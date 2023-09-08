Хлусевич об 1:1 с Египтом: «Следующий матч мы должны провести сильнее»

Даниил Хлусевич оценил ничью сборной России с Египтом (1:1) в товарищеском матче.

– Вы сегодня вывели команду с капитанской повязкой. Какие чувства были, когда узнали, что будете капитаном сборной России?

– Узнал уже непосредственно в раздевалке. Это большая честь – выйти с капитанской повязкой. Большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Я очень благодарен и счастлив. Почувствовал гордость.

Волнения не было, только уверенность, что надо было помочь ребятам, которые впервые приехали в сборную, и как-то помочь адаптироваться.

– На сборе сейчас очень много футболистов. В самолёте в Каир показалось, что многие новички стесняются. Видели ли вы это? И пытались ли как-то помочь им раскрепоститься?

– Со всеми понемножку пообщались, разговаривали, смеялись и шутили. Поэтому еще до капитанской повязки старался помочь ребятам немного адаптироваться.

– Что можете сказать о сегодняшней игре?

– Знали, что будет тяжело, понимали это. Погода влияет в любом случае, тем более мы приехали совсем из другой погоды. Мы не делаем на это скидку, просто этот фактор усложнил игру. Во втором тайме стало намного легче. Думаю, по игре это ощущалось и было видно.

– Наша команда забрала инициативу со старта, но после пропущенного гола отдала ее. Как это ощущалось на поле?

– Первые 10-15 минут достаточно хорошо действовали, потом немного подсели. У соперника было два момента, один из них они использовали.

– Впереди второй матч с Египтом. Какой главный вывод можно сделать из первой игры, чтобы победить?

– Нужно немного спокойнее и увереннее отнестись к матчу. Думаю, мы еще проведем несколько тренировок и это пойдет нам на пользу. Мы узнаем еще больше требований, которые Валерий Георгиевич [Карпин] нам предъявляет. Думаю, следующий матч мы должны провести сильнее, – сказал защитник сборной России.

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