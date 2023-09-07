Мостовой о матче России с Египтом: «Печально, чудовищно и просто неважно. Я запутался, кто играет с кем»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой Советский спорт товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

Александр Мостовой раскритиковал выступление России в матче с Египтом (1:1).

«Выглядело печально, чудовищно и просто неважно. Я уже запутался, кто играет с кем, из-за того, сколько вызвали человек.

Если бы мне кто-то сказал до игры, что наши будут играть с олимпийской сборной Египта, я бы сказал, что, разумеется, выиграем, без вопросов. Но нужно учитывать, что у нас тоже была не основа, хотя в нынешней ситуации вообще не разберешь, где она эта основа.

Так что могу посоветовать всем не придавать особого внимания этой игре, вот и все», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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9 комментариев

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Ответ Гамарджоба Генацвале
Прямо перечислили реакции на интервью Мостового последних лет 10.
или на тренерскую деятельность Карпина... за тот же период
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.ru
Мостовой о матче России с Египтом: Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, ущербно...
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Andreir888
На безрыбье, как говорится, и это...зрелище
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Amroyan
Мостовой о тренерской лицензии: просто неважно
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Amroyan
вот он, человек футбола! не дай Бог ему стать тренером, запутается, какая из команд его) Тед Лассо отечественного розлива!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ .ru
Мостовой о матче России с Египтом: Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, ущербно...
Прямо перечислили реакции на интервью Мостового последних лет 10.
+1
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