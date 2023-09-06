Пулишич – лучший игрок «Милана» в августе. Вингер забил 2 гола за 3 матча после перехода из «Челси»

Теги Милан серия А Италия рейтинги Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом «Милана» по итогам августа.

Полузащитник был выбран самым ценным игроком месяца болельщиками команды. Американец отметился двумя голами в трех матчах в Серии А.

Пулишич пополнил состав «россонери» минувшим летом. Предыдущие четыре сезона он выступал за «Челси».

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Зубы Дзюбы
Ответ Potomok Budulaya
нашёл свою команду.
Дождемся лч.
+4
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+4
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Schiaff1no
Ответ kaka10
Пулишич пришёл на замену Браиму Главное стабильность, а то бурундук из 9 месяцев только 2 выдавал топ игру в сезоне Окафор ещё выделяется выходя на замену. Ждём перформансов от Чуквуезе
Главное, чтобы без травм обходился. В том, что он сильный игрок никогда сомнений не было
+4
0
+4
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Potomok Budulaya
нашёл свою команду.
+3
0
+3
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No Comment
👍 очень классный игрок
+2
-1
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kaka10
Пулишич пришёл на замену Браиму
Главное стабильность, а то бурундук из 9 месяцев только 2 выдавал топ игру в сезоне

Окафор ещё выделяется выходя на замену.
Ждём перформансов от Чуквуезе
+1
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Виталий Ан
Давно надо было уходить. Когда надо было проголосовать, сидел на заменах.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Поздравляю. Хоть какое-то светлое пятно Челси в этом месяце, наравне с Энцо.
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Игорь Новиков
Здорово начал. Дай Бог, так продолжит.
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cn4h5qghc7
Отлично поправил репутацию перед соотечественниками-владельцами)
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Мақсат Алдаш
Слава сша, пулисику и вашингтону джоржу
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Блуждающий странник
Помните был такой парень Браим Диас?))
Пулишич на фоне Диаса как Месси на фоне Мессиаса
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