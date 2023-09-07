Глава «Телеспорта» о правах на Евро: «У Okko есть нарушения. Когда их группа на «Чемпионате» ставила хайлайты с Олимпиады, мы просили выплаты и слышали: «Знаешь, кто мы?» С тех пор на партнерстве крест»

Теги Петр Макаренко бизнес телевидение Олимпиада-2022 Матч ТВ Чемпионат.com Okko Телеспорт Евро-2024 Футбол

Петр Макаренко прокомментировал разногласия между Okko и «Телеспортом».

– Расскажите о том, как обстоит ситуация с продажей прав показа матчей квалификации Евро-24 «Матч ТВ» со стороны генерального директора «Телеспорта».

– Со стороны Okko есть ряд нарушений, о которых мы предупредили их. Это не случилось вчера, это было давно.

Первое, люди с Okko изрядно задерживают документацию, в том числе необходимую для получения разрешения на вещание, нужное для них самих. В сегодняшних условиях это все приходится согласовывать с первоначальным правообладателем.

Okko ведет себя по-чиновничьи. Допустим, мы пишем им письмо от 10-го числа, ответа нет. Мы пишем повторное письмо 25-го числа с просьбой ответить, и 26-го приходит ответ. Создается ощущение, что люди отвечают за один день, но на самом деле проходит месяц с изначального запроса.

Второе. Мы отдавали права показа на Okko. Мы их не отдавали на «Чемпионат» или «Рамблер». На каком основании Okko расшвыривает показ на платформы третьих, пятых и седьмых лиц, я не знаю. В нашей практике такое не принято.

Мы сами в состоянии продать права показа третьим лицам, для этого посредник нам не нужен. С юридической точки зрения российского законодательства эти платформы аффилированы за счет того, что господин Шишкин является где-то директором, где-то акционером и так далее. После того как они провели реструктуризацию, отчет о которой они сами нам прислали, Okko, «Чемпионат» и «Рамблер» не являются одной группой.

Мы заключаем контракт с группой, это не значит, что если купить канал после заключения сделки, то можно реализовывать права на показ и там.

– Ретрансляция на «Чемпионат» и «Рамблер» как-то объяснялась со стороны Okko?

– Они пишут, что они аффилированы через руководителя. Мы предупреждали их, что нас это не устраивает.

Более того, у нас есть история отношений со всей этой группой. Самый вопиющий случай был во время Олимпийских игр в Пекине. Они у нас запросили возможность показывать хайлайты ОИ, мы дали добро, исходя из нормальных рабочих отношений в прошлом.

Условием с нашей стороны было, что Okko должны покрыть половину всех технических костов. Увидев объем этих костов, они отказались. Через неделю наша группа контроля увидела, что на «Чемпионате» выходят хайлайты с Олимпиады. Мы вышли к ним с вопросом о выплатах, в ответ услышав: «Да ладно, чего ты. И что ты, пойдешь в Роскомнадзор? Думаешь, нас заблокируют? Знаешь, кто мы?» Вот такая история взаимоотношений.

Мы запрашивали документы, на основании чего были показаны эти хайлайты. В ответ было сказано, что они не обязаны показывать документы, а по всем вопросам можете обращаться в суд.

Медийное сообщество в основном усеяно людьми, которые работают здесь давно. Между ними складываются рабочие, нормальные взаимоотношения. Товарищи с Okko из этой истории активно выпадают.

Со многими холдингами мы на постоянной основе проводим переговоры по крупным спортивным турнирам, бывает, что контракты мы подписываем после события. Но никогда в жизни ни одна сторона не устраивала ничего подобного, что сделали Okko.

Если мы договорились – мы держим слово. История с Олимпиадой для меня поставила крест на потенциальном партнерстве с этой группой, – заявил генеральный директор «Телеспорт Груп».

Скандал: Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже прав Евро-2024 «Матч ТВ»

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34 комментария

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Артём Никулин
Так вроде Окко получил права на показ матчей УЕФА аккурат к лету 2022го, т.е. уже через длительное время после Олимпиады. Так почему они продали им права, если после Олимпиады зареклись не работать с ними?
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<~Inter~>
Весело смотрится когда между собой грызутся. Прям хотелось бы увидеть суд между Газпромом(МатчТВ) и Сбером(ОККО)
+17
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+17
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Александр Васильев
поссорилась гадюка с жабой?)))
Болелам-то какая разница до ваших разборок?
я и через впн посмотрю любой матч, но разберитесь уже Вайнштейн с Рубенштейном)))
+19
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+16
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Leon Betov
ОККО неплохой сервис, но многие топят за него чисто из-за хейта к Матч ТВ
+14
-4
+10
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Сергей Ефимов
Вообще тут какая-то бытовуха описана, ничего толком о том почему они повторно продали права матчу. Деньги ОККО они получается вернут ?
Мне кажется он налил воды просто, чтобы не отвечать на вопросы.
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Александр Васильев
Ответ <~Inter~>
Весело смотрится когда между собой грызутся. Прям хотелось бы увидеть суд между Газпромом(МатчТВ) и Сбером(ОККО)
Миллер против Грефа?
немец победит))))
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flash166
Так а почему матчу отдали трансляцию? Потому что они на письма не отвечали? Вот это нарушение конечно
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Вадим Chemic
не увидел объяснения по существу в итоге, просто жалобы
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Ivchev
Ответ Сергей Ефимов
Вообще тут какая-то бытовуха описана, ничего толком о том почему они повторно продали права матчу. Деньги ОККО они получается вернут ? Мне кажется он налил воды просто, чтобы не отвечать на вопросы.
Так и есть. Все говорит на каком основании они что-то там на Чемпионате выложили.
А на каком основании они продали повторно УЖЕ ПРОДАННЫЕ права, ни слова.
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Александр Васильев
Ответ <~Inter~>
Весело смотрится когда между собой грызутся. Прям хотелось бы увидеть суд между Газпромом(МатчТВ) и Сбером(ОККО)
ну вот кто такой Греф?
это же птичка, чирикающая под хозяина и не более.
его другана на Литейном пристрелили и он дал обещание на могиле, что найдёт и накажет, ну и???
и кто такой МИЛЛЕР!!!!
щёлчок пальцем и Грефа сдует с горизонта!!
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Ковид 07.10.52
Кругом бардак...законы такие, что можно ими крутить по понятиям...
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cmorblr
Ну как минимум за наличие и комментарии матчей Стогниенко, Okko надо автоматически забанить
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Сергей Ефимов
Ответ Ivchev
Так и есть. Все говорит на каком основании они что-то там на Чемпионате выложили. А на каком основании они продали повторно УЖЕ ПРОДАННЫЕ права, ни слова.
Вероятно потому что ответить нечего.
А то развел какую-то историю про то что долго ему на письмо отвечали…
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AlexZhano__
Ответ Leon Betov
ОККО неплохой сервис, но многие топят за него чисто из-за хейта к Матч ТВ
Окко был бы в плюсе имей они свой телеканал или даже несколько. А так по сути менее продвинутые зрители остаются вообще без футбола, когда трансляции чисто в интернете, да ещё и платные.
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falkao2013
Ответ человек-муравей человек-физрук
окко пусть сделает чтобы трансляция 50 fps не фризила
Была такая проблема недели две назад и потом пропала.
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Михо
Окко ведет себя по чиновничьи, вот Матч совсем другое дело😃
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.ru
лучшая защита это нападение... всё логично
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человек-муравей человек-физрук
окко пусть сделает чтобы трансляция 50 fps не фризила
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Pelerin
Ответ Leon Betov
ОККО неплохой сервис, но многие топят за него чисто из-за хейта к Матч ТВ
Абсолютно заслуженного хейта
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temra
Ответ Александр Васильев
Миллер против Грефа? немец победит))))
сбер победит очевидно
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Андрей Лавров
Ответ <~Inter~>
Весело смотрится когда между собой грызутся. Прям хотелось бы увидеть суд между Газпромом(МатчТВ) и Сбером(ОККО)
Сбер вроде продал Окко, хотя могу и ошибаться
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Pelerin
Ответ Александр Васильев
Миллер против Грефа? немец победит))))
Учитывая, что из них немец как раз Греф, ты прав)
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Александр Васильев
Ответ Pelerin
Учитывая, что из них немец как раз Греф, ты прав)
так где ответка Грефа, сдулся?))
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Ivchev
Ответ cmorblr
Ну как минимум за наличие и комментарии матчей Стогниенко, Okko надо автоматически забанить
Тут не принято Стогниенко критиковать, он по 12 летней памяти "один из лучших комментаторов", хотя все эти 12 лет деградирует.
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Dizzod
от оно чо
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