Леонардо о том, что «ПСЖ» не выигрывал ЛЧ: «Сити» смог после 15 лет попыток. У «Реала», «Милана» или «МЮ» все происходит естественно, если они в норме, попасть в эту элитную группу трудно»
Леонардо оценил шансы «ПСЖ» впервые завоевать Лигу чемпионов.
«Послушайте, выиграть Лигу чемпионов непросто. «Манчестер Сити» выиграл ее после 15 лет попыток. Для этого многое должно сложиться – для таких команд, как «Реал», «Милан» и «Манчестер Юнайтед», все происходит естественным образом, если они в хорошем или в нормальном состоянии. В эти клубы хотят перейти игроки, о них хочет говорить пресса. Количество болельщиков бесконечно больше, чем у других клубов. Традиции этих стадионов бесконечно превосходят традиции других клубов. Все это уже создано, оно существует, это устоявшаяся вещь.
Попасть в эту элитную группу уже трудно. Конечно, тот факт, что вы ее не выигрывали – как свинцовый шар, привязанный к лодыжке. Но «ПСЖ» уже в числе претендентов на победу. У клуба будут лучшие и худшие времена, они проиграли «Баварии» в финале со счетом 0:1, попав в перекладину, а затем дошли до полуфинала и проиграли «Манчестер Сити». Рано или поздно это произойдет», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ».
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Ланс, Лилль, Монако, ПСЖ, Брюгге, Андерлехт, Гент, Генк, Динамо Киев, Шахтёр Донецк, Цюрих, Базель, Гётеборг, Унион, Вердер, Гладбах, Слован Братислава, Виктория Пльзень, Динамо Загреб, Хайдук.
Разнообразие то что надо, я считаю.
Или это всё-таки другое?
У МЮ и Милана плюс/минус те же траблы были в разное время..
Может это все и естественность, с которой названные гранды брали своих ушастых. Но хз, можно ли этому завидовать..