, даже в любительский клуб, сочуствую болелам Текстильщика. Назвать Кокорина великим футболистом это клиника
Манчини называл его одним из лучших в России и что он мог играть в Реале. Получается, Манчини тоже не тренер?
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Shock In
Да давали уже шанс - в итоге ничего хорошего, лишь стул сломанный
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Mr. Voronoi
Ответ Peter Parker
Прям великий? Если с тезисом о растраченном таланте, более менее согласны все, то с величием Колыванов явно погорячился. Думаю, что даже сам Кокорин и его самые преданные фанаты (кто это?), не считают Саню великим К тому же, вроде бы его никто и не уничтожает. Максимум, грубовато высмеивают.
Его солнечный брат считает Саню великим)
+2
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pq
Ответ Peter Parker
Прям великий? Если с тезисом о растраченном таланте, более менее согласны все, то с величием Колыванов явно погорячился. Думаю, что даже сам Кокорин и его самые преданные фанаты (кто это?), не считают Саню великим К тому же, вроде бы его никто и не уничтожает. Максимум, грубовато высмеивают.
зря вы так. я лично считаю Кокорина одним из величайших футболистов в истории. И не только футболистов
+2
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Ковид 07.10.52
О великом сказал великий....
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Алексей Петров
Ну конечно формулировка "Великий футболист необыкновенного таланта" ахаххахахах явно перебор🤣🤣🤣
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Dizzod
Ответ <CRISTIANO>
Непосадимый - это сильно, но только ведь он посадимый же?!
всевыврете. это не его посадили, а тюрьму вокруг него построили.
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Olimjon Nazarov
Мамаев: да, мы оба великие футболисти с необыкновенными талантами. Например: мы можем бухать и пить 500 бутылок шампанского за 250 тысяч€, а завтра всё равно будем играть в стартовом составе
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PIT-BUL
Колыванов не дождался пятницы и накатил
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catcher69
да что там великий...ВЕЛИЧАЙШИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Белый пеле !!!!!!!!!!!!!!!!!
а мамаев гарринша !!!!!!!!!!!!!!!!
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KMR
Ответ Francesc Fàbregas
после прочтения заголовка появляетя флэшбек со смеющимся Жириновским
В бане с малолетками
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Ростов-на-Дону
Саня - халтурщик. Бабло на поляне не отрабатывал никогда.
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Дима Зезуль
Талант Кокорина как НЛО, все слышали но никто не видел
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OldRedWhite
Ответ Злобный Конь
Забери его к себе,вот и посмотрим. А пока он талантлив только бабки получать .
Какой Вы злобный , Конь ! ))
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majestic1980
Интересно, а этот великий футболист необыкновенного таланта, о котором говорит Колыванов, с ним в одной комнате?
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