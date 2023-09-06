Игорь Колыванов назвал Александра Кокорина великим футболистом.

«Для меня – великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодежную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает все для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости.

Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», – сказал бывший игрок «Динамо», ныне тренирующий ивановский «Текстильщик».

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