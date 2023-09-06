Леонардо о том, что «ПСЖ» не выигрывал ЛЧ: «Сити» смог после 15 лет попыток. У «Реала», «Милана» или «МЮ» все происходит естественно, если они в норме, попасть в эту элитную группу трудно»

Леонардо оценил шансы «ПСЖ» впервые завоевать Лигу чемпионов.

«Послушайте, выиграть непросто. «Манчестер Сити» выиграл ее после 15 лет попыток. Для этого многое должно сложиться – для таких команд, как « », « » и «Манчестер Юнайтед», все происходит естественным образом, если они в хорошем или в нормальном состоянии. В эти клубы хотят перейти игроки, о них хочет говорить пресса. Количество болельщиков бесконечно больше, чем у других клубов. Традиции этих стадионов бесконечно превосходят традиции других клубов. Все это уже создано, оно существует, это устоявшаяся вещь.

Попасть в эту элитную группу уже трудно. Конечно, тот факт, что вы ее не выигрывали – как свинцовый шар, привязанный к лодыжке. Но « » уже в числе претендентов на победу. У клуба будут лучшие и худшие времена, они проиграли «Баварии» в финале со счетом 0:1, попав в перекладину, а затем дошли до полуфинала и проиграли « ». Рано или поздно это произойдет», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ».

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