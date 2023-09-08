Денисов об 1:1 с Египтом: «Это были одни из самых тяжелых условий. Возможно, они более адаптированы к такой погоде»

Даниил Денисов высказался о ничьей сборной России с Египтом (1:1).

— Это были самые тяжелые условия игры?

— Не вспомню все, но это были одни из самых тяжелых условий. При этом соперник тоже был в таких же условиях. Возможно, они более адаптированы к такой погоде.

Во втором тайме больше получалось. Лучше выходили из обороны. Было больше качественных атак, плюс, наверное, больше работал прессинг. Но в первом тайме тоже были хорошие моменты.

— Тяжело было настроиться на олимпийскую сборную Египта? Все-таки не совсем официальный матч.

— Нет. У меня не было проблем, думаю, у других тоже. Ты играешь со сборной, неважно, кто против тебя играет.

— Сильно ли требования спартаковские отличаются от требований Карпина?

— Требования отличаются. Совершенно разные тренерские штабы, подходы. Нужно адаптироваться к нынешним требованиям, — сказал хавбек сборной России.

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