Мостовой о матче России с Египтом: «Печально, чудовищно и просто неважно. Я запутался, кто играет с кем»

Александр Мостовой раскритиковал выступление России в матче с Египтом (1:1).

«Выглядело печально, чудовищно и просто неважно. Я уже запутался, кто играет с кем, из-за того, сколько вызвали человек.

Если бы мне кто-то сказал до игры, что наши будут играть с олимпийской сборной Египта, я бы сказал, что, разумеется, выиграем, без вопросов. Но нужно учитывать, что у нас тоже была не основа, хотя в нынешней ситуации вообще не разберешь, где она эта основа.

Так что могу посоветовать всем не придавать особого внимания этой игре, вот и все», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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