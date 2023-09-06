Пулишич – лучший игрок «Милана» в августе. Вингер забил 2 гола за 3 матча после перехода из «Челси»
Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом «Милана» по итогам августа.
Полузащитник был выбран самым ценным игроком месяца болельщиками команды. Американец отметился двумя голами в трех матчах в Серии А.
Пулишич пополнил состав «россонери» минувшим летом. Предыдущие четыре сезона он выступал за «Челси».
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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