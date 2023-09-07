Глава «Телеспорта» о правах на Евро: «У Okko есть нарушения. Когда их группа на «Чемпионате» ставила хайлайты с Олимпиады, мы просили выплаты и слышали: «Знаешь, кто мы?» С тех пор на партнерстве крест»

Петр Макаренко прокомментировал разногласия между Okko и «Телеспортом».

– Расскажите о том, как обстоит ситуация с продажей прав показа матчей квалификации Евро-24 «Матч ТВ» со стороны генерального директора «Телеспорта».

– Со стороны Okko есть ряд нарушений, о которых мы предупредили их. Это не случилось вчера, это было давно.

Первое, люди с Okko изрядно задерживают документацию, в том числе необходимую для получения разрешения на вещание, нужное для них самих. В сегодняшних условиях это все приходится согласовывать с первоначальным правообладателем.

Okko ведет себя по-чиновничьи. Допустим, мы пишем им письмо от 10-го числа, ответа нет. Мы пишем повторное письмо 25-го числа с просьбой ответить, и 26-го приходит ответ. Создается ощущение, что люди отвечают за один день, но на самом деле проходит месяц с изначального запроса.

Второе. Мы отдавали права показа на Okko. Мы их не отдавали на «Чемпионат» или «Рамблер». На каком основании Okko расшвыривает показ на платформы третьих, пятых и седьмых лиц, я не знаю. В нашей практике такое не принято.

Мы сами в состоянии продать права показа третьим лицам, для этого посредник нам не нужен. С юридической точки зрения российского законодательства эти платформы аффилированы за счет того, что господин Шишкин является где-то директором, где-то акционером и так далее. После того как они провели реструктуризацию, отчет о которой они сами нам прислали, Okko, «Чемпионат» и «Рамблер» не являются одной группой.

Мы заключаем контракт с группой, это не значит, что если купить канал после заключения сделки, то можно реализовывать права на показ и там.

– Ретрансляция на « » и «Рамблер» как-то объяснялась со стороны Okko?

– Они пишут, что они аффилированы через руководителя. Мы предупреждали их, что нас это не устраивает.

Более того, у нас есть история отношений со всей этой группой. Самый вопиющий случай был во время Олимпийских игр в Пекине. Они у нас запросили возможность показывать хайлайты ОИ, мы дали добро, исходя из нормальных рабочих отношений в прошлом.

Условием с нашей стороны было, что Okko должны покрыть половину всех технических костов. Увидев объем этих костов, они отказались. Через неделю наша группа контроля увидела, что на «Чемпионате» выходят хайлайты с Олимпиады. Мы вышли к ним с вопросом о выплатах, в ответ услышав: «Да ладно, чего ты. И что ты, пойдешь в Роскомнадзор? Думаешь, нас заблокируют? Знаешь, кто мы?» Вот такая история взаимоотношений.

Мы запрашивали документы, на основании чего были показаны эти хайлайты. В ответ было сказано, что они не обязаны показывать документы, а по всем вопросам можете обращаться в суд.

Медийное сообщество в основном усеяно людьми, которые работают здесь давно. Между ними складываются рабочие, нормальные взаимоотношения. Товарищи с Okko из этой истории активно выпадают.

Со многими холдингами мы на постоянной основе проводим переговоры по крупным спортивным турнирам, бывает, что контракты мы подписываем после события. Но никогда в жизни ни одна сторона не устраивала ничего подобного, что сделали Okko.

Если мы договорились – мы держим слово. История с Олимпиадой для меня поставила крест на потенциальном партнерстве с этой группой, – заявил генеральный директор «Телеспорт Груп».

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