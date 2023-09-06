Леонардо о том, что «ПСЖ» не выигрывал ЛЧ: «Сити» смог после 15 лет попыток. У «Реала», «Милана» или «МЮ» все происходит естественно, если они в норме, попасть в эту элитную группу трудно»

Теги Бавария ПСЖ Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Леонардо Футбол

Леонардо оценил шансы «ПСЖ» впервые завоевать Лигу чемпионов.

«Послушайте, выиграть Лигу чемпионов непросто. «Манчестер Сити» выиграл ее после 15 лет попыток. Для этого многое должно сложиться – для таких команд, как «Реал», «Милан» и «Манчестер Юнайтед», все происходит естественным образом, если они в хорошем или в нормальном состоянии. В эти клубы хотят перейти игроки, о них хочет говорить пресса. Количество болельщиков бесконечно больше, чем у других клубов. Традиции этих стадионов бесконечно превосходят традиции других клубов. Все это уже создано, оно существует, это устоявшаяся вещь.

Попасть в эту элитную группу уже трудно. Конечно, тот факт, что вы ее не выигрывали – как свинцовый шар, привязанный к лодыжке. Но «ПСЖ» уже в числе претендентов на победу. У клуба будут лучшие и худшие времена, они проиграли «Баварии» в финале со счетом 0:1, попав в перекладину, а затем дошли до полуфинала и проиграли «Манчестер Сити». Рано или поздно это произойдет», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ».

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40 комментариев

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Нефанатик
Ответ Cruel Snake
У «Милана»?
Странно что тебя удивил Милан, который 7 раз брал ЛЧ, в не МЮ который выиграл только 3 раза и в последний раз на следующий сезон после Милана. Это к тому, что оба клуба давно уже не брали титул ЛЧ.
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itemme
Ответ Cruel Snake
У «Милана»?
Ну да, в чем вопрос?
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Kemal Gul
Ответ QWertY
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Круто, конечно, что целых 2 раза МЮ выходил в финал после этого, только в последний раз это было 12 лет назад. И с тех пор, пока Милан "покорял середину таблицы сериала", живя на гроши, МЮ, потратив больше миллиарда и имея худший трансерный баланс в Европе, сумел покорить лишь ЛЕ
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Cruel Snake
У «Милана»?
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Алексей Гусев
Ответ Darren&K
Ребята болейте за МС ПСЖ за Амкар или Ахмат какая разница. Только не надо сравнивать клубы типа Милана Реала Баварии Барсы Ливерпуля Интера и др которые уже даже не клубы а целые эпохи с исскуственными клубами которые появились только благодаря мешкам с нефтедоллларами, не будь их ничего бы не было. Это как сравнивать водохранилище и озеро
а Миланы, Ювентусы, Ливерпули и т.д. появлялись на пустом месте? Бабла никогда не вливали??
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Sergey Kuznetsov
чтобы взять ЛЧ у ПСЖ есть еще 3 года, иначе ОАЭ круче Катара
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Kemal Gul
Ответ Cruel Snake
У «Милана»?
У МЮ??
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Нефанатик
МЮ и Милан уже порядком надоели своими победами в ЛЧ. Хочется разнообразия.
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DimaBayern
Ответ Нефанатик
МЮ и Милан уже порядком надоели своими победами в ЛЧ. Хочется разнообразия.
Да, поэтому в ЛЧ хочется побед от клубов таких стран, как Франция, Бельгия, Швейцария, Украина, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Хорватия.

Ланс, Лилль, Монако, ПСЖ, Брюгге, Андерлехт, Гент, Генк, Динамо Киев, Шахтёр Донецк, Цюрих, Базель, Гётеборг, Унион, Вердер, Гладбах, Слован Братислава, Виктория Пльзень, Динамо Загреб, Хайдук.
Разнообразие то что надо, я считаю.

Или это всё-таки другое?
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Dragnil
Ответ Yunus Dagalaev
оаэ ? привет тут Абу -Даби и тд
А Абу Даби столица какой страны по вашему?
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Darren&K
Ответ Cruel Snake
У «Милана»?
И в чем вопрос? И кто плюсанул тебя хотя чему удивлятся, этот сайт наводнен м.... Леонардо говорит когда в норме то есть сильны. А ты че сомневаешься. У Анчи был не самый звездный состав в Европе хоть очень сильный. Две победы, один финал и полуфинал. Тот Милан был силен ментально и главное это была не шайка наемников, а команда сплоченная больше семейная. Были б Сити такими же или ПСЖ взяли бы больше, но откуда ей взятся если это прежде всего мешки созданные из ничего в конце 00-х Будь у Милана хотя бы половина возможностей МС или ПСЖ думаю взяли бы ЛЧ не раз. ЛЧ и Милан как и Реал Бавария Барселона Ливерпуль это синонимы
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Анхолик
Ответ Cruel Snake
У «Милана»?
Ты возьми обосанный мю а не Милан ! Милан как они не тратят
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Darren&K
Ответ DimaBayern
Да, поэтому в ЛЧ хочется побед от клубов таких стран, как Франция, Бельгия, Швейцария, Украина, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Хорватия. Ланс, Лилль, Монако, ПСЖ, Брюгге, Андерлехт, Гент, Генк, Динамо Киев, Шахтёр Донецк, Цюрих, Базель, Гётеборг, Унион, Вердер, Гладбах, Слован Братислава, Виктория Пльзень, Динамо Загреб, Хайдук. Разнообразие то что надо, я считаю. Или это всё-таки другое?
Да уж Димон, до дела Босмана любой из перечисленных тобой клубов мог запросто взять ЛЧ или Кубок УЕФА, в принципе и брали, конкуренция была высокой по всей Европе, а не нынешний междусобойчик
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Darren&K
Ответ Анхолик
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Убожество?😂 Не переходи лучше. А насчет бабла конечно вливали и не мало, только эти бабки больше заработанные разными путями, а не с крана и с помощью каких то подставных фирм и спонсоров. И эти клубы существуют давно и великими стали не вчера. А Сити ПСЖ это банальные мешки, не было б шейхов не было б и их. А Реал тот же и без Переса будет Реалом, как и Милан Барса Бавария
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Анхолик
Ответ Darren&K
Ребята болейте за МС ПСЖ за Амкар или Ахмат какая разница. Только не надо сравнивать клубы типа Милана Реала Баварии Барсы Ливерпуля Интера и др которые уже даже не клубы а целые эпохи с исскуственными клубами которые появились только благодаря мешкам с нефтедоллларами, не будь их ничего бы не было. Это как сравнивать водохранилище и озеро
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Александр Рабонов
Ответ Darren&K
А вообще завидую тебе, вернее возрасту. Хорошо быть т.... Как у тебя все просто, прям на 20-25 лет все расписал. Уфф. Люди не знают что будет через пару лет, а ты Ванга молодчик так держать. Здесь на сайте твоих единомышленников очень много скучать не дадут
Ага) Уже лет 10 эту мантру затираете и что-то милан и мю никак не вернутся) А сити как брал трофеи так и берет))) Ничего вот через лет 5 уж точно мю вернется и начнет квадруплы брать))) А милан все также будет средняком пока серия а не наберет обороты схожие с апл (чего скорее всего никогда не будет) )))))
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Darren&K
Ответ Дмитрий Зибров
Ман Сити в Чемпионшипе в конце 00х? в конце нулевых там Робиньо уже бегал, скорее в конце 90х если на то пошло
Робиньо позже бегал. Ну не в конце а во второй половине 00-х так лучше?😂 Суть не в этом, а в том что клуб был беспросветным и если не пришли шейхи сейчас таковым и остался бы.
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Дмитрий Зибров
Ответ Darren&K
И в чем актуально? Малыш живешь сегодняшним днем. Но мир существовал и до тебя, и он цикличен. Леонардо говорит в общем а не последние 5 - 10 лет. Милан сегодня не фаворит, а завтра запросто им сможет стать. Я видел ПСЖ в Лиге 2, а МанСити в Чемпионшипе, в конце 00-х, два таких заштатных дно клуба, кто мог тогда представить что будут такими, то есть накачают бабками. Может еще Ньюкасл назовешь грандом и великим клубом😂 Мир цикличен приятель
Ман Сити в Чемпионшипе в конце 00х? в конце нулевых там Робиньо уже бегал, скорее в конце 90х если на то пошло
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DimaBayern
Ответ Darren&K
Да уж Димон, до дела Босмана любой из перечисленных тобой клубов мог запросто взять ЛЧ или Кубок УЕФА, в принципе и брали, конкуренция была высокой по всей Европе, а не нынешний междусобойчик
Ну серьёзно, я фанат Баварии, и с одной стороны рад, что каждый год мой любимый клуб - один из главных фаворитов на победу в ЛЧ, но с другой стороны постоянно побеждают английские, испанские или итальянские команды. Например, ЛЧ выиграл Ливерпуль. Если не Ливерпуль, то выиграет другой клуб из Англии, например, Челси. Если не Челси, то Ман Сити как в этом году. В глобальном смысле одно и тоже.
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Kokshe
Ответ Cruel Snake
У «Милана»?
Да, второй по количеству кубков ЛЧ после Реала, название любого клуба вместо него, за исключением Ливера, Барсы, Баварии, смотрелось бы неуместно.
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Taaor
Ответ QWertY
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Милан хоть свой чемп выигрывает время от времени, не то что муму
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Нефанатик
Ответ QWertY
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Мы говорим о титулах или в твоем мире титулы дают за проигранные финалы?
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Артур Мкртычян
Ответ Sergey Kuznetsov
чтобы взять ЛЧ у ПСЖ есть еще 3 года, иначе ОАЭ круче Катара
Мансур всегда говорит что он частное лицо. так что он и не имеет отношения к соперничеству стран. учитывая насколько грамотно он все делает. для него сити действительно не игрушка. он просто целеустремлённый человек. который любит футбол. у него была цель сделать клуб победитель лч с нуля, почти. и он сделал. а насчёт фанатов Леонардо вообще преувеличивает. у псж стадион и поддержка не уступают мю, как минимум. да и Милану тоже. но это никак не помогает псж.
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Darren&K
😂😂😂 Ты хоть писать научись за это плюс поставлю. Чемпионшип сложнее Серии А?😂 Ну да все ясно с тобой QWertY
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dr. cage
Естественность Реала в лигочемпионских успехах: постоянные крупные трансферные траты и сопутствующие этому - игнорирование воспитанников Кастильи, обвинения в раздутости цен на рынке от всех и вся, ну и периодические провалы а-ля Оуэн, Кака, Азар, а следовательно, время от времени нездоровая экономика клуба(кредиты, долги). Вдобавок к вышеперечисленному рекордное количество хейтеров..

У МЮ и Милана плюс/минус те же траблы были в разное время..

Может это все и естественность, с которой названные гранды брали своих ушастых. Но хз, можно ли этому завидовать..
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